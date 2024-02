Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 7 și 8, sezonul 3, din 1 februarie 2024. Gianni îi face cadou Liei casa Vornicu

În episoadele 7 și 8 din Lia - Soția soțului meu, Petru află că mai are o soră, iar Gianni cumpără casa Vornicu. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 7, „Părinți și copii”, Petru află că mai are o soră.

„Cum îți iei la revedere de la cineva pe care nu l-ai cunoscut cu adevărat, dar a fost totuși parte din viața ta? Te simți vinovat că nu suferi ca ceilalți?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Ema este foarte îndurerată

„Tu asta vrei, să-l uiți! Niciodată nu l-ai acceptat”, îi reproșează Ema lui Petru, când acesta sugerează să plece toți câteva zile, după înmormântarea lui Nae.

„Petru, las-o. O să dureze un pic. Nae a contat foarte mult pentru ea”, intervine Lia.

„Nu înțeleg cum s-a întâmplat totuși”, spune tânărul.

Otilia își arată sprijinul pentru Ema.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Medicul îi propune Danei să facă cezariană

„Riscurile sunt minime”, îi spune medicul Danei, care își face griji că poate naște în orice moment. „Nu te speria!”

„Ieși afară! Din cauza ta sunt așa”, îi spune Dana Gabrielei.

„Dana, n-am vrut să-ți fac niciun rău”, spune Gabi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Ultimele clipe ale lui Nae

Petru vrea să știe cum au fost ultimele momente ale lui Nae. Lia vrea să îi povestească tot ce s-a întâmplat pe ponton, însă e întreruptă de Pavel, care le spune că Ema nu se simte deloc bine.

„Vrei să-mi zici ceva, nu, că simt”, o întreabă el înainte de a pleca.

„Da, dar poate aștepta”, răspunde tânăra.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Robi vrea să știe ce se întâmplă după moarte

„Ce se-ntâmplă după ce un om moare?” o întreabă Robi pe Alice.

„De ce-mi pui întrebăril astea? Ca să zică oamenii că sunt rea cu tine?” îl întreabă ea.

„Doar vreau să știu”, spune băiatul.

„Când un om moare dispare pur și simplu”, continuă Alice. „Păcat că nu moare cine trebuie!”

Andi le întrerupe discuția, iar Alice îi spune că este distrusă, deoarece au pierdut casa. Tânărul e de părere că o să rezolve Petru situația.

„N-o să rezolve nimic că el are deja o cocioabă cu aia”, răspunde Alice.

„Stai liniștită, ești mama lui Robi”, o liniștește Andi.

„Doar asta mai sunt. Mama unui copil care pune non-stop întrebări”, adaugă ea.

Andi le spune și lui Marcel, Mariei și lui Sorin că le-a fost luată casa de bancă, chiar înainte de a pleca la spital la Dana.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Mike află că va fi eliberat

El Capitan îi spune lui Mike că îl va scoate de la pușcărie, însă tânărul nu este convins.

„Stai liniștită, o să fiu bine”, îi spune el mamei sale.

Ajunge și Mira care le spune că Lia este pe drum spre secție.

„L-a convins”, spune Mira.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Gabi și Dana discută pe patul de spital: „Te invidiez”

Gabi îi aduce un ceai Danei și o asigură încă o dată că nu a vrut să-i facă rău.

„Știu. Ești tu în stare de orice, dar nici chiar așa”, spune Dana.

„Știi că am promis c-o să am și eu grijă de copilul ăsta”, adaugă Gabi.

„Când erai soția lui Pavel”, răspunde Dana.

„Încă sunt soția lui Pavel”, o corectează Gabi.

Cele două discută despre înmormântarea lui Nae. Gabi îi spune Danei că preotul a crezut că Otilia este văduva lui Nae.

„Ce rău îmi pare că nu i-am văzut fața Otiliei”, se amuză Dana.

„Te invidiez că poți să simți așa ceva”, îi spune Gabi, după ce îi atinge pântecul.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Ema se simte singură

„Tata e mort, iar noi trebuie să ne ascunde sentimentele”, spune Ema rănită.

„Suntem alături de tine dacă ai nevoie de ajutor”, o asigură Petru.

