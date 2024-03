Noutățile lunii martie în AntenaPLAY

AntenaPLAY, platforma ta preferată de streaming, îți aduce și în luna martie o selecție impresionantă de filme, seriale, competiții sportive și producții TV exclusive, pentru a-ți satisface toate gusturile.

Luna martie vine cu noi filme pentru tine: Jeanne du Barry, Dead Sexy, Dead on Time si multe altele! Un nou sezon de HelloChef se anunță la începutul lunii, iar cei patru jurați noi îți urează bun-venit în mai apreciat cooking-show din România, Chefi la cuțite.

Luna martie marchează debutul noului sezon de Formula 1, entuziaștii vitezei sunt pe punctul de a fi martorii unei serii de 24 de curse spectaculoase, fiecare promițând să aducă în prim-plan dueluri memorabile și performanțe tehnice de vârf. În acest an, privirile sunt ațintite nu doar asupra veteranilor consacrați ai circuitului, cum ar fi Lewis Hamilton de la Mercedes și Max Verstappen de la Red Bull Racing, ale căror rivalități anterioare au electrificat tribunele, dar și asupra tânărului și talentatului Charles Leclerc, care, alături de echipa sa legendară, Ferrari, își propune să redefinească ierarhia în acest sport. Cu un calendar încărcat de evenimente în locații exotice și circuite istorice, Formula 1 în luna martie este doar începutul unei călătorii electrizante prin lumea vitezei, tehnologiei și pasiunii pentru motorsport. Pregătiți-vă pentru un sezon de neuitat, unde curajul, determinarea și spiritul de competiție al acestor piloti vor scrie următorul capitol în legenda Formula 1.

Ai poftă de Chefi la Cuțite si nu vrei sa pierzi lansarea noului sezon. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia sunt cele patru nume care vor ocupa scaunele de jurat în cadrul celui mai apreciat cooking-show din România, Chefi la Cuțite. Ai adrenalină din iubire, la marea finală Power Couple România – La bine și la greu plus Power Couple Extra, imagini din culise, probe integrale, exclusiv în AntenaPLAY. Ai sentimente intense în serialele tale preferate Lia, soția șoțului meu & Camera 609, sezoane noi și imagini din spatele camerelor exclusiv în AntenaPLAY.

Cele mai gustoase emisiuni TV pot fi urmărite în AntenaPLAY

Chefi la Cuțite | Sezonul 13

În cadrul celei mai apreciate competiții culinare din România, Chefi la cuțite, patru personalități remarcabile din lumea gastronomiei, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia, își asumă rolul prestigios de jurați. Cu o experiență vastă și o pasiune profundă pentru arta culinară, acești patru chefi de renume sunt pregătiți să întâmpine și să ghideze următoarea generație de talente în domeniul gastronomic. Sezonul 13 aduce modificări semnificative, în special în ceea ce privește lupta strategică pentru amulete, care acum joacă un rol crucial în determinarea celor trei chefi care vor progresa către etapa următoare, Confruntările. Această nouă abordare adaugă un strat suplimentar de complexitate și competiție, ridicând miza și anticiparea la un nivel fără precedent.

HelloChef | Sezonul 7

În sezonul 7 al emisiunii "HelloChef", carismatica Roxana Blenche revine în rolul de gazdă, invitându-ne să ne alăturăm unei noi și fascinante călătorii culinare. Acest nou sezon promite să aducă în fața telespectatorilor o serie de provocări gastronomice inedite, rețete inovatoare și o explorare aromei și gustului care să stârnească simțurile și să inspire pasionații de bucătărie de pretutindeni. Roxana Blenche va fi însoțită de invitați speciali, chefi renumiți și personalități din lumea culinară, care vor adăuga un plus de valoare experienței gastronomice, împărtășind secretele lor în bucătărie și oferind sfaturi prețioase telespectatorilor. Împreună, vor aborda diverse teme culinare, de la importanța alegerii ingredientelor de calitate până la modul în care mâncarea ne influențează starea de bine.

Vezi exclusiv pe AntenaPLAY

Roata vedetelor | Sezonul 5

Roata Vedetelor, emisiunea exclusivă a platformei AntenaPLAY, își deschide porțile pentru noul său sezonul, invitând o serie de personalități din lumea showbiz-ului să participe la un joc de sinceritate în fața unor întrebări neobișnuite și provocatoare. Acest nou sezon promite să aducă momente memorabile și răspunsuri pe cât de sincere, pe atât de surprinzătoare. Fii alături de noi pentru a descoperi fațete neștiute ale vedetelor tale preferate, în timp ce acestea se avântă în provocarea de a învârti Roata Vedetelor!

Ai filme noi în AntenaPLAY

De la intrigile emoționante ale The Dancer's Diaries, la misterul și seducția din Dead Sexy, trecând prin suspansul Dead on Time, aventurile din Vestul Sălbatic ale Die for a Dollar și eleganța istorică a Jeanne Du Barry. Fiecare film promite să te transporte în universuri unice, pline de emoție și aventură.

