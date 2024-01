Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episoadele 5 și 6, sezonul 2, din 26 ianuarie 2024. Diana o șantajează pe Violeta

În episoadele 5 și 6, sezonul 2, din 26 ianuarie, Eva și Victor decid să se căsătorească, din nou. Iar Diana găsește o cale pentru a lucra din nou la firmă. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 5, „Nu vasul, dar ce pui în el miroase”, Doina îi face o vizită lui Victor, iar Felicia se asigură că tânărul nu va afla despre tatăl Dianei.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Victor susține că Eva s-a înșelat în privința Dianei

„Asta-i soluția ta, pumnii?” îl întreabă Eva pe Victor, după ce acesta și-a pierdut cumpătul și a lovit un fotograf.

„Nu te poți înțelege cu oamenii ăștia. Sunt niște paraziți”, se apără el. „Nu-ți dai seama că am făcut asta pentru tine?”

„Atunci te rog să nu mai faci nimic pentru mine”, susține Eva.

„Nu te înțeleg. Zi-mi și mie ce vrei”, continuă el.

„Ești ditamai omul de afaceri (...) și tu-mi spui mie că singura ta soluție sunt pumnii?” îl întreabă tânăra.

Eva revine la fotografiile lui Victor cu Diana, reproșându-i tânărului modul în care gestionează situația.

„N-a fost decât o îmbrățișare prietenească”, susține Victor.

„Nu m-am gândit că hormonii mei pot afecta gândirea altei persoane”, îi spune ea.

„Te-ai înșelat în privința ei”, adaugă Victor.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Doina și Elisabeta cer explicații

Doina le bagă în ședință pe Eva, Adina și Mara. Aceasta vrea să afle de ce scrie în presă că Victor s-a împăcat cu Diana. Adina și Mara încearcă să evite răspunsul.

În același timp, Elisabeta le cere socoteală Violetei și lui Sergiu în privința articolului despre Diana și Victor.

„Incredibil. Ce-i cu porcăria asta?” sare Sergiu.

„Am vrut să te protejăm”, îi spune Violeta soacrei sale.

Sergiu vrea să o concedieze pe Cocuța, însă aceasta îl amenință că se duce la Poliție.

Violeta îi spune lui Victor că Elisabeta a aflat de articol.

„Articolul ăla e o greșeală”, susține Victor.

Elisabeta își face griji pentru Eva și pentru copil, știind că e în pericol ca tânăra să nască prematur.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. „Am de gând să-i spun lui Victor că ați chemat-o pe Diana la nuntă”

„Diana e o mincinoasă, iar eu o să dovedesc asta”, îi spune Flory Luminiței.

„În curând tu o să fii mamă (...) vreau să te gândești la averea pe care o să le-o lași tu lor”, continuă Luminița.

„N-am zis că nu-mi plac banii (...), dar nu pot să accept să-i desparți pe Victor și Eva. (...) Chiar se iubesc”, spune Flory.

Luminița îi aduce aminte de contract, însă Flory susține că lucrurile s-au schimbat acum.

Nici Lara nu stă degeaba. Aceasta îi cere fratelui ei să-i spună Dianei să-i lase în pace pe Eva și Victor.

„Eu am de gând să-i spun lui Victor că ați chemat-o pe Diana la nuntă”, îi spune Lara.

„Mamă, Lara m-amenință”, strigă Vlady.

Lara este dispusă să renunțe la partea sa de moștenire pentru a se aplana conflictul.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Doina este hotărâtă să discute cu Victor Pop

Doina este hotărâtă să meargă să discute cu Victor Pop. De asemenea, ia în geantă și șlapii. Eva încearcă să împiedice să plece.

„N-am să te las să aflii din tabloide că eu l-am omorât pe Victor Pop cu șlapii ăștia. O să lucrez curat”, o asigură Doina.

„O să complici lucruile mai mult decât sunt”, îi spune Eva. „Bine, pa!”

Eva susține că Victor și-a mutat sediul, însă Doina vrea să afle noua adresă.

