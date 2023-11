Ce au în comun Ana Bodea şi Lia, protagonista serialului Lia- Soţia soţului meu

Despre Ana Bodea, protagonista serialului Lia - Soția soțului, difuzat în fiecare joi, pe Antena 1, de la ora 20:30, puțini știu că aceasta are mai multe lucruri în comun cu Lia, personajul pe care îl interpretează. „Este suficient de puternică încât să îmi pună viața în pericol!”

Absolventă a Academiei de Balet Balşoi din Moscova, actrița a făcut balet până la vârsta de 18 ani, dar, ulterior, viața a purtat-o pe alt drum și a decis să urmeze cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale.

„Am vorbit de multe ori despre asemănările dintre mine și personajul pe care îl interpretez în serial. Într-adevăr, am făcut balet de performanță, am fost studentă la Academia de Balet Balşoi, îmi place la nebunie să scriu și, la un moment dat, am cochetat chiar și cu modellingul”, mărturisește Ana.

„Și da, sunt alergică la proteina oului și în realitate, nu doar în serial. Toate aceste asemănări dintre mine și Lia au ajuns în scenariu datorită perioadei de repetiții, când m-am apropiat foarte mult de doamna Ruxandra Ion, de scenariștii și de regizorii serialului și, povestindu-le anumite întâmplări și lucruri din viața mea, au decis să le adauge în serial, în povestea personajului pe care îl interpretez”, povestește actrița, care recunoaște că nu este ușor să urmezi un regim alimentar având această alergie:

„Nu pot să spun că îmi este ușor, mai ales că foarte multe preparate, de la prăjituri, până la chiftele, conțin ou, însă, am trăit toată viața cu această alergie, deci nu mă pot plânge. Problema este că această alergie este suficient de puternică încât să îmi pună viața în pericol, deci trebuie să fiu foarte atentă, mai ales pe set, atunci când filmez.

Echipa de producție este foarte atentă şi am un meniu special, care este verificat de vreo 3-4 ori înainte să mănânc. În rest, doar la aniversari am de suferit, pentru ca nu pot mânca tort, dar m-am obișnuit.” „Pe de altă parte, îmi este mult mai ușor să mă mențin în formă”, glumește ea.

Despre Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul, care aduce în prim-plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni, poate fi urmărit în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Ce se va întâmpla cu Lia (Ana Bodea), Petru (Ştefan Floroaica) şi Alice (Ioana Blaj) şi cum va continua povestea lor pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade Lia – Soţia soţului meu.