Cei doi frați îi sunt alături surorii lor, însă ea consideră că ar fi putut să-l ajute pe Nae când era în viață: „Să nu-l ignorați, să nu-l acuzați, să nu-l mai faceți iar să bea!”

Ema crede că Nae a murit de inimă rea, deoarece nu era acceptat în familie: „Pentru voi a rămas un criminal! Pentru mine era tata și-a murit și nimănui nu-i pasă de asta și mă doare.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Alice își face griji că va pierde casa

Alice vrea să știe de la Otilia ce se va întâmpla cu locuința lor: „E casa în care eu am cele mai frumoase amintiri!” Tânăra nu concepe să piardă casa.

„Sunt convinsă că Petru n-o să te lase s-o pierzi”, îi spune Otilia.

„Măcar atât îmi datorează”, răspunde Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Nadia încearcă să o convingă pe Lia să nu-și retragă plângerea

„Nu poți să-ți retragi plângerea”, încearcă să-i spună Nadia, însă Lia este hotărâtă. „Mă lași fără nimic, înțelegi. Alice nu-i un martor de încredere, nu am cum s-o folosesc. Te rog!”

„Eu chiar cred că așa o să se termine totul”, spune Lia.

„De ce faci asta? Pentru că e taică-tu sau ce?” mai întreabă Nadia.

„Pentru că e tatăl Carlei și Carla mi-a salvat viața. Merită încă o șansă cu Gianni”, răspunde Lia. „Nadia, știu că pentru tine e personal.”

„Normal că e personal”, izbucnește Nadia. „L-a omorât pe taică-miu și eu nu pot să-l iert. Și știu că nici tu nu poți.”

„Am vorbit cu Petru și am stabilit c-o să încercăm să trecem peste tot”, spune Lia când intră El Capitan și Mira în birou.

„Ai făcut un târg”, comentează Nadia.

„Lia, nu răspunde”, îi spune Mira.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Ema se simte vinovată de moartea lui Nae

Ema se simte vinovată pentru moartea lui Nae: „Trebuia să-mi dau seama că e bolnav.”

„Nu e vina nimănui. (...) A murit împăcat”

„Și eu ce-ar trebui să fac?” întreabă ea deznădăjduită.

„Partea bună e că ai apucat să-l cunoști”, o consolează Petru.

„Cât timp mai aveți să vă plângeți morții? Nu de alta, dar ne dau oamenii ăștia afară din casă”, intervine Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Lia îl vizitează pe Gianni

„Sunt tot aici. Ai venit să verifici?” întreabă bărbatul.

„Nu. Am venit să-ți spun că eu și cu Petru ne retragem plângerea”, îl anunță Lia.

„Ai reevaluat importanța familiei?” o întreabă Gianni.

„Nu. E singurul lucru pe care-l fac pentru tine”, îi răspunde Lia.

„Mulțumesc. Cum să-ți mulțumesc?” o întreabă el.

„Nu trebuie să faci nimic. O să ieși și după nu mai ai voie să te apropii de mine sau de familia mea”, îi spune tânăra. „O să cer ordin de restricție.”

„Ești fiica mea. Nu te-am văzut 20 de ani. Nu mai am voie să te văd niciodată?” întreabă el.

„Asta pot să-ți ofer. O să fii liberă să fii cu cealaltă fiică a ta care te ibește”, spune Lia.

„Poate într-o zi”, spune el.

„Nu toți copiii își iubesc părinții”, răspunde Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Pavel ajunge la Dana

Pavel este luat la întrebări de cum intră în salonul Danei. Tânăra și mama sa vor să afle cum au pierdut casa.

„N-o să rămână nimeni pe drumuri”, le asigură bărbatul.

„Să apară cineva care să stârpească cuibul ăla de viespi de acolo”, spune Maria, gândindu-se la Alice și la Gabi.

„Să știi că a fost Gabi la mine. (...) Eu cred că ea și-a învățat lecția”, îi spune Dana, după ce pleacă Maria din salon.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Ema și Anastasia se întâlesc

Sorin îi oferă sprijinul său Emei. Sunt întrerupți de Sia, care vrea să știe de Nae, deoarece nu a mai trecut pe la bar.