În acest timp, Victor ajunge la birou, unde este întâmpinat de Roxana. Tânăra încearcă să-l calmeze.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Eva află adevărul despre tatăl Dianei

Adina și Mara îi spun Evei adevărul despre tatăl Dianei.

Mara pleacă să se întâlnească cu Marius. Iar Eva vrea să afle dacă tânăra știe adevărul despre contract. Adina o liniștește în această privință.

„Ar trebuie să fii ok c-o avem pe fraiera aia la mână”, încheie Adina.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Violeta întoarce armele

„Te duci la colegii de curte și de neam și le spui că dacă continuă să joace murdar, o să jucăm și noi la fel”, îi cere Violeta soțului ei.

„Nu asta am făcut până acum?” întreabă el.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Felicia preia controlul

Diana o anunță pe Felicia că au sunat-o de la tabloid și au anunțat-o că trebuie să abandoneze subiectul: „S-a activat Victor Pop și i-a amenințat că-i dă în judecată.”

„Asta nu-i bine”, susține Felicia. „Trebuia să te gândești că o să se ajungă aici.”

„Dacă vezi tupeu pe Florentina”, începe Diana, relatându-i mamei sale întâmplarea cu Florentina, Mara și Adina.

„Se pare că situația ți-a cam scăpat de sub control”, o calmează Felicia, care vrea să ia asupra ei rezolvarea situației.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Doina discută cu Victor

Doina ajunge la birou la Victor. Femeia vrea o epxlicație de la Victor: „Vrei să-ți bați joc de fata mea?”

Tânărul încearcă să-i explice care este situația cu presa de scandal, însă Doina spune: „N-am apucat să o cunosc. O cunosc doar de când te cunosc pe dumneata.”

„A fost o greșeală”, îi spune el.

„Trebuie să existe un sâmbure de adevăr”, susține Doina. „Ce intenție ai cu fata mea?”

„Aceeași de până acum”, spune el.

Doina îi spune cum le-a abandonat pe fete tatăl lor și este hotărâtă să nu îl lase și pe el să facă același lucru.

„A fost o perioadă mai grea în ultimul timp”, spune Victor. „Eu credeam că știu ce vreau de la viață, că am drumul meu și acum toate s-au dat peste cap și toată viața mea e un haos.”

„Ai norocul să te iubească Eva, pentru că ea e o femeie deosebită”, îl liniștește Doina. „O cunosc, te iubește.”

Doina îl invită la cină, la ea acasă: „Să nu mă dezamăgești!”

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Mesagerii

Sergiu îi spune lui Mircea ce i-a cerut Violeta.

„Asta-i soarta noastră, a mesagerilor. Dar cică nu se mai taie capul”, îl îmbărbătează Sergiu.

După ce pleacă Mircea, Sergiu este abordat de Doru, care vrea să-i dea în schimbul unei sume de bani niște informații prețioase.

„Soția, cu ea trebuie să vorbești”, îi spune Sergiu.

„Mie mi-e frică de ea”, răspunde Doru.

„Și mie”, adaugă Sergiu, înainte de a se îmbrățișa.

Între timp, Mircea îi comunică Luminiței ce i-a spus Sergiu.

Flory îi întrerupe. Aceasta le arată CV-ul, deoarece ar vrea să se angajeze la firma de arhitectură.

„Cred că Flory a dezvoltat o obsesie”, îi spune Luminița soțului ei.

„A început să semene cu soacră-sa”, răspunde Mircea.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Mara află de alianța lui Marius cu Doru

Mara se întâlnește cu Marius la Niți. Tânărul îi spune de ce a crezut că este nevoie să o mintă în legătură cu situația sa financiară.

„Eu asta sunt, doar un șofer și nu vreau să te pierd”, îi spune el.

„Am zis asta ca să scap de el”, răspunde Mara.

„Dar eu nu aveam de unde să știu”, se apără Marius. „Îți promit că dacă-mi dai o șansă n-am să te mai dezamăgesc niciodată.”

Niți îi întrerupe și le spune că Doru poate sta liniștit că ”Prietenul” a fost arestat.

