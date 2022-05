iUmor sezonul 12, 8 mai 2022. Andrei Garici, roast acid la adresa Deliei: Ai nasul mare!

În episodul 13 al sezonului 12 iUmor, din 8 mai 2022, e timpul ca vedetele care au avut rolul de cel de-al patrulea jurat să facă roast la adresa lui Mihai Bendeac, a Deliei și a lui Cheloo. Andrei Garici a venit cu cele mai usturatoare glume: În seara asta nu am venit să fac stand-up. Intenționasem, dar mi s-a cerut să fac roast. Inițial, nu am vrut, dar când am văzut cu cât mă plătesc am zis: „De ce nu?

