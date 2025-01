Horoscopul anului 2025. Celebrul astrolog Minerva a citit în stele: ”Viețile noastre se întorc cu 180°”. Care sunt previziunile ei

MINERVA este invitata primului episod din anul 2025 al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

Specialista în astrologie reușește să explice punctual, complet și complex care sunt cele mai importante aspecte astrologice ale anului 2025, de ce anume trebuie să țină cont fiecare zodie în parte, unde sunt ascunse pericolele și, din contra, când este cazul să apăsăm pedala de accelerație în viețile noastre.

Previziunile astrologului MINERVA pentru anul 2025

Contextual, MINERVA vorbește și despre aspecte de actualitate politică în 2025 și prezintă, din punct de vedere astrologic, situația cu războiul din Ucraina.

„Începutul de an mi-a adus-o la masa de podcast pe celebra MINERVA, unul dintre cei mai vechi specialiști în astrologie, unul dintre oamenii pe care îi stimez foarte tare. Pe parcursul discuției, care a depășit fericit o oră, am povestit despre fiecare zodie în parte și ce aspecte sunt de urmărit, am povestit despre pericolele lui 2025, despre momentele cheie din punctul de vedere al astrologiei, despre plusurile și minusurile anului.

Pe toate acestea, dar și multe altele, le vei descoperi dacă urmărești episodul „Altceva” care va avea premiera sâmbătă, 4 ianuarie, 2025, pe canalul oficial de Youtube!”, povestește Adrian Artene.

“Altceva cu Adrian Artene” este un podcast în care se rostesc cuvinte pătrunzătoare, iar invitații sunt lumini ce străpung întunericul.

E ”Altceva”, un podcast săptămânal - în fiecare sâmbătă, de la ora 19:00 -, în jurul căruia s-a format o comunitate a oamenilor care vor să-și antreneze mintea și să-și hrănească sufletele. Comunitatea oamenilor normali, care nu au abandonat lecturile, care știu să asculte o muzică și cu inima, nu doar cu urechile, dar și comunitatea celor care extrag răspunsuri din tăcere și se bucură de o piesă de teatru ca de o zi de duminică. A acelora care cred că Dumnezeu ne-a creat pentru a arăta celorlalți bunătate și a lăsa în urma noastră opere de lumină.

