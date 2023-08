Noutățile lunii septembrie în AntenaPLAY

Emisiunile tale favorite de la TV pot fi urmărite exclusiv online în AntenaPLAY, în ediții integrale.

Insula Iubirii nu s-a terminat, continuă în AntenaPLAY cu interviuri exclusive cu concurenții și ispitele acestui sezon. Din 1 septembrie, abonații vor putea urmări primul interviu, iar săptămâna următoare, câte două interviuri vor fi gata de vizionare în platformă pentru fanii emisiunii, in fiecare joi si vineri.

Chefi la cuțite și iUmor revin din septembrie

Din 2 septembrie, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, lansează invitația toamnei: ”Hai la masa, România!”, la festinul sezonului 12 Chefi la cuțite, căruia nu-i lipsesc ingredientele surpriză ce vor spori savoarea mult așteptatului show gastronomic. Una dintre noutățile sezonului 12 Chefi la cuțite este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe. Edițiile integrale pot fi urmărite online exclusiv doar în AntenaPLAY.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii vor face deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care va avea premiera sâmbătă, 16 septembrie, de la 20:00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

În exclusivitate în AntenaPLAY, un nou serial spaniol de succes

State secrets (Secretos de Estado) este un thriller care explorează intrigile, secretele și conflictele din lumea politicii și a serviciilor secrete. Povestea se concentrează pe personajul principal, Isabel Garrido, care devine neașteptat prim-ministrul Spaniei după ce predecesorul său este ucis într-un atentat. Serialul aduce în prim-plan teme precum corupția, puterea, loialitatea și manipularea în contextul politicii de înalt nivel și pune sub lupă aspecte complexe ale puterii politice și efectele acesteia asupra vieților personajelor. Cu o combinație de suspans și dramă, State Secrets oferă o privire captivantă asupra intrigilor și secretele din spatele aparențelor politice. Serialul poate fi urmărit de abonații AntenaPLAY începând cu data de 5 septembrie.

Sezoane noi din cele mai așteptate seriale, în septembrie, în AntenaPLAY

Makari | Sicilian Mysteries | Sezonul 2

În primul sezon Makari | Sicilian Mysteries, Saverio Lamanna și-a pierdut locul de muncă si părăsește Roma pentru a se refugia in Màkari, un sat sicilian unde începe o nouă viața pentru el, asezonată cu o prietenie, o nouă iubire si multe mistere. In sezonul 2, motivat de curiozitate, Saverio Lamanna continuă să investigheze crimele săvârșite în Makari, pentru a afla adevărul, în timp ce lucrează la noua relație pe care o are cu Suleima. Din septembrie, Makari | Sicilian Mysteries sezonul 2 este disponibil în AntenaPLAY.

Hotel Portofino | Sezonul 2

Hotel Portofino este un serial de televiziune britanic, o dramă de epocă, creat și scris de Matt Baker. Bella Ainsworth și familia ei dețin și operează un hotel pentru turiştii bogați în stațiunea Portofino de pe Riviera Italiană, în anii 1920. Primul sezon cu șase episoade poate fi urmărit integral în AntenaPLAY iar sezonul 2, mult așteptat de fanii serialului, va începe în septembrie. Hotel Portofino este unul dintre serialele de succes care au intrat în top cinci producții vizionate în primele luni de la difuzare în AntenaPLAY.

5 filme noi în AntenaPLAY

Can't live without you

Can't live without you (Sin ti no puedo). David (Mauricio Ochmann) e un om de afaceri de succes, care trăiește alături de iubitul său Alex (Alfonso Bassave), profesor de sport. Alex și-a dorit dintotdeauna să devină tată și cântărește adesea opțiunile pe care le are... Adopție? Mamă-surogat? Dar David nu are niciun interes să devină părinte. Lucrurile merg bine pentru ei, până când își face apariția Blanca (Maite Perroni), sora lui David, de care acesta a rupt orice legătura după un eveniment tragic din trecut. Blanca e hotărâtă să-și recapete singura familie care i-a mai rămas și vine cu o posibilă soluție pentru problema pe care Alex o are.

When Brooklyn Met Seville

When Brooklyn Met Seville (Sevillanas de Brooklyn) este un film de comedie spaniol din 2021 regizat de Vicente Villanueva, care îi are în distribuție pe Carolina Yuste și Sergio Momo, cu Estefanía de los Santos și Manolo Solo. Filmul a câștigat 2 premii și are peste 13 nominalizări.

Ana (Carolina Yuste) e o tânără din Sevilla, care s-a săturat de familia ei și de cartierul problematic în care locuiesc. Lucrurile se înrăutățesc atunci când mama ei, într-o încercare disperată, pune la cale un plan, pentru a nu fi evacuați: să păcălească o agenție specializată în găsirea de cazări pentru studenți străini, astfel încât ea să devină mama gazdă a lui Ariel Brooklyn (Sergio Momo), un student afro-american, care provine dintr-o familie bogată.

A Dead Man Cannot Live

A Dead Man Cannot Live (Hombre muerto no sabe vivir) este un thriller de acțiune spaniol din 2021 regizat și scris de Ezekiel Montes. Filmul a câștigat 3 premii (efecte speciale, cel mai bun actor in rol principal, cel mai bun actor masculin) și are peste 8 nominalizări.

