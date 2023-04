Lia - Soția soțului meu, episoadele 31 și 32 din 27 aprilie. Alice l-a răpit pe Robi și plănuiește să o omoare pe Lia

Episodul 31 începe cu încercarea Liei de a-și lipi la loc jurnalul, după ce a fost distrus de către Alice. După ce a citit totul, aceasta este acum sigură de relația dintre Petru și Lia și a amenințat că se va răzbuna.

Lia - Soția soțului meu, episodul 31. Lia i-a dezvăluit lui Petru că Alice știe despre relația lor

„Știe tot! Alice a citit ce am scris..Crede că am avut o aventură”, i-a spus Lia lui Petru, îngrijorată. Petru a asigurat-o că nu are de ce să se teamă, explicând că va rezolva el situația, cât mai rapid. „Nu mai vreau să trăim în minciună”, i-a spus el.

Lia - Soția soțului meu, episodul 31. Maria și Marcel s-au răzgândit cu privire la mutare

Între timp, după discuția avută cu Petru, Maria și Marcel au decis să refuze oferta Otiliei și să renunțe la mutare. „Nu ne lasă domnul Petru”, i-au spus cei doi Otiliei.

„O singură problemă dacă îmi mai faceți, zburați de aici fără nimic”, a replicat Otilia.

Lia - Soția soțului meu, episodul 31. El Capitan, îngrijorată după ce Giani a ieșit din închisoare

Vestea că Giani Rocca a ieșit din închisoare s-a răspândit rapid, cea mai îngrijorată de întreaga situație fiind El Capitan. „Dacă vine Giani sunt pregătită. Îl omor!”, le-a spus ea lui Mike și lui Țică.

De cealaltă parte, Gabi bănuiește că Pavel și Dana se văd din nou, astfel că le-a rugat pe Moni și Toni să îi „raporteze” tot ceea ce văd între cei doi, la circuit.

Lia - Soția soțului meu, episodul 31. Alice a amenințat că este în stare de orice pentru a-l ține pe Petru lângă ea

Așa cum i-a promis Liei, Petru a încercat să vorbească cu Otilia despre întreaga situație care le-a dat bătăi de cap de luni întregi, dorindu-și să îi spună tot adevărul lui Alice. „Alice știe de mine și de Lia. (..) Dar nu știe de căsătorie”, i-a spus el Otiliei, iar ea a părut surprinsă. „M-am săturat să mint. Cred că o să avem discuția aia”, i-a mai spus Petru.

Otilia și-a amintit rapid că vorbise mai devreme cu Alice, fiind surprinsă de comportamentul ei. În timpul unei crize de nervi, Alice i s-a confesat mamei sale: „Eu să fac absolut orice să îl țin pe Petru lângă mine. Și când zic orice..ORICE! Să nu zici că nu te-am avertizat”

Lia le-a dezvăluit și unchiului și mătușii ei că Alice a aflat despre relația dintre ea și Petru, punându-i pe aceștia în gardă. „Nu știu ce o să facă..”, a spus Lia.

Lia - Soția soțului meu, episodul 31. Robi a fost răpit de la școală. Petru i-a bănuit pe cei din clanul Rocca

Atunci când a mers să îl ia pe Robi de la școală, Sorin a aflat de la Melinda, învățătoarea lui, că micuțul a plecat deja. „S-a suit într-o mașină..credeam că e un șofer de la voi”, i-a spus Melinda. „Eu eram șoferul”, a explicat Sorin, îngrijorat. Ajuns la vilă, informația a creat panică generală. „Cum adică a dispărut Robi?”, a întrebat Petru. Vestea a ajuns rapid și la urechile Liei, care a venit degrabă la Petru.

Gândindu-se la ce e mai rău, Petru a presupus că Robi a fost răpit de clanul Rocca. Otilia a profitat de situație pentru a o mustra pe Lia: „De când ai venit în casa asta, numai necazuri ne-ai adus!”

La circuit, Dana i-a refuzat avansurile lui Pavel și le-a informat și pe „spioanele” lui Gabi, Toni și Moni, că nu mai este nimic între ei.

Lia - Soția soțului meu, episodul 31. Andi a început să fure bani din conturile familiei sale

După discuția avută cu Mira, Andi a profitat de situație pentru a scoate bani de la firma lui Petru, în numele ei, urmându-și planul. Atunci când a aflat, Mira a fost furioasă. „O să ne prindă!”, i-a strigat ea lui Andi.