„Tu ești aia, nu? Tu i-ai dat iar să bea” o întreabă Ema cu lacrimi în ochi.

„A venit într-un bar. Nu i-am dat eu să bea”, începe Sia.

Sorin o ține pe Ema înainte de a sări pe Sia.

„Pleacă să nu te mai prind niciodată pe aici”, îi strigă Ema.

„Proastă eu că am venit”, spune Sia înainte de a se retrage.

„Ema, ea nici nu știa ce s-a întâmplat cu Nae”, încearcă Sorin să o liniștească.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. „Ea cu ce mai rămâne?”

„M-am săturat să stabilească alții ce se întâmplă cu viața mea”, strigă Alice, amenințând că ea nu va pleca din casă.

„Locul ăsta e tot ce-o mai ține legată de tine”, spune Otilia, după ce pleacă fiica ei.

„Atunci poate că e mai bine c-am pierdut-o”, răspune Petru.

„Și ea cu ce mai rămâne?” întreabă femeia.

„Cu Robi”, spune Petru.

„De parcă asta i-ar fi suficient”, comentează Andi.

„Tu cum ești?” îl întreabă Otilia.

„Nici n-am apucat să mă gândesc la mine”, răspunde Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Alice este nevoită să-și retragă plângerea

Lia îi spune Carlei să și-au retras plângerea.

„Nu-mi cere să-l văd că nu pot”, îi spune Lia.

„Lasă că îl țin eu ocupat”, intervine Tavi.

„E rândul tău”, îi spune Lia acestuia.

„Așa e. Ți-ai ținut promisiunea și apreciez asta”, spune Tavi. „De Alice se ocupă Gianni.”

„Să nu-i facă rău”, îi cere Lia.

Între timp Alice este întâmpinată în curtea casei de Rusu, care îi pune o înregistrare în care tânăra îi cerea lui Gianni s-o omoare pe Lia: „Dovadă că ești complice!”

„Dacă nu-ți retragi plângerea, asta ajunge la Poliție”, mai adaugă Rusu.

Alice îl strigă pe Petru și îi spune că este amenințată să-și retraă plângerea: „Are o înregistrare în care mă aud eu că vorbesc ceva cu Gianni.”

„Îl pui s-o omoare pe Lia?” întreabă el. „Te descurci, Alice. Gata, nu te mai ajut.”

„Petru, ajung în pușcărie!” spune Alice.

„Lasă că și așa te plângeai că n-ai unde să stai”, răspunde el.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Sia află că Nae a decedat

„Acum ai venit tu în locul lui Nae să mă enervezi?” îl întreabă Sia pe Sorin când îl vede intrând în bar.

Tânărul îi spune că Nae și-a pierdut viața: „A făcut infarct.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. „Părinții mei sunt morți”

Alice o anunță pe Otilia că și-a retras plângerea împotriva lui Gianni: „Altfel spunea că eu l-am pus s-o omoare pe Lia.”

„De unde dovezi?” întreabă Otilia.

„Are și n-am avut ce să fac”, continuă Alice.

Ema le întrerupe și îi spune Otiliei că vrea să plece din casă.

„Doare, dar pot să-ți garantez că trece”, încearcă să-i spună Otilia.

„Era un criminal”, spune Alice, iar Ema sare la bătaie și este oprită de Otilia.

„Îi iei apărarea că ea e fiica ta, nu?” strigă Ema.

„Și tu ești fiica mea”, spune Otilia.

„Părinții mei sunt morți”, strigă Ema.

Ulterior, Ema pleacă la Londra pentru a se detașa de tot. Maria îl anunță pe Sorin.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Gabi revine la spital și discută cu Pavel

Gabi se întâlnește cu Pavel la spital la Dana. Tânăra îl asigură că nu a vrut să le facă rău, însă Pavel nu pare impresionat de ceea ce spune.

„Te-ai gândit vreo secundă să-mi spui că nu e al meu înainte să avortezi?” o întreabă el.

„Nu, cum să fac așa ceva?!” spune ea. „Ce bărbat ar vrea să crească copilul altuia?”

