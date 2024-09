Filmele lunii septembrie în AntenaPLAY. 4 pelicule cinematografice sunt acum dispnibile în platforma de streaming

AntenaPLAY aduce o veste semnificativă pentru toți pasionații de film. Începând cu 1 septembrie 2024, platforma de streaming a inclus patru noi producții pline de suspans, acțiune, umor și mister.

AntenaPLAY își surprinde abonații în luna septembrie cu patru noi filme adăugate în portofoliu, disponibile pe platforma de streaming începând cu 1 septembrie. Printre titlurile care vor captiva cinefilii se numără comedia romantică Anything Else, comedia If I Were a Rich Man, drama bazată pe fapte reale The Island of Lies, și comedia romantică 30 and Single. Aceste producții aduc o diversitate de genuri și povești, oferind ceva pentru fiecare gust.

Peliculele cinematografice ale lunii septembrie în AntenaPLAY. Ce poți vizona alături de prieteni sau familie

Anything Else, comedia romantică din 2003 care te va face să râzi

Anything Else (2003) este o comedie romantică ce explorează relațiile complicate ale unui scriitor aspirant, Jerry Falk (interpretat de Jason Biggs), care locuiește în New York City. Îndrăgostit de Amanda (Christina Ricci) în timp ce este încă într-o relație cu Brooke (KaDee Strickland), Jerry se trezește prins într-un triunghi amoros plin de complicații și emoții. După ce Brooke descoperă infidelitatea și îl părăsește, Amanda își lasă și ea iubitul pentru a fi cu Jerry. Totuși, odată ce cei doi încep o relație, lucrurile se complică și mai mult, oferind spectatorilor o poveste captivantă despre dragoste și dilemele vieții în marele oraș.

If I Were Rich Man, comedia din 2019 care îți arată ce înseamnă norocul secret.

If I Were A Rich Man (2019) este o comedie plină de situații amuzante și neașteptate, care urmărește povestea lui Santi (interpretat de Álex García). După ce soția sa, Maite (Alexandra Jiménez), depune actele pentru divorț, Santi, disperat să-și rezolve problemele financiare, decide să cumpere un bilet la loterie. Spre surprinderea sa, câștigă un jackpot uriaș de 20 de milioane de euro. Viața lui se schimbă radical, dar există o mare problemă: trebuie să țină secret câștigul până la finalizarea divorțului, pentru a nu fi nevoit să împartă banii cu Maite. Filmul aduce în prim-plan dilemele și strategiile pe care Santi le adoptă pentru a-și păstra bogăția în fața unui divorț iminent.

The Island of Lies, drama din 2020 care dezvăluie secretele unei tragedii maritime

The Island of Lies (2020) este o dramă captivantă inspirată din evenimente reale, care explorează tragedia scufundării vasului Santa Isabel pe 2 ianuarie 1921, lângă insula Sálvora. Cu 260 de emigranți la bord, nava se scufundă, iar trei femei curajoase — María (Nerea Barros), Josefa (Victoria Teijeiro) și Cipriana (Ana Oca) — reușesc să salveze 50 de supraviețuitori. În timp ce un jurnalist argentinian, León (Darío Grandinetti), ajunge pe insulă pentru a investiga incidentul, el descoperă o serie de coincidențe tulburătoare și secrete întunecate legate de acea noapte fatidică. Filmul este o poveste complexă despre curaj, mister și adevăruri ascunse.

30 And Single, comedia romantică din 2018 care te face să te gândești la promisiunile din liceu

30 And Single (2018) este o comedie romantică ce explorează dilemele și schimbările care vin odată cu trecerea timpului. Doi foști colegi de liceu, care și-au promis că se vor căsători dacă rămân singuri până la 30 de ani, se regăsesc după câțiva ani și decid să respecte înțelegerea. Totuși, ceea ce îi atrăgea unul la celălalt în perioada liceului s-a schimbat radical. Pe măsură ce încearcă să redescopere legătura dintre ei, se confruntă cu provocările aduse de maturitate, schimbări personale și realitatea că viața nu se conformează întotdeauna planurilor din tinerețe. Filmul îmbină comedia, drama și romantismul într-o poveste despre evoluție și relații.