Emma nu a renunțat la planul de a-și găsi tatăl, astfel că a căutat indicii în biroul lui Petru. Pavel a surprins-o și a trimis-o acasă, însă Emma deja a apucat să facă rost de o adresă.

Lia - Soția soțului meu, episodul 31. Alice l-a „răpit”, de fapt, pe Robi

În timp ce Petru s-a dus degrabă la clanul Rocca, extrem de îngrijorat, Nela i-a dezvăluit Otiliei că a văzut-o pe Alice de dimineață luând câteva haine de-ale lui Robi într-un ghiozdan. Otilia și-a dat rapid seama că Alice este de fapt în spatele „răpirii” lui Robi și i-a cerut ajutorul lui Andi.

„O să mergem undeva unde să fim doar noi doi. Și o să vină și tati!”, i-a spus Alice lui Robi. În tot acest timp, Petru îl acuza pe Giani Rocca de răpirea lui Robi, spre confuzia acestuia.

După ce Petru a plecat, Giani a dezvăluit că are și el o fiică, pe Carla, de care nu mai știe nimic. Supărat pe situație, dar și pe unul dintre ajutoarele sale, Giani l-a împușcat pe Bobiță, demonstrând, din nou, cât este de periculos.

Lia - Soția soțului meu, episodul 31. Emma a fost arestată

Andi și Lia au pornit pe urmele lui Alice, în timp ce Sorin și Emma au vizitat adresa găsită în biroul lui Petru. „Cred că e casa unde m-am născut”, a spus ea, încercând să intre în locuință. La scurt timp, Sorin l-a sunat pe Pavel să îi comunice că Emma a fost arestată.

Alice i-a dezvăluit lui Răzvan că a pus la punct tot planul pentru a-i da o lecție lui Petru. Dându-și seama că greșește, Răzvan i-a ajutat pe Lia și Andi să afle locația lui Alice, iar cei doi au venit degrabă să îl ia acasă pe Robi.

Episodul 32

După ce a aflat că Alice a fost în spatele întregii situații, Petru a început din nou să se îngrijoreze pentru Robi. „Nu l-a iubit niciodată!”, a strigat el. Otilia a încercat să îl liniștească, însă și-a amintit fără să vrea de toate momentele în care Alice i-a spus că nu și-l dorește pe Robi și de cele în care s-a comportat urât cu propriul ei copil.

Lia - Soția soțului meu, episodul 32. Alice a amenințat-o pe Lia

De față cu Andi, Robi și Răzvan. Alice a insistat ca ea și Lia să rămână singure pentru a vorbi. Observând că Petru o sună pe Lia, Alice i-a luat telefonul și a răspuns în locul ei. „Alice, te rog să nu faci vreo prostie!”, i-a spus Petru.

Alice i-a închis însă telefonul și s-a răstit la Lia: „De cât timp ești amanta soțului meu?”

„Nu sunt amanta..”, i-a răspuns Lia.

„Băi fetițo, tu uiți că eu sunt mamă și soția lui, iubirea lui de când suntem copii. Dacă nu dispari, îi iau copilul. Și o să te urască toată viața!”, a continuat Alice. La final, l-a luat pe Robi în mașină și a plecat.

La vilă, Petru și Otilia așteptau deznodământul. „Va veni o vreme când va trebui să o accepți pe Lia, altfel nu vom mai fi o familie”, i-a spus Petru nașei lui.

Pavel a reușit să o scoată pe Emma din arest, însă ea i-a dezvăluit că nu se va opri până când nu îl va găsi pe tatăl lor.

Lia - Soția soțului meu, episodul 32. Alice, la un pas să se sinucidă? Salvarea a ajuns rapid

Într-un final, Alice l-a adus pe Robi acasă. Aceasta s-a prefăcut însă că a fost cu cel mic la mall doar. „E vina mea că v-ați făcut voi griji degeaba?”, le-a spus ea lui Petru și Otiliei.

Petru a încercat însă să poate o discuție serioasă cu Alice: „Mă ameninți? Cum îl iei pe Robi fără să spui nimic?” Alice a întors însă rapid discuția: „Știu că mă înșeli cu Lia!”