„Eu, Gabi”, spune Pavel.

„Eu am promis că o să fim în chestia asta toți trei”, adaugă Gabi.

Maria îi anunță că îi este rău Danei și cheamă medicul.

Medicul îi sugerează să intre în operație a doua zi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. „Aici m-ai cerut de soție”

Lia și Petru își petrec o noapte în natură pentru a uita de probleme. Petru îi mărturisește Liei că se simte vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Ne-am luat în brațe”, îi povestește el.

„Probabil a simțit și el că nu mai are mult”, spune Lia.

„De ce nu mi-a spus?” se întreabă el.

„N-ai fi avut ce să faci”, îi răspunde Lia.

„Nu putem schimba trecutul”, spune Petru.

„Și din fericire. (...) Aici m-ai cerut de soție”, îi reamintește Lia. „N-aș schimba asta pentru nimic în lume.”

„Îți mulțumesc!” îi spune Petru, fiindu-i recunoscător pentru ceea ce face pentru el.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Mike este eliberat

Mike este eliberat și este întâmpinat de El Capitan și Mira.

Nadia îl însoțește, iar Mike află de înțelegerea făcută cu Gianni. Tânărului nu-i vine să creadă că mama sa a făcut o înțelegere cu un criminal.

„Nu s-ar fi ajuns aici dacă nu-l acuzai pe nedrept”, îi spune El Capitan Nadiei.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Familia Vornicu află că Gianni a cumpărat casa

Tavi ajunge acasă la Otilia. El îi anunță că este proprietatea lui Gianni și le dă un termen de trei zile pentru a părăsi casa.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 7, din 1 februarie 2024. Petru află că mai are o soră

Lia vrea să discute cu Petru, iar acesta crede că este însărcinată.

„E vorba despre Nae”, îi spune ea și îi dă plicul lăsat de bărbat.

În plic este o scrisoare și fotografia Anastasiei. Petru află că mai are o soră.

În episodul 8, „Casă, dulce casă”, Petru își cunoaște sora, iar Dana naște.

„Când cunoști pe cineva îți vin în minte întrebări. Dar ce întrebări ar trebui să-ți pui când afli de cineva pe care ar trebui să-l cunoști dintotdeauna?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. „Vor să scape de noi”

Petru nu știe cum să reacționeze la vestea că mai are o soră.

Alice încearcă să îl sune pentru a-i spune de casă, însă nu-i răspunde.

„Eu nu vreau să plec din casa mea” îi spune Alice Otiliei și o îndeamnă să îl sune pe Pavel, dar nici el nu răspunde.

„Vor să scape de noi”, spune Alice, însă Otilia nu-i crede în stare de așa ceva.

Pavel nu răspunde deoarece discută cu Dana despre nume pentru copil.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. „Dacă eu sunt vinovat?”

Mike este vizitat de ceilalți angajați de la circuit. El Capitan încearcă să-i ridice moralul.

„Cum să mă bucur? Rică e mort”, spune Mike.

„Dar Rică n-ar fi vrut să suferi din cauza lui”, răspunde Tică.

„Dar dacă eu sunt vinovat?” întreabă Mike.

„Să nu te aud, da? Nu tu ai tras”, îi spune El Capitan.

„A fost un accident”, spune Toni.

Însă Mike nu poate trăi cu acest gând.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. Lia află că Gianni îi dăruiește ei casa Vornicu

„Nici măcar nu știu cine e fata asta. N-am văzut-o niciodată”, spune Petru.

„În loc să-ți pui atâtea întrebări, ai putea să te duci să vorbești cu ea”, îl îndeamnă Lia. „Oricât ai încerca să nu-ți pese, nu poți.”

Între timp, Gianni o sună pe Lia pentru a-i mulțumi pentru ceea ce a făcut.

„Am ceva pentru tine”, îi mai spune el.

„Nu vreau nimic de la tine”, răspunde ea.

„Casa lui Petru este a ta”, o anunță Gianni. „Cred că meriți asta după tot ce ți-a făcut Alice.”

„Așa crezi c-o să reușești s-o convingi? (...) N-o cunoști deloc și e ultima dată când mai pui mâna pe telefonul meu”, îi spune Carla tatălui său.