Jeanne Du Barry

Jeanne du Barry este un film istoric de dramă din 2023, scris, regizat și produs de Maïwenn, care joacă alături de Johnny Depp în rolurile principale. Povestea se concentrează pe Madame du Barry, care își folosește inteligența și farmecul pentru a avansa în societate. Ea devine favorita regelui Ludovic al XV-lea, cei doi se îndrăgostesc și, încălcând toate normele de etichetă și bună cuviință, du Barry se mută la Versailles, unde relația ei cu regele scandalizează curtea regală.

The Dancer's Diaries

The Dancer's Diaries aduce în prim-plan universul complex al dansatorilor de striptease, fiecare cu propriile sale povești, greutăți și aspirații. Filmul dezvăluie cum unii dintre ei urmăresc cu tenacitate îndeplinirea visurilor lor, în timp ce alții se îndreaptă spre alegeri mai riscante din lipsă de alternative. În centrul narațiunii se află un dansator care, simțindu-se prins în capcana unei vieți de victimă și urmărit de o prezență misterioasă, decide să preia controlul. Determinat să schimbe jocul, acesta trece de la a fi vânat la a fi vânător. Este o poveste despre puterea de a se reinventa și de a lupta pentru un viitor mai bun, oferind o perspectivă valoroasă asupra rezilienței și curajului uman.

Dead Sexy

Amber (interpretată de Alexandra Corin Johnston), Brandy (jucată de Jacqueline Vené) și Cassie (Greta Garland) se găsesc neașteptat în fața unei entități paranormale enigmatice, care le determină să se întrebe dacă au cu adevărat nevoie de relații cu sexul opus. Această forță supranaturală începe să joace un rol semnificativ în viețile lor, aducându-le emoțional și psihologic. Totul capătă o nouă dimensiune când una dintre ele decide să pună capăt acestei conexiuni neobișnuite cu spectrul, provocând schimbări neașteptate în dinamica grupului și în relația lor cu lumea paranormalului. Această decizie deschide calea către noi întrebări și provocări, complicând și mai mult situația în care se află.

Dead on Time

Fugind din Maroc în timpul evenimentelor Primăverii Arabe, dar ajungând în impas în Spania, un cercetător își caută scăparea prin intermediul unei creații proprii, o mașină a timpului, beneficiind de ajutorul unui american. Pe fondul apropiatei persecuții de către forțe obscure, protagoniștii sunt puși în situația de a se eschiva de sub ochii armatei americane, ai poliției locale, precum și de a se feri de un adversar misterios.

Die for a Dollar

Urmare a unui tragic incident în care și-a învins fatal adversarul într-o confruntare de box, Rusty Tulloch (interpretat de Steven Bruns) se retrage din ring și își schimbă cariera, devenind șofer de camion. Confruntat cu dificultăți financiare, Rusty acceptă o ofertă neobișnuită de la vecina sa, care îl roagă să descopere cine este responsabil pentru moartea soțului ei. Pentru a duce la bun sfârșit această sarcină, Rusty este nevoit să se împace cu propriile fantome din trecut.

Super Vixens / Super Vixens 2 / Super Vixens 3

Trilogia care îți va ține adrenalina la cote maxime cu aventuri care mai de care mai incitante. Super Vixens 1, Super Vixens 2 și Super Vixens 3, urmărește peripețiile unui grup de eroine neînfricate într-o lume plină de pericole. De la introducerea în universul eroic în primul film, la aprofundarea relațiilor și puterilor lor în al doilea, și culminând cu o bătălie epică între bine și rău în al treilea, fiecare film construiește pe fundația celui anterior pentru a oferi o experiență plină de acțiune și emoție. Demonstrând puterea feminină și curajul, trilogia Super Vixens promite să fie un spectacol memorabil, cu efecte speciale impresionante și o poveste care te va ține în suspans.

Seriale ce te vor captiva pe AntenaPLAY

Wuthering Heights:

Într-o zi ploioasă, Catalina Salgado (jucată de Michelle De Andrade) este îngropată în cimitirul vechi. Alejandro Perdomo (Orlando Delgado), un tânăr care nu avea voie să intre în cimitir, ia corpul Catalinei fără permisiune. El o duce cu motocicleta la un loc care a fost mereu special pentru ei doi. Plângând și plin de supărare, el promite că nu o va lăsa pe Catalina nici după ce a murit. Dar poliția îl găsește și Alejandro este prins și dus la închisoare. Acolo, spiritul Catalinei vine să-l viziteze, arătând că își ține promisiunea de a fi cu el mereu, chiar și după ce a trecut în lumea cealaltă.

