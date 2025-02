Adriana Simionescu a confirmat despărțirea de tatăl fetiței sale! Ce a transmis în online și cum a motivat certurile de cuplu!

A avut loc încă un divorț în familia celebrului cântăreț Adrian Minune. Fiica lui, Adriana Simionescu, și soțul ei, Nicu, au decis să pună capăt mariajului la o distanță de doar jumătate de an de la marele eveniment.

Deși despre separarea lor s-a zvonit încă de acum câteva luni, confirmarea a venit abia acum chiar din partea tinerei după ce, inițial, a negat acest lucru.

Iată ce a spus despre divorț și ce povestea Adriana Simionescu despre certurile cu soțul ei înainte ca separarea să aibă loc!

Un nou divorț în familia lui Adrian Minune. Fiica lui, Adriana a pus capăt mariajului după doar 6 luni de la nuntă

Adriana Simionescu și Nicu s-au căsătorit în vara anului 2024, atunci când toată familia se bucura pentru ceea ce au reușit să clădească împreună. Cei doi au o fetiță, și, deși păreau mai fericiți ca niciodată, se pare că lucrurile nu au stat chiar așa.

Certurile au început să apară rapid în căsnicia lor, motiv pentru care au apărut și zvonuri în acest sens. Dacă inițial Adriana a decis să nu își anunțe divorțul la momentul respectiv, considerând că nu era momentul potrivit, acum tânăra a postat în mediul online un mesaj prin care a confirmat că nu mai formează un cuplu alături de tatăl fetiței sale.

„Am promis că vă anunț și chiar o fac. După cum bine știți unii dintre voi, relația mea cu tatăl lui Noa s-a terminat! Am considerat că acum este momentul potrivit să anunț și așa am făcut. Motivele sunt bine știute de ambii dintre noi și am luat această decizie de comun acord” este mesajul pe care l-a scris Adriana Simionescu pe pagina sa de Instagram.

Deși zvonurile despre o posibilă despărțire au apărut la 2 luni distanță de la nuntă, atunci Adriana spunea că există certuri, dar că nu se punea problema unui divorț, încercând să treacă împreună peste toate problemele de cuplu.

„Toată lumea se ceartă, se împacă sau nu. Astea sunt chestii care se întâmplă. Nu băgăm divorț, ne bucurăm de Noa în continuare. Cred că astea sunt normale într-o relație, să vă certați, să vă împăcați, sincer. Nu știu cine a pornit zvonurile și ce s-a întâmplat. Nu ne-am despărțit, nu s-a întâmplat nimic. Într-adevăr, ne-am certat, și cred că de acolo au plecat discuțiile astea atât de mari încât să se ajungă la televizor” declara Adriana Simionescu în exclusivitate pentru SpyNews.ro atunci când au apărut pentru prima dată zvonurile despre despărțire.

„Ne-am certat, sunt probleme interioare. Nu vreau să dau foarte multe detalii pentru că eu consider că nu e treaba nimănui ce se întâmplă mai exact, doar că am decis să stăm o perioadă așa și să ne curățăm mintea. Suntem bine, suntem ok. Suntem împreună, comunicăm, vorbim, ieșim cu Noa, nu ne-am separat să ne despărțim” mai adăugase aceasta la vremea respectivă.