„Niți, nu e momentul”, îi spune Marius.

Niți o previne pe Mara în privința lui Marius. „Cred că merită mai mult”, mai adaugă el.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Felicia își pune planul în aplicare

Felicia îi face o vizită Evei.

„E despre Diana. Știu prin ce te-a făcut să treci și că nu s-a comportat tocmai cum trebuia cu tine. Știu că a făcut multe prostii, dar, te rog, înțelege-o! Ea trebuia să fie soția lui”, îi cere Felicia.

„Asta nu-i dă dreptul să calce oamenii în picioare. Mai ales oamenii nevinovați, care nu i-au greșit cu nimic”, susține Eva.

„Diana n-ar fi făcut nimic din toate ăstea dacă ar fi fost în apele ei. Dar vreau să știi că nu a avut o viață ușoară. Nici măcar o copilărie ușoară”, adaugă Felicia.

„Eu n-am vrut să fac rău nimănui”, răspunde Eva.

„Știu că ai aflat despre Miron, de tatăl Dianei. (...) Am venit să te rog să păstrezi acest secret. Nu am niciun argument cu care să te conving să faci asta (...) Sper să ai un dram de înțelegere. Te rog ca de la mamă la mamă”, mai spune femeia.

„Da, înțeleg. Eu oricum o să stau departe de toate scandalurile ăstea”, confirmă Eva.

„Ai promisiunea mea că o să încerc s-o temperez pe Diana cât pot de mult. Deja să știi că i-am spus, trebuie să existe niște limite”, susține Felicia.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Eduard află că suferă de o boală cruntă

Eduard primește un telefon de la medic. Acesta află că analizele sale nu au ieșit tocmai bine.

„Vă sun peste vreo două zile să facem o programare”, îi spune el.

Eisabeta îl surprinde, iar Eduard îi spune că are cancer.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Luminița și Diana pun la cale un nou plan

Cocuța îi spune Luminiței că Victor merge la Eva la cină. Luminița vrea să pună la cale ceva pentru a le strica seara. Aceasta o sună pe Diana.

„Mă duc la ea”, spune Diana.

„Te duci la Doina și îi spui ce înțelegere au Victor și Eva”, adaugă Luminița.

Lenuța le aude discuția și o anunță pe Violeta.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 5, sezonul 2, din 26 ianuarie. Victor ia cina la Eva acasă

Familia Georgescu a pregătit un adevărat festin pentru Victor Pop.

Violeta și Sergiu merg s-o oprească pe Diana, care se îndreaptă către casa Evei pentru a-i spune Doinei de contract.

„Mi se pare că sunteți o familie deosebită”, îi spune Victor Evei.

„Doar pe noi ne-am avut”, răspunde Eva.

„Crede-mă pe cuvânt când îți spun că vreau să fim o familie”, îi spune Victor.

Episodul se termină când Diana ajunge la ușa Evei.

În episodul 6, „Numai în pomul care nu face roade nu dă nimeni cu pietre”, Eva acceptă din nou cererea în căsătorie a lui Victor.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Violeta și Sergiu o opresc pe Diana

Violeta și Sergiu ajung la timp pentru a o opri pe Diana să intre în casă.

„Victor nu o să te ierte niciodată”, îi spune Violeta.

„Treci în mașină”, îi spune Sergiu. „Te gândești în mașină mai bine.”

Cei doi o iau pe Diana de la ușă și pleacă înainte ca Eva să deschidă.

„Știi ce-ar fi fost amuzant? Să fi fost doctorul”, continuă Victor.

„Sau Diana care a simțit că ești aici”, adaugă Eva.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Luminița este foarte stresată neștiind situația de la Eva de acasă

Luminița este stresată, dorind să afle ce a făcut Diana. Vlady se plimbă după ea.

„Eu chiar nu pot să înțeleg de ce universul ăsta nu mai ține cu mine și au reușit Eva și Victor să se împace din nou”, spune ea.

„Vrei să mă rog?” spune Vlady.

Însă cei doi văd ironia în situația respectivă.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Sergiu și Violeta o duc pe Diana acasă

Sergiu, Violeta și Diana ajung acasă la Felicia.

