Deși Nea Marin a fost parte din prima parte a seriei de filme și a contribuit cu umorul său caracteristic fără a primi recompensă financiară, de data aceasta a decis să nu mai participe decât cu condiția unui onorariu. Desigur, el a glumit.

Nea Marin a dezvăluit pentru click.ro motivul pentru care nu a mai apărut și în filmul nou, totul povestit cu umorul de care ne-a obișnuit: "Am jucat în primul, am fost cerșetor. Acum i-am cerut bani. Îmi dă bani, joc în filmul lui, nu îmi dă bani, nu mai joc." Această abordare sinceră și directă a reflectat nu doar dorința sa de a fi compensat pentru munca sa, ci și evoluția sa în carieră și în relația cu Liviu Vârciu.

Motivul pentru care Nea Marin nu joacă în filmul nou al lui Liviu Vârciu. Ce a ținut să precizeze coregraful

Relația dintre cei doi a crescut în timp, Nea Marin considerându-l pe Liviu Vârciu ca pe un fiu adoptiv. A fost acolo pentru el în momente importante, inclusiv când Vârciu a avut nevoie de sprijin financiar pentru achiziționarea unei case. Cu toate că Nea Marin s-a retras din activitatea de zi cu zi și este acum la pensie, rămâne activ și implicat în diverse proiecte artistice și educative, inclusiv o școală de dans apreciată.

Citește și: Alex Leonte, apariție la 4 ace alături de iubita sa. Cum s-au pozat nepotul lui nea Marin și Manuela Lupașcu

Articolul continuă după reclamă

Despre evoluția lui Liviu Vârciu, Nea Marin spune cu mândrie: "E un băiat serios acum! A devenit acum, înainte nu era atât de serios, dar și-a găsit el jumătatea… Anda l-a pus la punct, are doi copii cu ea și eu sunt fericit că-l văd că e bine. Nu mai are datorii în bani la mine. Are datorii sufletești toată viața!", a mai spus el pentru sursa citată mai sus.

Nea Marin s-a amuzat cu privire la această întrebare, dat fiind relația apropiată dintre cei doi, cu siguranță partea financiară a fos doar un pretext învăluit în umorul care l-a consacrat cu adevărat pe coregraf.

Cum se menține în formă nea Marin la 66 ani

El se simte în continuare foarte energic și are multe proiecte de pregătit. Într-un interviu pentru Spynews, coregraful a dezvăluit că se menține mereu tânăr pentru că are câteva trucuri pe care le folosește.

Citește și: Cum a reacționat nea Marin când a aflat despre nunta lui Liviu Vârciu cu Anda Călin. Ce a dezvăluit acesta

Pentru a se păstra mereu în formă, nea Marin preferă să fie mereu activ, să facă multă mișcare și să aibă grijă de sănătatea lui.

Nea Marin a zis că se trezește devreme, în jurul orei 07:30 și pleacă la antrenamentele de înot unde stă 2 ore. El a povestit că și-a făcut abonament la un bazin de înot și îi place să practice acest sport pentru a se menține în formă.

Atunci când se întoarce acasă, nea Marin face merge cu bicicleta, iar seara își alocă timp și pentru dans. Faptul că face mișcare de trei ori pe zi, în moduri diferite, îl ajută să se mențină activ și în formă.

”În fiecare dimineață, la 7 și jumătate, sunt în bazin. Înot două ore, după aceea merg cu bicicleta, seara dansez și tot așa. Merg la un club, acolo merg la bazin”, a spus Nea Mărin pentru Spynews.ro.

Un alt lucru important de care ține cont este alimentația. Nea Marin a dezvăluit că preferă să mănânce mai multe lactate, fructe și legume și nu consumă foarte des carne.

Prin faptul că își organizează mesele, el reușește să își mențină silueta în timp ce respectă un stil de viață sănătos.

”Normal că contează și alimentația. Eu nu prea mă omor așa de tare cu carnea, mănânc lactate și vegetale”, a mai adăugat Nea Mărin.