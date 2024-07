Noutățile lunii Iulie în AntenaPLAY

AntenaPLAY, platforma ta de streaming preferată, își îmbogățește oferta și luna acesta cu o gamă variată de conținut: filme, seriale și evenimente sportive pentru toate gusturile. Ai mai jos noutățile lunii Iulie 2024 în AntenaPLAY.

Te așteaptă seriale captivante precum "Love in Contract" și serialul fierbinte al verii, "Iubire sub acoperire", alături de competiții sportive incitante, toate pregătite să îți ofere momente memorabile alături de cei dragi.Tot în această lună, vei putea savura premiere de filme precum "Om, Câine", "The Machinist", "Lost & Found", "Match Point" și multe altele.

Insula Iubirii, cel mai mai fierbinte reality show

Cel mai intens test al fidelității revine în iulie pe AntenaPLAY! Cupluri, ispite și o insulă plină de capcane. Toate acestea te așteaptă în reality show-ul prezentat de Radu Vâlcan. Doar dragostea adevărată va trece testul final, iar cuplurile vor descoperi dacă sunt legate de obișnuință sau de sentimente sincere și puternice. Testul suprem al iubirii și al încrederii va transforma cuplurile care se întorc din Thailanda.

Cu AntenaPLAY ai acces exclusiv la Insula Iubirii Plus pentru momente unice și speciale trăite de concurenți alături de ispite. Aici poți intra în casele fetelor și băieților și să vezi imagini exclusive, nedifuzate la TV. În plus, Insula Iubirii Extra îți dezvăluie integral mărturisirile concurenților în timpul ceremoniei focului, alături de Radu Vâlcan. Nu rata nicio clipă din cele mai intense momente ale show-ului doar pe AntenaPLAY!

Adrenalina, viteza și pasiunea te așteaptă pe AntenaPLAY

Luna iulie în Formula 1 aduce o etapă captivantă în calendarul competițional, plină de entuziasm, adrenalină și viteză extraordinară. Competițiile din această lună se desfășoară pe circuite legendare: de la vibrantul Silverstone, până la faimosul și complexul Spa-Francorchamps din Belgia. Fiecare pistă testează la maximum abilitățile și rezistența piloților.

În fruntea clasamentului se află piloți de top precum Max Verstappen și surpriza sezonului, Lando Norris, urmați îndeaproape de piloții Ferrari, Charles Leclerc și Carlos Sainz. Aceștia sunt pregătiți să domine circuitele într-o luptă intensă pentru supremație. Confruntările din această lună promit un spectacol plin de emoție și pasiune, în care fiecare viraj și fiecare secundă sunt cruciale și pot schimba destinul întregii curse. Acești piloți talentați, împreună cu echipele lor, sunt gata să transforme fiecare eveniment într-un spectacol memorabil de viteză și strategie.

Iulie aduce filme noi pe AntenaPLAY

În luna iulie, AntenaPLAY îți oferă o escapadă cinematică plină de diversitate și aventură. Explorează dragostea complicată în "Match Point", urmărește călătoria lui Doru care descoperă un secret ce-i va schimba viața în "Om, Câine". Urmărește-l pe Christian Bale, unul dintre cei mai cameleonici actori de la Hollywood, în super-producția "The Machinist".

Lasă-te prins în misterul și tensiunea din "Fragile" și experimentează lupta pentru dreptate a lui Mario în "Lost & Found". Fiecare film deschide o fereastră către povești pline de emoție și aventură, menite să te transporte în universuri variate și să-ți îmbogățească serile.

Seriale pentru toate gusturile

Iubire sub acoperire, cel mai fierbinte serial al verii, va avea premiera în luna iulie. Onur Karasu, un tânăr agent de poliție, devine șeful departamentului său la o vârstă fragedă. Ținta lui este Civan Koral, proprietarul celei mai mari companii de bijuterii din Turcia, implicat în afaceri ilegale. Pentru a se infiltra în viața și activitățile lui Civan, Onur decide să inițieze o relație cu sora acestuia, Hilal Koral, în speranța de a obține dovezi incriminatorii despre afacerile ilegale. Misiunea sa devine și mai complicată atunci când o întâlnește pe Ece Cetinel, o hoață de bijuterii și prietena lui Hilal.

