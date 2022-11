Semifinala iUmor, sezonul 13, 27 noiembrie. Silviu Dobre, glumele „de pahar” care au amuzat-o pe Delia. „Nu știu engleză și..”

Silviu Dobre a revenit cu energie bună pe scena iUmor, în semifinala din 27 noiembrie, livrând un număr de stand-ul comedy cu accente din întâmplările sale cotidiene. La fel ca în preselecții, concurentul și-a început momentul cu o serie de glume scurte, iar primele glume au animat sala și juriul.

Silviu Dobre, moment de stand-up comedy în semifinala iUmor, sezonul 13

„Acum vreo două zile mă plimbam prin parc și doi copii dădeau cu pumnii într-o tablă de șah. M-am oprit și am zis: ce-i asta, bătaie de joc?!”

Silviu a continuat șirul glumelor cu un stand-up inspirat fin viața personală, ca și în ediția trecută. „Cea mai mare realizare a mea este faptul că am reușit să ajung în America. Orice prost ajunge acolo (..) Dar, pentru că nu știu engleză...”, a povestit el, dezvăluind cum a decurs interviul pentru viză: „M-a luat femeia tare. Mi-a zis: Hello, how are you today? I-am zis: Ok.”

Replicile lui în engleză au stârnit amuzamentul celor prezenți, acestea fiind combinate cu multe cuvinte din limba română.

Întreaga sală, cu Delia în frunte, a izbucnit în râs atunci când concurentul a zis că a încercat să-traducă în engleză funcționarului de la viză câteva construcții care au sens numai în limba noastră, cum ar fi „cățel de usturoi”.

Jurizare Silviu Dobre, în semifinala iUmor sezonul 13

Delia a părut că a fost singura, raportat la colegii săi jurați, care s-a distrat cu adevărat în timpul momentului. În accepțiunea celorlalți membrii ai juriului, ceva a lipsit din numărul lui Silviu Dobre.

„Mi-a plăcut povestioara. Mi-ai dat o stare foarte bună. Ești unul dintre puținii concurenți la care am râs azi”, a zis Delia.

„Știi care e buba? Nu prea te cred că a fost așa și îmi pierd interesul. Nu știu ce să fac cu tine..”, a explicat Costel că nu dă foarte mult crezare întâmplărilor povestite de către concurent.

„Glumele au lipsit”, a fost de părere și Cheloo.

În acest punct, Delia a început deja să se întrebe de ce ei i-a plăcut și a râs, auzind părerile colegilor săi. „Am râs ca proasta”, a glumit ea în cadrul testimonialelor.

„Au fost glumițe de pahar. Dar ești expresiv”, a punctat Mihai Petre. Momentul lui Silviu Dobre din semifinala iUmor de duminică, 27 noiembrie, a primit 3 Dislike-uri și un singur Like, din partea Deliei.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Costel și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.