Deceiving Love: Sezonul 2

În cel de-al doilea sezon al "Deceiving Love", sunt prezente noi și încărcate povești despre femeile care navighează prin complexitatea și provocările relațiilor contemporane. Acest sezon adâncește explorarea unor teme precum violența în familie, obsesia, manipularea, trădarea, infidelitatea, dar și provocări precum problemele de sănătate și infertilitatea, toate înrădăcinate în situații inspirate din realitate. Serialul pune în scenă experiențele unor protagoniste convinse că și-au găsit sufletul pereche și se află într-o relație ideală. Totuși, sezonul ridică întrebarea critică: ce se întâmplă atunci când descoperă că realitatea lor afectivă nu este decât o iluzie? Această nouă serie promite să aducă o perspectivă mai profundă și mai nuanțată asupra iluziilor și deziluziilor amoroase, într-un cadru modern și relevant.

Ai Sport în AntenaPLAY

Formula 1, Formula 2, Formula 3, România - Columbia sau Liga Campionilor Asiei, în AntenaPLAY, în luna martie

Formula 1, Formula 2, Formula 3, România - Columbia sau Liga Campionilor Asiei sunt doar câteva dintre competiţiile care vor fi transmise live în AntenaPLAY, de-a lungul lunii martie. Cupa Franţei, Liga Portugal sau Serie B sunt de asemenea în AntenaPLAY.

Formula 1™, Formula 2™ şi Formula 3™ vor aduce lupta la vârf din cele trei campionate, iar AntenaPLAY va transmite în direct antrenamentele, calificările, sprintul şi cursa de la fiecare Grand Prix.

2024 reprezintă cel mai mare efort financiar şi de organizare din istoria Formulei 1, cu 24 de curse, 72 de sesiuni de antrenamente live şi 24 de calificări contracronometru.

Primele trei Mari Premii de Formula 1™ din 2024 vor fi live în AntenaPLAY: Bahrain, Sakhir (1-2 martie), Arabia Saudită, Jeddah (7-9 martie) şi Australia, Melbourne (22-24 martie).

De asemenea, în Formula 2, dintre cele 14 curse ale sezonului 2024, trei vor fi în luna martie, transmise integral în AntenaPLAY: Bahrain International Circuit, Sakhir (1-2 martie), Jeddah Corniche Circuit, Jeddah (7-9 martie), Albert Park Circuit, Melbourne (22-24 martie).

Sezonul 2024 de Formula 3 este format din 10 curse. Primele două se vor desfăşura în luna martie, iar antrenamentele, calificările, sprintul şi cursa vor fi în AntenaPLAY. Este vorba de Bahrain International Circuit, Sakhir (1-2 martie) şi de Albert Park Circuit, Melbourne (22-24 martie)

România - Columbia, testul decisiv înainte de EURO 2024

România - Columbia este ultimul meci al tricolorilor înainte de EURO 2024. Duelul va avea loc pe celebrul stadion "Wanda Metropolitano", din Madrid, pe 26 martie, şi va fi live în AntenaPLAY.

Meciul va fi unul decisiv pentru Edi Iordănescu, înainte de primul turneu final al României după o pauză de 8 ani.

Columbia este şi o selecţionată în faţa căreia avem amintiri plăcute de la turneele finale mondiale. În 1994, "Generaţia de Aur" a lui Hagi şi Popescu trecea de sud-americani, cu 3-1. Patru ani mai târziu, România învingea din nou Columbia, cu 1-0.

Sferturile Ligii Campionilor Asiei, în AntenaPLAY

În martie, vom afla şi semifinalistele Ligii Campionilor Asiei, trofeu pentru care luptă Dan Petrescu sau Cristiano Ronaldo, exclusiv în AntenaPLAY. Sferturile de finală, tur-retur, se dispută în perioadele 4-6 şi 11-13 martie.

Porto - Benfica, derby-ul lunii în Liga Portugal, în AntenaPLAY

Porto - Benfica este cel mai important meci al lunii martie, din Liga Portugal. Duelul dintre cele două câştigătoare ale Ligii Campionilor va avea loc pe 3 martie, de la ora 22:30, în AntenaPLAY.

De-a lungul lunii martie, La Liga propune în total patru etape, în care Benfica, Sporting şi Porto continuă lupta pentru supremaţia din Portugalia.

PSG - Nice, ultimul duel din sferturile Cupei Franţei

PSG - Nice, ultimul duel din sferturile Cupei Franţei, va avea loc pe 13 martie, pe Parc des Princes, de la ora 22:10, şi va fi live în AntenaPLAY. Kylian Mbappe, aflat la ultimul său sezon la PSG, promite noi goluri şi în partida cu Nice.

Olympique Lyon, Valenciennes şi Rennes sunt primele trei semifinaliste din acest sezon al Cupei Franţei.

3 etape de Serie B, în AntenaPLAY

Luna martie va mai aduce şi alte trei etape din Serie B. Dennis Man, Valentin Mihăilă şi Ionuţ Nedelcearu continuă lupta pentru promovarea în Serie A.

Două gale de fight, în AntenaPLAY

De asemenea, luna martie propune şi două gale de fight: Gala de box de la Benghazi 2024 (1 martie) şi Gala Hexagone MMA 15 (15 martie).