Între timp, Petru îl anunță pe Pavel că locuința a rămas la Gianni. Acesta îi spune că nu trebuia să piardă casa voit, iar Gabi îl aude.

„Nu poți să accepți nimic de la el”, îi spune Petru Liei, după ce aceasta sugerează să accepte casa pentru a le-o ceda lor. „Dacă o să-i permiți o să intre în viața ta!”

De asemenea, Andi consideră că Otilia nu ar trebui să aibă atâta încredere în Petru, deoarece chiar dacă tânărul îi e recunoscător că l-a crescut, nu este mama lui.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. Dana a ales numele copilului

Dana se pregătește să nască. Ea o anunță pe Maria că o să-i pună numele Ioan, la fel ca pe fratele ei.

Alice ajunge la spital și vrea să afle e se întâmplă de la Pavel. Gabi îi spune tinerei de planul pus la cale de Petru: „Petru a pierdut casa voit.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. Mike încearcă să afle adevărul de la Tavi

Mike vrea să afle de la Tavi dacă el este vinovat pentru decesul lui Rică.

„A fost un accident”, îi spune Tavi.

Mira îi surprinde și le spune că nu este bine să fie văzuți împreună.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. Lia și Petru merg la Gianni

„Am venit să-ți spun să-i dai casa înapoi”, îi spune Lia.

Gianni consideră că Lia poate face ce vrea cu proprietatea, dat fiind că i-a făcut-o cadou.

„Cu vanitatea ta mă lupt, nu?” întreabă Gianni. „Câtă vreme va fi Petru lângă ea n-o să accepte niciodată.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. „Am crezut că te-ai schimbat”

„Ai venit să vezi dacă am strâns tot și ne-am cărat?” îl întreabă Alice pe Petru.

„O să fie bine”, spune el.

„Cum, când ai făcut asta intenționat?” întreabă tânăra.

„Tu crezi că am vrut ca Gianni să cumpere casa?” o întreabă el.

„Nu, dar ai vrut s-o pierdem ca să aibă ea tot”, contiună Alice.

„Am crezut că te-ai schimbat, dar o să fii mereu femeia asta plină de ură fără niciun motiv”, spune Lia.

„Mi-ai furat soțul, viața, acum și casa. Nu te mai saturi”, îi răspunde Alice.

„Își jur c-o să-ți pară rău pentru tot”, îi spune Lia.

Lia vrea să afle de la Petru dacă acesta a pierdut casa intenționat.

„Am vrut ca banca s-o ia ca s-o răscumpere Pavel. Voiam să nu mai am nicio legătură cu Alice”, îi mărturisește el.

Petru rememorează momentele petrecute cu Lia și Robi în casă. Este întrerupt de Otilia.

„Să știi că n-am vrut asta”, îi spune el.

„Ai pierdut casa intenționat”, spune ea.

Petru îi mărturisește că a vrut să rupă orice legătură cu Alice.

„M-ai păcălit. E ca atunci cu divorțul”, spune Otilia.

„Am vrut doar să-i dau o lecție, pentru că merita”, continuă Petru.

„Ai vrut să-i dai Liei totul”, susține Otilia.

„Am vrut doar să împart totul cu femeia pe care o iubesc”, spune el.

„Ești mulțumit acum, Petru?” îl întreabă femeia.

„Lia n-o să accepte casa de la Gianni. (...) Trebuie să eliberăm aici”, îi spune el.

Otilia îl anunță că Ema a plecat de acasă: „Nu vezi că nu mai vrea nimeni să stea în preajma ta? Să fii fericit cu noua ta familie!”

„Eu vreau să v-ajut”, spune el.

„Mă descurc singură. (...) Nu mai vreau nimic de la tine”, i-a spus Otilia.

„Vă promit că n-o să ajungeți pe drumuri. Sunteți familia mea”, îi asigură Petru la micul-dejun.

„Acum te simți vinovat?” întreabă Andi.

„Ori vă mutați, ori rămâneți pe drumuri”, le spune el.

„Mă leg de poartă”, strigă Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. Mike și Mira își petrec noaptea împreună

El Capitan îi prinde pe Mike și pe Mira în dormitor. Se alătură și Tică.