Tano (Antonio Dechent) lucrează pentru Manuel (Manuel de Blas), un om de afaceri care și-a făcut averea în sectorul construcțiilor și care are o rețea strânsă de prieteni în administrația locală. Misiunea lui e să mențină sub control afacerea cu traficul de substanțe interzise din Maroc și să se asigure că banii curg. Dar lucrurile se complică atunci când un nou drog, cu efecte devastatoare, e adus în oraș, iar Angel (Rubén Ochandiano), fiul lui Manuel și moștenitorul imperiului său, e convins că îl pot vinde, pentru a obține milioanele pe care le făceau înainte de prăbușirea economică.

The House Of Snails

The House Of Snails (La casa del caracol) este un thriller psihologic din 2021, regizat de Macarena Astorga, după un scenariu de Sandra García Nieto, bazat pe romanul lui García Nieto La casa del caracol, care îi are în distribuție pe Javier Rey alături de Paz Vega și Carlos Alcántara.

Antonio Prieto (Javier Rey) e un scriitor care decide să își petreacă vara în munții din afara orașului Malaga, un loc unde speră să găsească liniște, pace și inspirație pentru următorul său roman. Ajuns aici, o întâlnește pe Berta (Paz Vega), o femeie față de care simte o imediată atracție. În scurt timp, Antonio își va da seama că localnicii ascund numeroase secrete, dar și o legendă intunecată și terifiantă. Experiențele prin care trece, pe parcursul timpului aici, îl vor conduce să descopere că realitatea poate fi, adesea, mult mai stranie decât ficțiunea.

Cross The Line

Cross the Line (No matarás) este un thriller psihologic spaniol lansat în 2020. Regizat de David Victori, filmul explorează teme profunde legate de decizii dificile, consecințe și tensiuni emoționale. Filmul a câștigat 9 premii (Mario Casas a câștigat cele mai multe premii pentru cel mai bun actor in rol principal) și are peste 13 nominalizări.

Dani (Mario Casas) e un bărbat cu suflet bun, care și-a dedicat ultimii ani tatălui său bolnav, de care a avut grijă. După moartea acestuia, Dani vrea ca viața lui să revină la normal și cumpără un bilet pentru a porni într-o călătorie în jurul lumii. Dani încearcă să își găsească un sens în viață și să își rezolve conflictele interioare. În timpul căutărilor sale, el întâlnește o femeie numită Mila și începe să se simtă atras de ea. Când o situație întâmplătoare devine un moment crucial, Dani se vede pus într-o poziție în care trebuie să ia decizii dificile legate de moralitate și să își pună în joc propria viață.

Dacă vacanța se termină, în Septembrie, cei mici au animații noi în AntenaPLAY.

O serie nouă de desene animate educative marca Hopster, intră în septembrie în AntenaPLAY: Bob the Builder, Fireman Sam, Bia and Nino, Molang, I'm an Animal. Animațiile Hopster sunt gândite să ofere multe informații interesante copiilor, îi încurajează să fie încrezători, le explică fenomene din natură și oferă și o serie de tutoriale pentru activități care să le stimuleze creativitatea.

Ai sport în AntenaPLAY și în septembrie.

Ai sport în AntenaPLAY și în septembrie, atunci când România va întâlni Kosovo, în preliminariile EURO 2024 și când naționalele de tenis de masă vor lupta pentru supremație la Campionatele Europene. De asemenea, cele mai tari partide din Liga Portugal și Serie B vor continua să se vadă în AntenaPLAY, unde vei putea urmări și Glory 88, gala de lux, unde vor fi prezenți uriașul Badr Hari și românul Ștefan Lătescu.

Fanii naționalei vor fi din nou cu sufletul la gură, înainte de România - Kosovo, duel extrem de important pentru calificarea la Euro 2024, ce va avea loc pe 12 septembrie și va fi difuzat la Antena1 și în AntenaPLAY.

La Campionatele Mondiale de tenis de masă de la Malmo, România are două echipe, feminină și masculină, care vor lupta pentru supremație, în perioada 10-17 septembrie. Jucătoarele noastre ajung în Suedia din postura de vicecampioane europene.

Cele mai tari meciuri din Portugalia rămân în AntenaPLAY. Cupa Ligii revine în septembrie, atunci când vei putea vedea și nu mai puțin de 27 de partide din Liga Portugal. În cele trei etape programate, Porto, Benfica și Sporting continuă lupta pentru supremație.

De asemenea, Serie B va avea nu mai puțin de cinci etape de foc, în care cele mai tari partide vor putea fi văzute în AntenaPLAY, acolo unde românii continuă lupta pentru promovare.

O surpriză pentru fanii sportului-spectacol o reprezintă Campionatele Mondiale de canoe slalom și slalom extrem, ce vor avea loc în perioada 19-24 septembrie, în Marea Britanie, live în AntenaPLAY.

La fel de spectaculoase se anunță și cele două etape de Speedway European Championship, programate pe 9 și 22 septembrie, pe Polonia Bydgoszcz Stadium, respectiv Speedway Stadium.

De asemenea, galele sunt nelipsite din calendarul AntenaPLAY și vor continua și în luna septembrie, când vor avea loc nu mai puțin de cinci evenimente, prezentate mai jos. Marele Badr Hari va lupta în Glory 88, împotriva lui James McSweeney. Tot pe 9 septembrie, românul Ștefan Lătescu va da piept cu Pascal Toure.

Hexagone MMA 11 - 7 septembrie

Glory 88 - 9 septembrie

Combate Global - 17 septembrie

Fight Nation - 30 septembrie

PFL - 30 septembrie