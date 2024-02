Filme și seriale romantice. AntenaPLAY sărbătorește Valentine's Day toată luna februarie cu producții de care te îndrăgostești

AntenaPLAY sărbătorește Valentine's Day toată luna februarie! Ca în fiecare an, începe perioada în care dragostea își croiește drum în inima ta. Dacă ești în căutare de idei de filme și seriale romantice, iată propunerile AntenaPLAY.

Pasiunea și romantismul sunt la doar un clic distanță în luna februarie. Indiferent dacă ești în căutarea unei povești clasice de dragoste sau vrei să explorezi noi aventuri romantice, AntenaPLAY îți oferă toate ingredientele pentru a-ți alimenta pasiunea pentru filme și seriale romantice.

Așadar, pregătește-te să te îndrăgostești din nou cu selecția de filme și seriale disponibile în platformă.

Filme și seriale romantice. AntenaPLAY sărbătorește Valentine's Day cu producții ofertante

De la drame romantice complexe la comedii pline de inimi îndrăgostite, ai posibilitatea să te bucuri de ore întregi de divertisment romantic în confortul propriului cămin. Iată de ce ofertă beneficiezi în AntenaPLAY:

Filme romantice disponibile în AntenaPLAY

Pentru mulți, Valentine's Day marchează începutul unei perioade perfecte pentru a petrece timp alături de partenerul lor și pentru a-și exprima sentimentele în moduri creative și romantice. Printre activitățile populare se numără și vizionarea filmelor romantice, care aduc în prim-plan povești de dragoste captivante, emoționante și pline de farmec.

Iată ce filme de dragoste sunt disponibile în AntenaPLAY:

Michael e un broker din New York, care renunță la viața agitată de pe Wall Street și se mută în Puglia, acolo unde are cumpărată o fermă. Când ajunge la destinație, pregătit să își ia în primire noua casă, descoperă că nimic nu e ceea ce pare a fi. Printre situațiile neașteptate și comice de care se lovește, apare și o familie locală, condusă de Don Antonio. Conflictele sunt iminente și lucrurile se complică tot mai mult atunci când Michael se îndrăgostește.

Alice, o tânără sous-chef care lucrează la cel mai bun restaurant din New York, primește o invitație de a juriza un concurs culinar de binefacere. În ciuda consternarii iubitului ei, acceptă invitația. Odată ce ajunge în Kansas City, Alice este surprinsă să-și găsească fostul iubit din facultate printre ceilalți jurați. Concursul și revederea lui Christian o vor face pe Alice să-și reconsidere visul.

Citește și: Noutățile lunii februarie în AntenaPLAY

Un film despre iubire și viața de licean care a umplut cinematografele. "Declarație de dragoste" poate fi considerat unul dintre primele "lovestory-uri" românești. Adrian Paduraru și Teodora Mareș sunt protagoniști, iar Ion Caramitru și Tamara Buciuceanu fac două roluri de neuitat în ipostaza faimoșilor profesori Socrate, respectiv Isoscel.

Proprietara unei librării începe o relație tensionată cu un model de copertă de romane. Dragostea lor ajunge să fie însă "deblocată" de o cheie antică găsită într-o carte falsă.

Când Bella descoperă că finanțarea pentru centrul ei de salvare a câinilor este întreruptă, apelează la JR, un soldat care se atașează rapid de unul din patrupezii ei.

Jason se află într-o luptă continuă: se chinuie să conducă fundația bunicului său, trebuie să facă față rudelor lacome și e pus în fața faptului împlinit când iubita sa decide să plece într-o călătorie. Totul se schimbă în momentul în care găsește jurnalul bunicului său.

Seriale romantice disponibile în AntenaPLAY

De la clasicele comedii romantice, la dramele intense și poveștile de dragoste contemporane, există un vast spectru de seriale care pot sărbători spiritul acestei luni speciale și să ofere cuplurilor un moment de intimitate și conexiune emoțională.