„Dai consultații la domiciliu?” o întreabă Tică pe avocată.

„Cred că am băut prea mult”, spune Mira după ce se retrag El Capitan și Tică.

„Îți pare rău?” o întreabă Mike, însă tânăra neagă.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. „Nu mai vreau s-o ajut”

Petru o duce pe Lia la vizionarea unei case.

„Nu trebuie să-mi placă mie. Alice și Otilia trebuie să decidă”, îi spune Lia.

„M-am săturat să fac ce vor ele”, răspunde Petru. „După câte ți-a făcut ALice, chiar cred că poți să decizi dacă vrei să facă parte din viața ta sau nu. Eu nu mai vreau s-o ajut pe Alice decât dacă ești tu de acord.”

„Tu mai ai ceva important de făcut. Trebuie să vorbești cu fata aia”, îi spune Lia.

Între timp, Dana naște și sunt amândoi în afara oricărui pericol.

„Sunt tată!” spune emoționat Pavel.

Petru îi spune Danei că este mândru de ea. Cei doi merg să-și vadă fiul. Gabi încearcă să li se alăture, însă este lăsată pe hol.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. Petru merge la Sia

Petru merge la bar pentru a discuta cu Anastasia. Este și Lia prezentă, însă păstrează distanța.

Tânărul intervine într-un conflict apărut la bar, dar Sia nu are nevoie de ajutorul lui.

„Ia mâna de pe mine sau te pocnesc”, îi spune ea.

Tânărului nu-i vine să creadă, însă Sia îi sparge capul cu o sticlă. Lia îi sare în ajutor.

„Cum ai putut să faci asta? (...) Știi că frate-tu?” o întreabă Lia pe Sia.

„Eu n-am niciun frate”, răspunde Sia.

Petru îi spune Siei că Nae e și tatăl lui și că i-a lăsat fotografia ei.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. Alice i se destăinuie lui Andi

Alice și Andi deapănă amintirile pe care le-au strâns de-a lungul timpului în casă. Alice nu este pregătită să renunțe la casă.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. Sia este arestată

Poliția ajunge în bar, însă Sia se împotrivește să meargă la secție și îi sparge capul unui polițist cu o sticlă. Aceasta este arestată. Petru încearcă să o ajute.

„Și eu am văzut niște asemănări”, îi spune Lia.

Petru nu o poate lăsa de izbeșiște, deoarece Sia nu a greșit cu nimic.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. Gabrielei i se aprobă dosarul de adopție

Gabi primește un telefon: „Ne-a fost aprobat dosarul de adopție.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 8, din 1 februarie 2024. Gianni vrea să vândă casa Vornicu

Gianni îl anunță pe Tavi că vrea să vândă casa Vornicu. Tavi nu-l poate convinge să nu o facă.

Între timp, Petru și Lia le arată noua casă lui Alice și Otiliei.

Lia o amenință pe Alice că va ajunge pe străzi dacă va încerca să le mai facă rău.

„Deci, accepți condițiile?”

Despre Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lia - soția soțului meu, sezonul 3, se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Povestea care a ținut milioane de telespectatori în fața micilor ecrane a revenit cu un nou sezon din 11 ianuarie.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastă experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite. Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), ce mai pun la cale Alice (Ioana Blaj) și Otilia (Ilinca Goia), ce schimbări vor apărea în trioul amoros Gabi (Doiniţa Oancea)-Pavel (Alexandru Ion) – Dana (Oana Zara), ce mai uneltesc Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să își ducă până la capăt planul de răzbunare față de Petru – toate aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în cel de-al doilea sezon al serialului Lia – Soţia soţului meu, difuzat în fiecare joi, începând din 24 august, de la 20:30, la Antena 1.

În completarea serialului, AntenaPLAY prezintă exclusiv pentru telespectatori proiectul „Lia - Tot ce nu se vede”, o producție originală. Prin intermediul imaginilor, fanii pot vedea cum se desfășoară o zi de filmare, ce fac și ce spun actorii în pauzele dintre duble și ce presupune realizarea unui serial de succes marca DreamFilm Production.