„Nu am vrut să te rănesc..Îmi pare rău”, i-a spus Petru.

„Prea târziu”, a spus ea, după care a băut dintr-un pahar de pe masă. „Să știi că am pus toate pastilele din flacon în paharul ăsta”, a continuat Alice, iar Petru s-a speriat și a încercat să o facă să le vomite. „Vreau să mor!”, i-a strigat Alice, după care l-a împins.

Petru a chemat rapid salvarea și a anunțat-o pe Otilia că Alice și-a dorit să se sinucidă. Atunci când a aflat, Lia s-a învinovățit.

„Vă recomand să mergeți la un psihiatru”, le-a spus medicul de la salvare lui Petru și Otiliei, în ceea ce o privește pe Alice. Din fericire, doctorii au făcut-o să elimine conținutul medicamentelor pe care le-a luat.

Exact așa cum și-a dorit, Petru a rămas cu Alice pentru a-i fi alături. „Vreau doar să îmi spui că mă iubești…”, i-a spus ea.

Lia - Soția soțului meu, episodul 32. Alice s-a prefăcut. Nu a luat, de fapt, pastilele

După ce Petru a plecat, Alice i-a dezvăluit Otiliei că s-a prefăcut, și că nu a ingerat, de fapt, nicio pastilă. Otiliei nu i-a venit să creadă atunci când a văzut de ce este în stare propria ei fiică.

În curte, Petru s-a întâlnit cu Lia. „Mi-a zis că dacă nu dispar din viața voastră, o să îl ia pe Robi și nu o să îl mai vezi niciodată”, i-a spus Lia lui Petru despre conversația ei cu Alice.

„Nu e întreagă la cap”, a replicat Petru. „Eu nu vreau să o am pe Alice pe conștiință, dar nu vreau să te pierd. O să lupt pentru iubirea noastră”, a continuat el. Cei doi au avut parte de un moment romantic, cu promisiuni și declarații de iubire.

Lia - Soția soțului meu, episodul 32. Emma a decis să nu mai locuiască cu Otilia

Emma a avut o ieșire nervoasă la adresa Otiliei, fiind supărată că toată lumea îi ascunde adevărul cu privire la tatăl ei. Otilia a vrut la un moment dat să îi dea o palmă, după ce Emma a tot țipat la ea și a acuzat-o că o minte. În cele din urmă, Emma a decis să nu mai locuiască la vilă.

Între Gabi și Pavel situația este în continuare tot mai rece. Stând de vorbă în birou, Pavel l-a sfătuit pe Petru să se mute cu Lia departe de toată nebunia de la vilă. „Nu pot, aici am familia..”, a spus Petru.

În cealaltă parte a casei, Lia i-a mărturisit Danei tot ce simte. A încercat de multe ori să se separe de Petru, din cauza situației, însă nu poate să își ducă planul la capăt, pentru că îl iubește.

Lia - Soția soțului meu, episodul 32. Petru a fost la un pas să îi spună lui Alice că este căsătorit cu Lia

Alice pare că a reușit să îl întoarcă pe Robi împotriva Liei, după ce i-a spus că este bolnavă din cauza ei. „Mami o să moară din cauza ta. E numai vina ta”, i-a strigat Robi Liei, de față cu Petru. Supărat pe situație, acesta a mers să o confrunte pe Alice. „Am crezut că o să ne înțelegem, dar nu se poate cu tine. Trebuia să divorțez. Sau poate deja am…!”, i-a strigat el, însă Otilia l-a întrerupt.

La circuit, Toni, Moni și Rică au avut parte de un adevărat șoc, după ce într-una dintre mașinile din garaj, l-au găsit pe Bobiță împușcat.

Lia - Soția soțului meu, episodul 32. Petru i-a cumpărat Liei o casă, iar Alice a aflat. Aceasta plănuiește să o omoare pe Lia

Spre finalul episodului, Petru i-a dezvăluit Liei că i-a cumpărat casa în care au fost în urmă cu doar câteva zile. Cei doi au decis să se mute împreună. Ajutată de Răzvan, Alice i-a urmărit și a aflat unde locuiesc. „Îl ajut eu să renunțe la ea. O omorâm, iar tu o să mă ajuți”, i-a spus Alice lui Răzvan.