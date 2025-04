Chefi la cuțite | Sezonul 15, 16 aprilie 2025. Tensiuni la cote maxime între chef Ștefan Popescu și Antonia! Concurenta a părăsit competiția

Episodul 18 al sezonului 15 Chefi la cuțite, din 16 aprilie 2025. Concurenții au început să gătească după ce au stabilit meniurile alături de chefi, însă spiritele s-au încins la scurt timp, iar tensiunile au crescut între chef Ștefan Popescu și Antonia, care nu s-a simțit confortabil atunci când s-a țipat la ea și când i-au fost acordate sfaturi gastronomice de la chef. „Gata! Am plecat! Eu nu am 14 ani, am 28. Sub presiunea asta nu are cum să fie un rezultat pozitiv”, a spus Antonia, care a părăsit competiția!

Miercuri, 16.04.2025, 21:30