„Diana se pregătea să le spună de contract”, o anunță Violeta pe Felicia.

„Am încercat s-o conving, dar n-a vrut să mă asculte”, spune femeia.

„Uite că te ascult acum”, răspunde Diana.

„Dacă Victor nu se însoară cu Eva, toată averea lui taică-miu se duce la prostalăul ăla de Vlady și o face praf”, susține Sergiu.

„Dacă nu termini cu prostiile, practic îl ajuți pe Vlady să câștige”, adaugă Violeta.

„Și voi vreți ca eu să cred că Victor se căsătorește cu Eva doar pentru bani, nu?” întreabă Diana.

„Pentru companie. El iubește firma asta”, răspunde Sergiu.

„Am mai avut discuția asta”, intervine Felicia.

„O să fiți împreună. Te asigur. După ce se naște copilul, Victor n-o să rămână cu Eva. Crede-mă”, o asigură Violeta. „Dar dacă n-ai o relație bună cu Victor eu n-o să te pot ajuta! Dacă află mama ei de contract, tu crezi c-o să te ierte? O să te ierte dacă află că a leșinat la nuntă că ai amenințat-o cu contractul? Deci asta a fost! Ei bine, n-o să te ierte și nici eu n-o să te iert!”

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Marius acceptă propunerea de afacere a lui Doru

Marius îi spune lui Doru că vrea să riște pentru a investi în afacere. „Trebuie să fie totul super-mega-ultra-legal”, îi cere Marius.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Victor o cere în căsătorie pe Eva, din nou

Eva îl conduce pe Victor.

„Nu-i așa că e mult mai bine dacă ne dăm voie să ne apropiem?” o întreabă tânărul.

„Da”, confirmă Eva.

„M-am simțit ca într-o familie adevărată”, spune Victor. „Ce faci sâmbăta viitoare?”

„Nu știu. Nu am planuri”, răspunde ea.

„Ai vrea să te căsătorești cu mine?” o întreabă Victor.

„DA”, răspunde hotărâtă Eva.

În tot acest timp, Doina, Adina și Mara îi privesc din casă. Doina crede că rostul ei în viață, să-i împace pe oameni.

Eva își anunță familia că a acceptat din nou să se căsătorească.

„Sâmbăta viitoare”, le anunță ea.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Flory se pregătește să meargă la firmă

„Eu am impresia că tu nu prea mă vrei la firmă”, îi spune Flory soțului său.

„Asta-i realitatea”, îi spune el. „Tu faci asta din gelozie?”

Vlady consideră că soția sa trebuie să își facă griji doar pentru copii.

„Dacă aflu că iar ați complotat cu Diana”, îl amenință ea.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Felicia este furioasă pe Diana

„Ce ne făceam dacă Sergiu și Violeta nu te opreau?!” o întreabă furioasă Felicia pe fiica sa.

„Am înțeles”, încearcă Diana să o calmeze, însă fără să reușească.

„Cu cât mă asigur mai mult că situația e sub control, cu atât mai grave și imprevizibile sunt ieșirile tale”, adaugă Felicia.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Elisabeta vrea ca Eva să lucreze la firmă

Victor revine acasă și este întâmpinat cu bucurie de Violeta. Acesta le spune despre căsătorie. Elisabeta li se alătură.

Bunica vrea ca Victor să o angajeze pe Eva la firmă pentru a decora noul sediu.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Eduard nu vrea să-și îngrijoreze familia

Elisabeta îl sfătuiește pe Eduard să discute cu Violeta despre boala sa.

„Nu mai amâna. Nu lăsa ca totul să fie prea târziu”, îi mai spune ea.

Bărbatul nu dorește să-și lase familia să afle.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Flory vrea să primească un job la firmă

Flory și Vlady ajung la firmă. Roxana îi cere Florentinei CV-ul.

„Ce știi să faci?” o întreabă Roxana.

„Să fiu patroană”, răspunde Flory.

„Nu crezi că ar trebui să începi de undeva mai de jos?” intervine Vlady.