Noul serial coreean Love in Contract te așteaptă pe AntenaPLAY. Choi Sang Eun, extrem de atractivă, talentată și carismatică, decide să devină partenera ideală pentru cei care se confruntă cu presiunea socială de a-și găsi pe cineva. Astfel, le permite clienților săi să trăiască fără asumarea unui angajament pe termen lung. Jung Ji Ho, un client vechi care folosește serviciile ei de cinci ani în fiecare luni, miercuri și vineri, este învăluit în mister. În ciuda acestui fapt, Sang Eun dezvoltă sentimente neașteptate pentru el.

Problemele apar când Kang Hae Jin, un actor popular, o angajează pentru marți, joi și sâmbătă, stârnind aceleași sentimente puternice. Prinsă între obligațiile profesionale și sentimentele față de Ji Ho și Hae Jin, Sang Eun trebuie să găsească o cale de a-și menține profesionalismul, în timp ce inima o ghidează în două direcții diferite.

AntenaPLAY îți aduce episoade noi din serialele tale preferate și în luna iulie

În iulie, serialele tale turcești preferate revin cu episoade noi și intrigante. Printre acestea se numără „Șansa Vieții Mele” și „Povești Nespuse”, care te vor ține cu sufletul la gură. Nu rata noile episoade din „Prințesa fără coroană”, unde o tânără luptă să-și salveze mama. De asemenea, urmărește ultimul episod din „Flowers over the Inferno”, în timp ce „Delightfully Deceitful” își dezvoltă noi scheme de răzbunare. Pregătește-te pentru o lună plină de suspans și emoție cu serialele tale favorite!

Ai sport în AntenaPLAY

Luna iulie aduce în AntenaPLAY trei Mari Premii de Formula 1, un turneu spectaculos de tenis de masă, dar şi două gale de fight şi două etape de Longines Global Champions Tour.

Formula 1, Formula 2 şi Formula 3, spectacol în AntenaPLAY

Formula 1 propune în luna iulie 3 Mari Premii: Marele Premiu al Marii Britanii (5-7 iulie), Marele Premiu al Ungariei (19-21 iulie) şi Marele Premiu al Belgiei (26-28 iulie).

De asemenea, Formula 2 continuă cu alte trei etape, de la Silverstone (5-7 iulie), Budapesta (19-21 iulie) şi Spa-Francorchamps (26-28 iulie).

Formula 3 ne aduce şi ea etapele de la Silverstone (5-7 iulie), Budapesta (19-21 iulie) şi Spa-Francorchamps (26-28 iulie).

4 românce participă la turneul de tenis de masă WTT Star Contender Bangkok 2024

Iubitorii tenisului de masă pot vedea turneul WTT Star Contender Bangkok 2024, ce se va desfăşura în perioada 2-7 iulie. La competiţie vor lua startul Bernadette Szocs, Eliza Samara, Adina Diaconu şi Andreea Dragoman.

Speedway European Championships, în AntenaPLAY

Pe 20 iulie, va avea loc o nouă etapă a spectacolului din Speedway European Championships. Campionii luptă pentru supremaţie în Polonia, la Grudzladz.

FIA WEC 2024 - The 6 Hours of Sao Paulo

Campionatul Mondial de Anduranţă va continua cu etapa "The 6 Hours of Sao Paulo", ce se va desfăşura pe 13-14 iulie, live în AntenaPLAY.

Două etape de Longines Global Champions Tour

Spectacolul din Longines Global Champions Tour continuă cu etapele ce se vor desfăşura la Monaco (5-7 iulie) şi la Riesenbeck (19-21 iulie).

Două gale, live în AntenaPLAY

Pe 12 iulie, cei mai importanţi luptători arabi pun la bătaie centurile la Mena 2. Ahmed Amir, Jarrah Al-Silawi sau Mostafa Neda promit spectacol în cuşcă, live în AntenaPLAY, direct de la Ryiadh.

Pe 25 iulie, va avea loc o altă gală cu centurile pe masă. Hexagone MMA 19 îi aduce faţă în faţă în main event pe neînvinşii Prince Aounallah şi Hidetaka Arato.

