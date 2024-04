Campionatul Mondial de hochei se va disputa în perioada 10-26 mai şi va fi transmis live în AntenaPLAY. Competiţia se va disputa în Cehia şi va avea la start 16 echipe.

Campionatul Mondial de hochei este transmis live în AntenaPLAY în perioada 10-26 mai. Cele 16 echipe naţionale au fost împărţite în două grupe de câte 8. Acestea vor juca după sistemul fiecare cu fiecare, iar primele patru selecţionate din fiecare grupa vor ajunge în sferturile de finală.

Campionatul Mondial de hochei se vede în AntenaPLAY între 10-26 mai. Cum arată grupele

Austria, Canada, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Kazakhstan, Letonia, Norvegia, Slovacia, Suedia, Elveţia şi Statele Unite au obţinut calificarea la Mondialul din Cehia, fiind între primele 14 locuri la Mondialul din 2023.

Marea Britanie şi Polonia au obţinut promovarea din Divizia 1, Grupa A, în timp ce Cehia se află la start din postura de ţară gazdă a competiţiei.

Grupele Campionatului Mondial de hochei

Grupa A

1. Canada

2. Finlanda

3. Elveţia

4. Cehia

5. Danemarca

6. Norvegia

7. Austria

8. Marea Britanie

Grupa B

1. Statele United

2. Germania

3. Suedia

4. Slovacia

5. Letonia

6. Franţa

7. Kazakhstan

8. Polonia

Meciurile din faza grupelor se vor desfăşura în perioada 10-21 mai. Sferturile sunt programate pe 23 mai, semifinalele se vor juca pe 25 mai, iar finala mică şi cea mare vor stabili medaliatele pe 26 mai.

