Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 11 și 12, sezonul 4, din 27 septembrie 2024. Petru o sărută pe Lia, dar e arestat

În episoadele 11 și 12 din Lia - Soția soțului meu, Petru o sărută pe Lia, dar în scurt timp e arestat și acuzat de crimă. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

În episoadele trecute, Răzvan a fost prins de Carla și aceasta l-a torturat pentru a putea afla adevărul despre uciderea lui Giani. Răzvan a spus că Alice l-a omorât pe Giani, dar la ordinul lui Petru.

Alice a făcut tot ce i-a stat în putință ca să o dea pe Lia afară din casă, ba chiar și-a pus în minte să o facă să piardă sarcina. Sorin a încercat să se împace cu Sia, dar aceasta i-a zis că nu e momentul pentru asta.

Între timp, Tase a fost mituit de Pavel cu bani și a aflat și secretele cuplului, pe care a decis să le folosească în instanța pentru a obține custodia fetiței sale.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 4. Rezumat episodul 11, din 27 septembrie 2024. Petru se apropie de Lia

În episodul 11 din sezonul 4 al serialului Lia-Soția soțului meu, povestea continuă cu noi intrigi și momente tensionate.

„Ai un zâmbet foarte frumos azi, s-a întâmplat ceva azi?”, a întrebat Petru curios.

„Nu, pur și simplu! Viața e frumoasă. Depinde de noi cum luăm lucrurile, nu? Poți să te lași doborât de greutăți sau poți, pur și simplu, să vezi parteaw frumoasă a lucrurilor”, a zis Lia.

„Da, sună foarte frumos. E vreun citat din cărți?”, a întrebat el.

„Nu, tata a fost prof de literatură și cumva mi-a insuflat și mie chestia asta. Îmi plăcea să scriu. La tatăl meu care m-a crescut, Giani a fost o notă de subsol”, a zis Lia.

„Nu am citit multe cărți, dar te-am citit pe tine. Aș citi oricând ceva scris de tine”, a spus Petru, care a încercat timid să îi facă Liei un compliment.

„Serios? Nu ai ce. Nu prea ai ce, să zicem că la un moment dat m-am oprit. S-au întâmplat multe lucruri și nu am mai avut timp”, a zis Lia.

„Uite, ca să vorbesc tot în termeni literari, mă gândeam să ieșim azi pe undeva și să căutăm frumosul, noi doi, împreună”, a fost propunerea lui Petru.

„Vreau să merg să iau niște lucruri pentru bebeluș”, a zis Lia, iar tânărul s-a oferit să o însoțească.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 4. Rezumat episodul 11, din 27 septembrie 2024. Gabi și Tase au petrecut noaptea împreună

Gabi și Tase au petrecut noaptea împreună, dar aparent în dormitor a dormit și Pavel și între ei au ieșit scântei.

Carla decide să discute cu Petru după toate dezvăluirile făcute de Răzvan, la tortură.

Între timp, Alice s-a înfuriat când a aflat de planul lui Petru cu Lia și l-a luat la rost, dar nu a putut face nimic pentru a preveni asta. Otilia a spus că Petru a întrebat-o dacă Lia e însărcinată cu el, iar ea i-a spus că nu.

„Dacă pitica aia deschide gura, o omor cu mâna mea”, a zis ea furioasă.

Pavel a făcut scandal, dar Gabi s-a enervat să îl vadă din nou beat și violent.

Între timp, Lia se plimbă cu Petru pe străzile din centru și i-a povestit despre prima lor plimbare prin București.

„Am impresia că toată lumea îmi ascunde lucruri”, a mărturisit el.

Marcel vrea să poarte o discuție serioasă cu Sorin despre viitorul lui, despre actorie, despre faptul că trebuie să aibă răbdare și să „se abțină de la prostii”.

„Mulțumesc, tati, apreciez că mă susții”, i-a spus Sorin.

„Mi-am adus aminte. Tu o iubești pe fata asta? Ce ai de gând să faci cu ea?”, a întrebat părintele.

„Nu știu, tată. Sia a zis să luăm o pauză, dar mie îmi e frică să nu o pierd de tot”, s-a confesat tânărul.

„Într-o relație nu contează ce zice femeia. Ea zice ce zice, dar bărbatul e cu făcutul. Deci tu ești cu făcutul. Înțelegi ce vreau să spun? Bă, te duci și vorbești cu ea ușor la ureche, o mângâi, o ciupești și îi spui ce simți, înțelegi? Vorbești cu ea. Ascultă-mă pe mine, că sunt trecut prin viață. Nu te răstești cu ea. O mângâi, îi vorbești la ureche, te dai și cu parfum”, a fost sfatul dat de tatăl dornic să își vadă fiul fericit.

Gabi încearcă să îl înduplece pe Tase să nu mai fie supărat, dar Tase e supărat: „Ar fi mai bine pentru amândoi să nu ne mai vedem”, a zis bărbatul.

„Cu tine voiam să vorbesc”, a zis Carla, ajungând acasă la Petru.

„Ce treabă avem noi două?!”, a fost reacția avută de Alice.

„Asta sper să mă lămurești tu. Știu că tu l-ai omorât pe tata”, a zis Carla.