„Nu crezi că de-asta m-am culcat cu șeful, ca să încep de undeva mai sus?” răspunde Flory. „Care e biroul meu?”

„N-ai”, îi spune Vlady.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Victor îi spune Evei despre job

Victor îi spune Evei de propunerea Elisabetei.

„Buni a avut ideea asta sau tu pentru că ești gelos?” îl întreabă Eva. „Nu vreau un job pe pile. (...) Mă mai gândesc. Mâine-poimâine mă ceri de nevastă și mai vrei și un copil.”

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Luminița este copleșită de vestea Violetei

Luminița încearcă să vorbească cu Diana, iar tocmai atunci intră Violeta care îi spune ce s-a întâmplat.

„A căzut cu capul pe masă”, îi povestește Violeta lui Sergiu.

„Asta țese intrigi și când doarme”, își spune Mircea despre soția sa.

Între timp, Lenuța merge să-i spună noutățile despre Diana Violetei, dar se întâlnește cu Eduard.

Iar Cocuța merge la Luminița pentru a-i spune de reprogramarea nunții. Deoarece Luminița nu este, Mircea primește veștile și promite să-și noteze pentru a-i spune.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Eva merge la firmă

Eva ajunge la birou la Victor. Se întâlnește cu Flory.

„Ce tare, o să lucrăm împreună”, se bucură Flory.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Operațiunea afacerea

„Doru și cu Marius vor să facă o super-mega-afacere legală”, o anunță Adina pe Mara.

„Și eu vreau să fac o afacere”, răspunde Mara.

Între timp, ajung Elisabeta și Violeta. Împreună cu Doina discută despre nuntă.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. „Să-i ceri ceva la schimb”

Luminița îi face o vizită Feliciei și află despre eșecul planului său.

„Nu știu cine i-a băgat în cap toată proastia asta”, spune Felicia.

„Da, da. Nici eu”, susține Luminița.

Tocmai atunci intră Diana supărată că Eva o să lucreze la firma lui Victor.

„Te-a dat pe tine afară ca s-o angajeze p-asta?” întreabă Felicia.

„Ce ți-a zis Violeta de te-a convins să nu intri?” întreabă Luminița.

„Mi-a zis că dacă nu se căsătoresc ei, Vlady pune mâna pe toată moștenirea”, răspunde tânăra.

„Și după tot ce ți-a făcut Victor, tu ai lăsat-o să scape așa ușor?” mai întreabă Lumi.

„Ce era să fac?” susține Diana.

„Să-i ceri ceva la schimb”, spune Luminița.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Noua afacere

Doru îi prezintă noua afacere lui Marius: parc de mașini second hand și spălătorie. Cei doi se bucură de prespectiva noii afaceri.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. „Am putea să ne bucurăm un pic mai mult de viață”

Eva și Victor discută despre noul salariu al tinerei.

„Ești talentată, serioasă. Bine, poate puțin prea serioasă”, adaugă el.

„Tu vorbești?” spune Eva.

„Poate suntem amândoi un pic prea serioși. Am putea să ne bucurăm un pic mai mult de viață”, rectifică el.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. Planuri de nuntă

Doina, Elisabeta și Violeta discută despre numărul de invitați. Violeta este întreruptă de un apel de la Diana.

„Da, curierul cu D”, spune Doina la invenția femeii.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 6, sezonul 2, din 26 ianuarie. „Doamna și domnul Pop”

„Îți dai seama că într-o săptămână o să fim iar soț și soție?” îl întreabă Eva pe Victor.

„Doamna și domnul Pop”, spune Victor.

Episodul se termină când Diana îi spune pretențiile Violetei: „Vreau să lucrez din nou la firmă!”

Despre Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lasă-mă, îmi place! Camera 609 este unul dintre cele mai noi proiecte marca DreamFilm Production. Cu episoade noi în fiecare vineri, de la 20:30, serialul difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY spune povestea lui Victor și a Evei.

Serialul romance, adaptare după producţia turcească Room 309, are în prim-plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire. Tot în prim-plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.