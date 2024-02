Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 4 din sezonul 3. Ana Bodea: „Am dansat un an și jumătate cu glezna fracturată”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 2. Ana Bodea: „Am dansat un an și jumătate cu glezna fracturată”

Ana Bodea, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Lia Vornicu, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Ana Bodea acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Ana Bodea este mai sinceră ca oricând la această categorie.

Cum a fost primul casting din viața ta?

„A fost pentru o reclamă și eram convinsă că n-o să iau”, dezvăluie ea. „Am avut emoții.”

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„Cred că am fost într-un spectacol de la balet, ceva fulg”, relatează tânăra.

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit?

„I-am ținut foarte mult timp. Am primit la un concurs de balet 100 de euro”, spune Ana.

Povestește-ne despre prima călătorie din viața ta în care ai avut voie să pleci singură

„Cred că prima oară am plecat singură când am luat castingul de la Bolșoi. (...) M-am simțit foarte ciudat”, povestește ea despre această experiență.

Cum s-a întâmplat și cum te-ai simțit prima dată când te-a recunoscut cineva pe stradă

„A fost după lansarea serialului Lia și nu mai țin minte unde eram (...) M-a recunoscut o fetiță și-a început să plângă”, spune ea emoționată. „Mi-am dat seama cât de mult înseamnă pentru publicul nostru.”

Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană

„L-am văzut pe Sean Penn când am fost în America”, dezvăluie tânăra, continuând să spună despre experiența din Los Angeles la vârsta de 10 ani.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta: film, teatru sau serial

„Când am avut prima premieră la Bolșoi, de exemplu, aveam niște emoții, deci îmi tremurau picioarele de nu știam dacă o să pot dansa. (...) Și la prima premieră din serialul Lia am fost foarte emoționată”, mărturisește Ana.

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„A fost să încep baletul de performanță”, spune tânăra. „Părinții nu-și imaginau că o să plec din țară. (...) Uneori te poate alege o meserie pe tine, nu tu pe ea.”

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

„Au fost cred că trei momente. Primul moment a fost, evident, atunci când am primit scrisoarea de acceptare la Bolșoi. A fost un șoc, am urlat, am plâns. (...) Al doilea moment a fost când am intrat la UNATC. (...) Ăla a fost un moment în care am fost foarte mândră de mine, mai ales că eu renunțasem la balet. (...) Și al treilea moment în care am fost mândră de mine a fost când am aflat că am luat castingul la Lia”, spune tânăra actriță.

Regrete discrete

La această categorie Ana a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce regreți că ai mâncat vreodată

„Regret că am mâncat ou, eu având alergie”, recunoaște tânăra.

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

„Regret că am întârziat la premiera serialului Lia”, spune Ana Bodea.

Ce regreți că ai băut vreodată

„Regret că am băut un cocktail care conținea ou”, adaugă tânăra.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Mașina mea de spălat nu mai stoarce hainele bine (...) și dacă le uit câteva zile...”, începe ea să relateze.

Ce obiect regreți că ai pierdut

„Regret că am pierdut ăia 100 de euro pe care i-am câștigat prima oară în viața mea”, se amuză Ana. „Regret că am pierdut foarte multe experiențe din motive tâmpite.”

Ce regreți că ai cumpărat

„Regret când cumpăr tot”, mărturisește ea.

Ce regreți că ai purtat vreodată

„Atâtea lucruri”, recunoaște Ana. „Regret că am avut un stil ce nu-mi aparținea și nu mă definea.”

Ce regreți că n-ai învățat de mică

„Să cânt”, dezvăluie tânăra.

De asemenea, aceasta și-ar fi dorit să învețe de timpuriu să nu mai pună atât la suflet.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Ana Bodea le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce visai să fii când erai mică

„Mi-am dorit să fac echitație. (...) Nu știam cum să zic asta la doi ani, așa că le ziceam alor meu că vreau să fiu cal”, mărturisește Ana.

Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie/adolescență

„Cântăreții de la O-ZONE”, spune ea.

Ce fobii ai

„De albine, viespi”, povestește tânăra.

Care este filmul de groază care ți-a marcat copilăria

„Scary Movie”, spune Ana, povestind de ce a fost atât de speriată după ce l-a văzut.

Care este cea mai frumoasă zi din viața ta

„Foarte greu, dar cumva îmi place să nu pun eticheta asta”, mărturisește. „Îmi place să mă gândesc că încă nu mi-am trăit cele mai frumoase experiențe.”

Ce lege ai încălcat fără să vrei

„Nu cred că am încălcat”, spune Ana.

Povestește-ne despre un moment în care ți-ai întrecut limitele

„Mi-am depășit limitele de multe ori”, dezvăluie tânăra, care adaugă și detalii despre momentul în care a aflat că a dansat cu glezna fracturată de mai bine de un an.

„Un an jumătate am dansat cu glezna fracturată”, adaugă ea.

Care este cel mai ciudat lucru pe care ți l-a spus cineva vreodată

„Când am intrat la UNATC, un prieten de-al unei prietene mi-a spus cu zâmbetul pe buze: <<Felicitări, eu nu credeam că o să intri!>>”

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Toți avem visul ăsta: Oscar”, dezvăluie Ana Bodea. Nu mi se pare realist deloc. (...) Mi-aș dori să predau.”

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.