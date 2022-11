Începând din 28 noiembrie, Antena 1 spune Hei, România! Avem cu ce: o săptămână cu programe speciale, de sărbătoare

Din 28 noiembrie, de la ora 16:30, Antena 1 sărbătoreşte în familie, cu un festival de râs şi distracţie, oferindu-le telespectatorilor patru ediţii speciale de roast: Stand-Up Revolution – Celebrities Twist, în cadrul căreia cei cinci jurați vor fi surprinși cu glume savuroase de nume importante din showbiz, dar şi Râzi cu ROaST de ziua noastră, Râzi cu ROaST de Sărbătoare, România, râzi cu ROaST. Astfel, pe 28, 29, 30 noiembrie şi 1 decembrie, de la ora 16:30, la Antena 1 e roast de comedie. Timp de patru zile, vedetele vor demonstra că au simţul umorului şi se vor întrece în discursuri care mai de care mai usturătoare.

Program Antena 1 pe 28, 29, 30 noiembrie și 1-2 decembrie 2022

Seara, de la 20:30, cel mai urmărit show culinar din România, Chefi la cuţite, duce emoţiile şi orgoliile la cele mai înalte grade, într-un maraton de 4 ediţii consecutive la finalul cărora, pe 1 decembrie, telespectatorii Antena 1 vor afla în ce sclipiri preţioase va străluci marea finală și numele marelui câștigător de anul acesta.

În zi aniversară, după Observatorul dimineţii, gaşca matinalului Super Neatza cu Răzvan și Dani va da startul distracției, încã de la ora 08.00, cu o petrecere ca de 29 de ani. Invitaţi de seamă din marea familie a vedetelor Antena 1 şi nu numai le vor trece pragul matinalilor, vor cânta, vor dansa şi se vor provoca la jocuri inedite, într-o ediţie cu totul şi cu totul specială marca Super Neatza!

În continuare, în cadrul Observatorului 12, Ştefan Bănică, Nea Mărin şi alte îndrăgite vedete le vor fi alături gazdelor jurnalului, într-o ediţie specială, de sărbătoare. De la ora 14:00, în cadrul ediţiei speciale Mireasa, telespectatorii vor putea urmări cum motto-ului sezonului - iubirea ca-n filme – se trăieşte în 5 oraşe din Europa.

Astfel, în premieră în emisiunea Mireasa, telespectatorii vor putea fi alături de cuplurile lor preferate în cele mai importante momente de până acum din relaţiile lor. Viena, Roma, Paris, Barcelona şi Londra sunt locurile unde bărbații din casa Mireasa au pus cea mai importantă întrebare din viața lor!

Răspunsurile viitoarelor mirese vor putea fi urmărite în emisiunea din 29 noiembrie, la Antena 1.

De la ora 16:30, Mihai Morar şi Daniel Buzdugan vor spune: „Râzi cu RoaST de ziua noastră!”, iar lor li se vor alătura vedetele Antena 1 care vor lua la roast chiar emisiunile staţiei. Răzvan Simion, Mirela Vaida, Vlad Gherman, Doina Teodoru, Cosmin Natanticu, Ilona Brezoianu și Alina Pușcaș se vor întrece în discursuri care mai de care mai usturătoare. Morning show, cooking show, talent show, drama, reality show, niciunii nu vor scăpa de aciditatatea colegilor lor.

Seara, la Observator ora 19, Alessandra Stoicescu dă startul noii ediţii a proiectului ambiţios Ajut eu!, care revine la Antena 1 oferindu-le românilor de pretutindeni posibilitatea să schimbe destine şi să trăiască emoţia binelui.

Pe 30 noiembrie, de la ora 08:00, petrecerea va continua în platoul Super Neatza cu Răzvan şi Dani şi de Sfântul Andrei, când matinalii îi vor sărbători pe cei peste 850.000 de români care îşi celebrează ziua numelui. Totodată, pentru că usturoiul e vedeta sărbătorii de Sfântul Andrei, va fi pus în valoare de către Nicolai Tand şi Vlăduţ, în vreme ce reporterii emisiunii vor transmite live din diverse locuri din ţară, unde este sărbătorit Sfântul Andrei. De la ora 14:00, materialele în premieră cu fiecare cuplu Mireasa şi aventurile lor în călătoria ce le va marca relaţia vor putea fi urmărite la Antena 1.

