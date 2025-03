Antonia nu mai poate deveni mamă pentru a patra oară! Cum a ieșit la iveală subiectul sensibil: „Eu mi-aș dori să mai fac...”

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai frumoase și iubite cupluri de la noi. Cei doi artiști sunt împliniți din toate punctele de vedere, mai ales că se bucură de un succes răsunător pe plan muzical și au parte de o iubire necondiționată din partea copiiilor săi.

Cu toate acestea, se pare că recent a ieșit la iveală un detaliu mai puțin știut despre ei, dar și despre o dorință care, potrivit acestora, nu se poate îndeplini niciodată. Mai exact, frumoasa cântăreață nu mai poate deveni mămică și pentru a patra oară.

Iată care este motivul și cum privesc ei această situație tulburătoare!

De ce nu mai poate Antonia să facă copii. Nimeni nu se aștepta la un motiv atât de trist

Invitați în cadrul unui test poligraf din emisunea online „Detectorul de minciuni” moderată de Selly, Alex Velea și Antonia au făcut mai multe dezvăluiri total neașteptate despre relația lor.

De teama să nu fie prinși cu minciuna, cei doi au fost foarte sinceri și au răspuns la toate întrebările, inclusiv la cele incomode sau intime. Deși multe subiecte i-au amuzat pe privitori, unul dintre acestea i-a înduioșat pe majoritatea, aflând că ea nu mai poate să devină mamă încă o dată.

După ce Antonia a răspuns la toate întrebările puse de soțul ei, Selly a mai pregătit o întrebare pentru aceasta, întrebare care a devenit din partea unui membru abonat la celebrul vlogger.

Internautul a avut curiozitatea dacă își dorește să aibă și o fată împreună cu Alex, iar ea răspuns:

„Ce drăguț… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam (...) Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta. Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul”.

„Își riscă sănătatea ei sau sănătatea respectivului sau respectivei. Și nu vrem să facem asta. Vorbim de multe ori despre asta. Am mai vorbit despre copii, că nouă ne plac foarte mult copiii în general. Suntem foarte fericiți cu ăștia de îi avem. Ne-a lăsat Dumnezeu trei copii!”, a spus și Alex Velea, în completarea soției sale.

Cei doi cântăreți au împreună doi băieți, pe Dominic în vârstă de 10 ani, și pe Akim care a împlinit 8 ani, iar Antonia o are și pe Maya, dintr-un mariaj anterior cu Vicenzo Castellano, care în vara acesui an va împlini 15 ani.

Iubirea lor față de cei trei este nemărginită, iar acest aspect se poate vedea în orice moment, mai ales că cei doi susțin că și-ar dori să petreacă mult mai mult timp cu ei.

„Aș sta mai mult cu ei, dar nu am cum, sunt ore la care ei trebuie să stea la școală. Am momente în care îi zis neveste-mii <<nu putem să-i luăm de la școală să stăm cu ei?>> Ei fac ore toată ziua, pleacă la 07:15 și ajung acasă la 19:00” a explicat Alex Velea.