„Nu, că tu nu ești sănătoasă la cap. Vii în casa mea și faci acuzații din astea? Ieși afară, marș!”, a strigat Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 4. Rezumat episodul 11, din 27 septembrie 2024. Sia nu vrea să se împace cu Sorin

Sorin încearcă să își ceară scuze față de Sia, dar lucrurile nu par să se rezolve: „Acum că a trecut faza, mă vrei înapoi sau ce? Eu îmi văd altfel viața. Chiar cred că suntem în momente diferite ale vieții și chiar țin la tine, dar...”.

„Te rog, mai dă-mi o șansă, te rog”, a zis el.

„Nu pot, Sorin, nu mai ești la fel”, a spus Sia.

Dana este încântată și îi spune lui Pavel faptul că a fost la un interviu. Deși inițial bărbatul se bucură, zâmbetul îi dispare de pe chip atunci când află că jobul este la Constanța.

„Păi și cum, ar urma să îl iei și pe Ioan?! Nu, nu, Ioan e foarte bine aici cu bunicii lui, cu tatăl lui. Nu, asta zic! Nu e cazul să faci asta, ai tot ce îți trebuie aici! Dana, nu poți să îmi faci asta”, s-a enervat Pavel.

„Nu te gândești și la mine? Nu mai vreau să depind de tine”, a explicat femeia.

Când Carla a venit în casa lui Petru, acesta și-a făcut apariția, alături de Lia și de Alice.

„Noi nu vorbim cu mafioții”, a zis aceasta din urmă.

„Oare?”, a fost replica dată de Carla.

„Eu nu plec până Alice nu spune ce i-a făcut lui tata! Alice, nu te prinde deloc rolul de victimă!”, a zis musafira.

Lia i-a cerut Carlei să discute în particular și i-a spus că nu îl crede pe Petru în stare să fi comis o crimă. Între timp, Alice încearcă să se apropie iar de Petru, dar el îi spune sincer: „Da, ești mama copilului meu și nu te iubesc!”.

Pavel s-a enervat și s-a dus la socrii săi, de unde l-a luat pe Ioan, fără ca Dana să știe. Femeia a încercat să îl convingă să îi aducă fiul acasă.

„Am venit să te anunț că am vorbit cu avocata și am decis să cer un ordin de restricție pentru Pavel. Nu vreau să se mai apropie de Roxi. Nu îl vreau aproape de Roxi, e bolnav și periculos. Nu avem ce să vorbim, m-am gândit deja. Am venit să te anunț din respect față de tine”, a zis Tase Gabrielei.

Ceea ce nu știu Tase și Gabi e că Fabian a fost pus să îl omoare pe Tase, la ordinul lui Pavel, care a fost dispus să plătească bani mulți.

Pavel nu și-a mai putut înfrâna sentimentele pentru Lia și a sărutat-o.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 4. Rezumat episodul 12, din 27 septembrie 2024. Pavel a fost arestat după ce l-a luat pe Ioan

În episodul 12 din sezonul 4 al emisiunii Lia-Soția soțului meu, Dana îi zice Liei că Pavel a fost arestat de poliție și Ioan va fi adus acasă, bărbatul rămânând în arest.

Robi își vede tatăl sărutând-o pe Lia, iar Tase e surprins stând în mașina lui Fabian, care are alături un pistol: „Vrei să te conving eu să tragi cu pistolul, vrei încurajări?!”.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 4. Rezumat episodul 12, din 27 septembrie 2024. Răzvan a fost torturat de Rocca, dar apoi eliberat, fără haine pe el

Răzvan a fost găsit fără haine și a mers imediat acasă la Alice. Aceasta a reacționat extrem de violent atunci când l-a văzut și i-a ordonat să mergă în camera ei. Acolo, bărbatul i-a zis că a fost torturat de Rocca: „Deci de asta a venit Carla aici! Spune-mi tot!”.

„Nu le-am zis nimic”, a zis bărbatul, în episodul 12 din serialul 4 al serialului Lia-Soția soțului meu, din 27 septembrie 2024.

Petru descoperă cadavrul lui Laur în barca de pe lac și a anunțat poliția.

Sorin și Ema ajung să se sărute, după ce au luat masa împreună acasă la părinții lui, iar Sia vede tot.

Fabian îi dă drumul lui Tase, dar acesta din urmă a intrat într-un nou conflict cu Pavel, iar Gabi află de planul diabolic. O împușcătură se aude.

Poliția a venit să îl aresteze pe Petru, care este acuzat de ucidere din culpă.

Despre Lia - Soția soțului meu, sezonul 4. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lia - soția soțului meu, sezonul 4, se vede în fiecare joi și vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Povestea care a ținut milioane de telespectatori în fața micilor ecrane a revenit cu un nou sezon din 12 septembrie.

După un sfârşit de sezon trei surprinzător, cu o răsturnare de situaţie demnă de un final glorios, povestea va lua o turnură total neaşteptată pentru protagoniştii seriei.

Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), dacă va reuşi acesta să îşi amintească cine este de fapt şi de drept cea cu care vrea să îşi trăiască povestea de iubire, dar şi deznodământul fiecărui personaj din poveste va putea fi urmărit în noul sezon Lia – Soţia soţului meu, în această toamnă, începând din 12 septembrie 2024, în fiecare joi şi vineri, de la 20.30, la Antena 1.