De la ora 16:30, de Sfântul Andrei, e ROaST de Sărbătoare, iar vedetele au pregătit momente speciale de roast şi stand-up, inspirate de locurile lor natale. Mihai Morar şi Daniel Buzdugan vor aduce în faţa telespectatorilor celebrităţi din toate colţurile ţării, care nu se vor sfii să dea din casă la „Râzi cu RoaST, de Sărbătoare!”, iar glumele despre olteni, moldoveni sau ardeleni se vor regăsi din plin la Alexandru Banciu, Cosmin Natanticu, Andrei Ciobanu, Radu Pietreanu, Radu Bucălae, Virgil Ciulin și Mane Voicu, de la ora 16:30, la Antena 1.

Pe 1 Decembrie, De Ziua Naţională a României, Răzvan, Dani şi gaşca Super Neatza vor spune, în direct, La mulţi ani, România! şi vor continua petrecerea alături de artiştii care le-au fost alături întregul an. La ceas de sărbătoare, cei mai iscusiţi bucătari se vor întrece, în direct, în preparate tradiţionale. Parada de 1 Decembrie se vede în direct, la Antena 1, de la ora 11.00, în cadrul unei ediţii speciale Observator. In toate ediţiile Observator de 1 Decembrie, telespectatorii vor putea urmări reportajele “România mea”. Astfel, nume precum Elisabeta Lipă, campioana care pregăteşte campioni, Vlad Miriţă, tenorul care, între spectacole, face agricultură ca pe vremea bunicilor şi Mihaela Noroc, autoarea Atlas of Beauty, fotografa care a călătorit în toată lumea ca să surprindă în imagini frumuseţea feminină în toate formele se vor regăsi reportajele din zi de sărbătoare.

De la ora 14:00, telespectatorii sunt invitaţi să sărbătorească româneşte alături de concurenţii din casa Mireasa şi invitaţii lor, în vreme ce de la ora 16:30, comedia face istorie, iar Şerban Copoţ şi Dan Badea spun „România, Râzi cu RoaST!”. Personaje istorice din toate timpurile, al căror nume a rămas prezent în mintea tuturor românilor îşi vor face apariţia pe scena show-ului, iar dezvăluirile lor vor face deliciul publicului.

Seara, de la 20:30, va fi una a emoţiilor extreme, atât pentru concurenţii ajunşi până în marea finală a competiţiei Chefi la cuţite, cât şi pentru chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, care la finalul unei ediţii de-a dreptul spectaculoase vor afla în ce culoare va străluci marea finală și numele marelui câștigător de anul acesta. Dornici ca trofeul să poarte însemnul propriei echipe, cei trei chefi vor pune toate armele pe masă şi nu vor face rabat de la amulete.

Vineri, 2 decembrie, de la ora 18:00, la Antena 1, telespectatorii vor putea urmări o ediţie specială a emisiunii Preţul cel Bun, în care prezentatorii Observator Valentin Butnaru, Andreea Ţopan, Andra Petrescu, Iuliana Pepene, Bogdan Alecsandru şi Camelia Băltoi se vor întrecere în aflarea preţului cel bun, într-o ediţie de sărbătoare a emisiunii. De această dată, jocul are ca scop o cauză nobilă. Premiile câştigate vor merge către Darius (11 ani) şi Anne-Sophie (7 ani), fraţii care au preferat şahul în locul jucăriilor, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Darius a obţinut locul I la concursul Grand Prix MegaChess 2019, iar Anne-Sophiea obținut medalia de aur la șah clasic, la șah rapid, la șah blitz.

Sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1, transforming show-ul de la Antena 1 se aproprie cu paşi mari de desemnarea celui de-al optsprezecelea câştigător. Cele 8 cupluri de artişti #NăscuţiPentruSpectacol vor reveni cu transformări care mai de care mai spectaculoase, în cadrul celei de-a treisprezecea gale Te cunosc de undeva!, de la 20:00, la Antena 1.

Duminică, 4 decembrie, de la 20:00, telespectatorii Antena 1 vor alege câştigătorul celui de-al 13-lea sezon iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube. Mihai Petre li se alătură Deliei, lui Costel şi lui Cheloo la masa juriului în marea finală a acestui sezon.

