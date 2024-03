Seria În spatele Camerei 609, episodul 7, sezonul 2. Virginia Rogin:,,Am uitat că sunt operată, că n-am voie''

Ce se întâmplă în culisele serialului Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale În spatele Camerei 609 în AntenaPLAY!

Virginia Rogin vorbește despre primele momente din viața de artist, amintiri, dar și regrete.

Virginia Rogin, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Elisabeta Pop, dezvăluie detalii inedite din viața personală.

Prima dată când...

Această categorie deschide rubrica interviului. Virginia Rogin dezvăluie cu ce celebrități s-a întâlnit pentru prima dată, dar și un moment amuzant când a fost recunoscută pe stradă.

Cum a fost primul casting din viața ta

Actrița mărturisește că primul casting din viața ei a fost pe vremea studenției.

,,Mircea Daneliuc făcea filmul ,,Cursa’’ și am dat probe de film (...) pentru rolul principal feminin din film, nu am luat proba și a luat Tora Vasilescu’’, spune actrița care de-a lungul vieții a dat extrem de multe casting-uri.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

Virginia Rogin dezvăluie că, era destul de timidă în copilăria ei și că nu a interpretat roluri, ci mai degrabă, spunea poezii.

,,N-am interpretat, propiu zis, un rol, am jucat într-un spectacol de balet de amatori, când eram în liceu (…), unde nu dansam, normal, dar făceam o prințesă”, mărturisește actrița.

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit

Actrița menționează că, nu vine dintr-o familie bogată.

''Și când am primit primul rol (…)mi-au dat un contract mare (…) și nu prea realizam eu, dar prima data când filmam mi s-a dat un avans (…), eu nu mai ținusem în mână atâția bani niciodată’’, relatează Virginia

Totodată, actrița dezvăluie că a fost șocată de suma imensă și s-a gândit să îl ajute cu acești bani pe fratelui ei, care tocmai termina liceul.

Când a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

Actrița dezvăluie că se afla în preajma unor actori mari, pe care aceasta i-a văzut într-un turneu la Bacău.

,,Prima mare personalitate teatrală pe care am întâlnit-o a fost Dem Rădulescu, care mi-a fost și profesor’’, spune Virginia.

Actrița mai dezvăluie că la prima filmare s-a simțit copleșită și emoționantă după ce i-a întâlnit pe Mircea Albulescu, Draga Olteanu, Stela Popescu, Dinică, Dorina Lazăr și Costel Constantin.

Povestește-ne cum s-a întâmplat și cum te-ai simțit prima dată când te-a recunoscut cineva pe stradă

Virginia relatează o poveste amuzantă de pe vremea când era actriță în ,,Inimă de țigan”. Aceasta dezvăluie că aștepta în autogară să plece spre casa ei de vacanță din Ceahlău și o doamnă vine la ea și îi spune că o cunoaște.

,,Sunteți doctoriță la Hârlău’’, îi spune acea doamna, Virginiei, care credea că o va recunoaște din serial.

Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană

Virginia menționează că prima celebritate a fost Dem Rădulescu.

Care este prima țară străină pe care ai vizitat-o

,,M-a luat directorul teatrului de la Oradea, atunci a fost, înafară de București, prima mea călătorie mai lungă în țară și acolo teatrul a organizat o excursie la Budapesta”, dezvăluie actrița.

Virginia mărturisește că a fost uimită după ce a vizitat Budapesta.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta film/teatru/serial

,,Prima premieră a fost la Cinematograful Scala (…), era cinematograful unde se țineau toate premierele de film

Actrița mărturisește că la premieră s-a îmbrăcat cu o rochie lungă de pânză topită roșie și s-a simțit ca o prințesă după aplauzele publicului.

Primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândru de tine din punct de vedere profesional

,,Am avut spectacole importante după ce am terminat facultatea, eu am luat reparție, pentru că am fost șefă de promoție și am putut să aleg și am ales Piatra Neamț’’, spune Virginia.

Mai apoi, adaugă că a fost cea mai frumoasa perioadă din viața ei.

Regrete discrete

În cadrul acestei categorii, Virginia dezvăluie ce regretă că și-a făcut la păr, dar și ce regret că nu a învățat de mică.

Ce regreți că ai mâncat vreodată?

Actrița mărturisește că nu i-a plăcut deloc carnea de oaie.

Ce regreți că n-ai făcut până acum?

,,Să șofez, poate să conduc o motocicletă”, este răspunsul Virginiei.

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

Actrița mărturisește și-a vopsit părul roșu ca focu și că regretă acest lucru, deoarece nu îi stătea bine.

,,Până l-am adus la normal, să zic așa, a fost un chin, cu decolorare, cu alea, mi-a căzut părul, am rămas cu trei fire în cap’’, mărturisește Virginia Rogin.

Ce regreți că n-ai cumpărat

,,Fleacuri, vreo eșarfă (…), n-am regret de astea puternice’’, relatează actrița.

Ce regreți că ai purtat vreodată

Actrița relatează că a purtat o pereche de pantofi care erau mai mici și o strângeau la o premiere

Ce regreți că n-ai învățat de mică

Virginia Rogin spune că un regret de când era mică e, că nu învățat limbi străine.

Fel de fel

În această rubrică, îndrăgita actriță Virginia Rogin mărturisește cu cine avea postere pe pereți în adolescență, dar și care este cea mai frumoasă zi din viața ei.

Ce visai să fii când erai mică

Virginia răspunde că visa să fie actriță de mică.

Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie/adolescență

Îndrăgita actrița dezvăluie că avea un album cu artiști mari precum, Jean Marais, Alain Delon și Brigitte Bardot.

Care este cel mai rebel lucru pe care l-ai făcut în adolescență

Actrița răspunde că a fost destul de cuminte în adolescență

Care este cea mai frumoasă zi din viața ta

Virginia Rogin mărturisește că una din zilele frumoase din viața ei a fost când s-a născut fiul ei

Povestește-ne despre un moment în care ți-ai depășit limitele

Actrița mărturisește că a avut o intervenție chirurgicală, iar doctorul i-a spus să nu facă effort doua luni de zile. Adaugă că, după o lună de zile a început să se plictisească și a decis să plece în Egipt. Acolo s-a urcat pe un ATV și a uitat complet de operație.

Care e cel mai mare vis al tău pe plan profesional

,,Mi-ar fi plăcut să joc în teatru pe Elisabeta Angliei (…) prima Elisabeta a Angliei’’, mărturisește Virginia.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție, ce ai lua

Virginia Rogin răspunde că ar lua multe lucruri, precum haine, dar și ochelarii pe care îi poartă.

