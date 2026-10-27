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De ce ți se îngrașă părul atât de repede, chiar dacă îl speli des. Greșelile pe care le poți face fără să știi

De ce se îngrașă părul atât de repede, chiar dacă îl speli des. Care sunt cele mai frecvente greșeli de îngrijire și ce recomandă dermatologii.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 08:00 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 20:20
Greșeli pe care le faci când te speli pe cap. | Pixabay
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Te speli des pe cap, dar părul tău capătă un aspect gras la scurt timp după spălare? Există mai multe cauze care pot duce la această problemă, de la producția excesivă de sebum până la folosirea unor produse de îngrijire nepotrivite. Iată ce greșeli poți face fără să îți dai seama.

De ce se îngrașă părul atât de repede

Chiar dacă îți speli părul foarte des, poți descoperi că acesta se îngrașă la scurt timp după spălare. Una dintre principalele cauze ar putea fi producția de sebum de către glandele sebacee ale scalpului. Sebumul este o substanță uleioasă naturală, care contribuie la protejarea pielii și a firelor de păr.

Totuși, unele persoane au glande sebacee mai active, iar acest lucru duce la acumularea mai rapidă a sebumului la rădăcină. Cantitatea de sebum produsă diferă de la o persoană la alta și poate fi influențată de numeroși factori, inclusiv genetici și hormonali. Conform www.MedlinePlus.gov, părul fin și drept poate căpăta mai repede un aspect gras, deoarece sebumul se distribuie mai ușor de-a lungul firelor.

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Greșeala de a folosi un șampon nepotrivit

O altă cauză a îngrășării rapide a părului poate fi utilizarea unui șampon nepotrivit tipului de scalp. Persoanele care au scalpul gras au nevoie de produse care îndepărtează eficient excesul de sebum, fără să provoace iritații. Totuși, șampoanele foarte agresive pot usca excesiv scalpul și pot favoriza apariția iritațiilor. Pe de altă parte, un șampon care nu curăță suficient poate permite acumularea sebumului și a reziduurilor provenite din produsele de îngrijire. De aceea, este important ca șamponul să fie ales în funcție de tipul de păr și de nevoile scalpului.

Aplicarea balsamului direct la rădăcină

O altă greșeală care poate face părul să pară gras mai repede este aplicarea balsamului direct la rădăcină. Deși balsamul este foarte important pentru hidratarea și descurcarea părului, acesta trebuie aplicat cu atenție. În cazul părului fin, aplicarea unor produse bogate în ingrediente emoliente direct la rădăcină poate încărca firele de păr. Astfel, părul poate deveni lipsit de volum și poate căpăta un aspect gras, chiar dacă a fost spălat recent.

Periatul prea des poate accentua aspectul gras al părului

Periatul excesiv poate contribui, de asemenea, la aspectul gras al părului. Atunci când folosești foarte des peria, sebumul de la nivelul scalpului poate fi distribuit pe lungimea firelor de păr. Astfel, părul poate căpăta mai repede un aspect uleios. De aceea, pieptănarea trebuie făcută delicat, fără mișcări repetate și inutile.

Modificările hormonale pot influența producția de sebum

Hormonii pot influența, de asemenea, cât de repede se îngrașă părul. Activitatea glandelor sebacee este strâns legată de modificările hormonale. În anumite perioade, scalpul poate deveni mai gras decât de obicei, fie din cauza fluctuațiilor hormonale, fie în contextul stresului. Prin urmare, îngrășarea rapidă a părului nu este întotdeauna provocată de produsele folosite sau de rutina de îngrijire.

Este greșit să te speli pe cap în fiecare zi?

Spălarea zilnică a părului este considerată de multe persoane un obicei dăunător. Dermatologii explică însă că frecvența spălării trebuie adaptată tipului de scalp. Persoanele care au părul drept și scalpul gras se pot spăla chiar și zilnic, dacă este necesar. Spălarea frecventă nu înseamnă automat că scalpul va produce mai mult sebum.

Totuși, este important să fie ales un șampon potrivit, care să nu provoace uscăciune sau iritații.Șamponul trebuie aplicat în principal pe scalp, fără a freca agresiv lungimile părului. În cazul unui scalp foarte gras, uneori poate fi necesară și o a doua șamponare.

O atenție deosebită trebuie acordată și temperaturii apei. Apa foarte fierbinte poate usca și irita scalpul, motiv pentru care este recomandată folosirea apei călduțe. De asemenea, produsele de styling pot face părul să pară gras și încărcat, mai ales atunci când sunt utilizate în exces.

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