Iată ce seriale de dragoste sunt disponibile în AntenaPLAY:

Nominalizat la categoria „cel mai bun serial de comedie” din cadrul premiilor Rose d'Or, Dating in Barcelona navighează cu pricepere prin lumea întâlnirilor romantice ale zilelor noastre. Serialul aduce în prim-plan o varietate de personaje care ajung să se întâlnească față în față după ce s-au cunoscut inițial prin intermediul unei aplicații de dating.

Serialul turcesc Bariere Invizibile spunea povestea protagonistei Leyla, o tânără determinată și frumoasă, care a reușit totul în viață prin muncă și efort. După ce a rămas orfană la vârsta de 8 ani, ea a fost crescută de profesorul ei. Cem e un om de afaceri tânăr, frumos, de succes, și provine dintr-o familie bogată, însă părinții lui sunt divorțați. Cei doi se întâlnesc întâmplător și se îndrăgostesc la prima vedere, dar povestea lor nu durează mult din cauza unor neînțelegeri. 8 ani mai târziu, după ce Leyla devine o femeie de succes, care a reușit să creeze un lanț cunoscut de restaurante, iar Cem e noul CEO la restaurantul Asude, unde lucrează Leyla, destinele celor doi se intersectează din nou.

Citește și: Campionatele Europene de haltere 2024 se văd exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 12-20 februarie

The Secret Life of My Secretary este un serial coreean care spune povestea personajelor principale, Do Min Ik și Jung Gal Hee. Director la T&T Mobile Media, Do Min Ik este un perfecționist inteligent cu o inimă de piatră, care depinde de secretara lui, Jung Gal Hee, mai mult decât ar trebui. Aceasta duce la bun sfârșit fiecare sarcină dată de șeful ei, iar temperamentul vulcanic pe care îl are o determină să nu ezite în a spune mereu ceea ce gândește. Ce se întâmplă când Do Min Ik își pierde abilitatea de a recunoaște fețele oamenilor, iar singura pe care o vede e însăși Jung Gal Hee? Ar fi posibilă o idilă între cei doi?

One The Woman spune povestea tinerei Jo Yeon-Joo, care a dus o viață grea și s-a străduit din răsputeri să ajungă un procuror de succes. Kang Mi-Na face parte dintr-o familie foarte bogată, dar e detestată de fiecare membru al familiei deoarece s-a născut în afara căsătoriei, motiv pentru care își planifică dispariția. În urma unui „accident” de mașină, în care își pierde memoria, Jo Yeon-Joo ajunge să trăiască sub numele de Kang Mi-Na, care arată identic cu ea. În acest nou context, Jo Yeon-Joo îl întâlnește pe Han Seung Wook. Acesta o vizitează pe Kang Mi-Na, prima lui iubire, pentru a scoate la iveală adevărul despre moartea propriului său tată.

Destinul a două surori le aduce pe acestea în calea moștenitorului unui imperiu de bijuterii, deținut de familia Korhan, în care minciuna, trădarea și secretele își spun cuvântul. Halis este proprietarul imperiului de bijuterii și capul familiei Korhan. Ferit, protagonistul serialului, este cel mai tânăr nepot al magnatului, care s-a întors acasă după ce a studiat în străinătate. Tânăr rebel și nepăsător, Ferit ajunge să nu mai fie tolerat de către Halis, care a delegat-o pe Ifakat (nora sa rămasă văduvă), să îi găsească o mireasă bună. Viețile celor două surori, Suna și Seyran, se schimbă pentru totdeauna atunci când, înainte să aibă loc logodna dintre Ferit și Suna, acesta se întâlnește din greșeală cu Seyran, protagonista serialului, și se simte atras de ea instantaneu. Trădările, minciunile, secretele și planurile de răzbunare își fac simțită prezența mai mult ca niciodată.

Lia e o tânără de 20 de ani, fiică de profesor, care e nevoită, în urma pierderii tatălui său, să renunţe la cel mai mare vis al ei, acela de a urma cursurile celebrei şcoli de balet de la Moscova. Fără niciun alt sprijin, Lia decide să vină la singura ei rudă, mătuşa ei, care lucrează pe domeniul Vornicu, unde îl va întâlni pe Petru. Serialul Lia - Soția soțului meu aduce în prim-plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se lovește de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit?