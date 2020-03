Singura viețuitoare care e tot timpul însărcinată. Cum e posibil?

Potrivit unui nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Science, femelele wallaby de mlaștină (Wallabia bicolor), marsupiale din Australia, pot rămâne însărcinate la 1-2 zile înainte de a naște un alt pui.

Ca toate marsupialele, wallaby de mlaștină nasc pui foarte mici ce se dezvoltă complet în marsupiu, unde beau laptele mamei. Unele marsupiale, precum cangurii, se pot reproduce la o zi dupa naștere, însă nu inainte, potrivit lui Brandon Menzies, co-autorul studiului și cercetător în cadrul Universității din Melbourne.

Wallaby de mlaștină, însă, sunt singurele animale (în afară de iepurele maro european) ce pot rămâne însărcinate cât timp poartă deja o altă sarcină. Însă iepurii au sezoane specifice de reproducere și femelele nu sunt constant însărcinate o mare parte a vieții lor adulte așa cum sunt femelele wallaby de mlaștină.