Mici-Pisica Cetății Oradea, vedetă pe Facebook. „Meseriașa” îi învață pe copii să tricoteze și să brodeze

În fiecare zi, felina se plimbă prin curtea Cetăţii, dar revime acasă de fiecare adată. "Copiii care vin la atelierul meu se joacă cu ea, iar ea îi lasă să o mângâie, s-a obişnuit foarte bine cu oamenii", povestește Ida.

Potrivit publicației ebihoreanul.ro, în 2015, când Cetatea a fost reinaugurată după reabilitare, unul din primii locatari a fost Mici. Pisica cu ochi gri se perinda zilnic prin curtea fortăreţei, iar un portar a început să-i aducă mâncare de-acasă. "De cum m-am mutat în Cetate, am prins drag de ea. Directorul de-atunci, Dumitru Sim, a zis că o putem păstra doar dacă o sterilizăm. Eu şi alţi iubitori de animale care lucrăm în Cetate am pus bani şi am dus-o la medic", povesteşte Ida Pázmán (foto), artist popular care deţine Casa Meşteşugărească din Cetate.

Pe-atunci, Mici avea cam doi ani, dar acelaşi temperament prietenos îl are şi în prezent, aşa că nu-i de mirare că este iubită de toţi care s-au mutat în Cetate. "Acum, în fiecare noapte, Mici doarme la mine în atelier, dar ziua mai stă şi în vecini, în sediul firmei de publicitate Manifest Advertising, unde băieţii o răsfaţă. La ei are voie să stea şi pe masă, la mine nu", spune Ida.