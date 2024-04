iUmor sezonul 16, 28 aprilie 2024. Cristina Botezatu - jurizare

Episodul 11 - iUmor Sezonul 16, din data de 28 aprilie 2024. Cristina Botezatu are planuri să facă stand-up în deschidere la Cătălin Bordea, la The Fool. Concurenta a primit un like, de la Delia, și trei dislike-uri, de la Cosmin Natanticu, Cătălin Bordea și Cheloo.

Duminica, 28.04.2024, 22:22