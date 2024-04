Mihaela Cambei, performanţă uimitoare la Cupa Mondială de Haltere, LIVE în AntenaPLAY. Două medalii de argint şi una de bronz

Mihaela Cambei a realizat o performanţă uimitoare la Cupa Mondială de Haltere, LIVE în AntenaPLAY. Sportiva din România a câştigat trei medalii la competiţia din Thailanda.

Mihaela Cambei a avut o prestaţie excelentă. Mai întâi, românca de 21 de ani a cucerit medalia de argint la categoria de 55 de kg, la smuls (91 kg), după care a obţinut medalia de bronz la aruncat (110 kg). La total, ea a obţinut medalia de argint (201 kg).

Update 17:00: Mihaela Cambei a ridicat şi 110 kg la stilul aruncat.

Update 16:54: Mihaela Cambei a ridicat şi 108 kg la aruncat.

Update 16:45: Mihaela Cambei a ridicat 103 kg la aruncat.

Update 16:01 Mihaela Cambei s-a clasat pe locul 2 în competiţia de smuls!

Update 15:59: Mihaela Cambei a ratat ridicarea la 93 de kilograme

Update 15:57: Mihaela Cambei a ridicat şi 91 de kilograme!

Update 15:55: Mihaela Cambei a ridicat fără emoţii 88 de kilograme la smuls! Sportiva noastră pare în mare formă în Thailanda

Update 15:00: Competiţia a început acum! Emoţii mari pentru Mihaela Cambei

Cambei va participa la proba de 55 de kg, în Thailanda, din postura de cea mai bună halterofilă a anului 2023, în Europa. Preşedintele Federaţiei Române, Alexandru Pădure, a specificat care sunt obiectivele pentru Phuket.

„Această Cupă Mondială de la Phuket este competiție obligatorie în programul de calificare la Jocurile Olimpice. În același timp este și ultima competiție a acestei campanii de calificare pentru Paris, așa că ulterior vom avea și listele cu confirmarea sportivilor calificați din întreaga lume.

Obiectivul Federației Române de Haltere este să le păstreze pe cele două sportive, Mihaela Cambei și Loredana Toma, în topul eligibil pentru Jocurile Olimpice. Cu siguranță, avem șanse la medalii la Cupa Mondială de la Phuket, prin Toma și Cambei, dar în primul rând obiectivele noastre țin de calificarea la Jocurile Olimpice”, a spus Pădure.

În AntenaPLAY, vor putea urmări doar sportivii din Grupa A. Pe 2 aprilie, de la ora 15:00, o putem vedea în lupta pentru medalii pe Mihaela Cambei. De asemenea, la categoria 71 de kilograme, o vom avea în întrecere pe Loredana Toma pe 7 aprilie, de la ora 15:00.

