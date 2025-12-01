Antena Căutare
Îngrijirea părului iarna: cum îl protejezi de deshidratare și stres termic

Am scăpat de toamnă, de ploile și vântul care ne răvășeau părul și distrugeau aproape orice tentativă de coafură, sau de căderile abundente de păr, care ating apogeul între octombrie și noiembrie, dar n-am scăpat de griji.

Îngrijirea părului iarna: cum îl protejezi de deshidratare și stres termic | Shutterstock

Înainte de a ajunge la perioada de „înflorire” capilară – martie și aprilie, când creșterea este mai activă ca niciodată – trebuie să trecem cu grijă peste lunile de iarnă, care vin cu provocări proprii.

„Principalele pericole ale iernii sunt cauzate de poluare, de timpul petrecut în spații închise cu aer cald și uscat din cauza încălzirii, dar și de variațiile bruște de temperatură între interior și exterior. Toți acești factori contribuie la deshidratarea fibrei capilare.”, avertizează Mihai Badin, stilist Wella Professionals.

De aceea, pentru a menține părul sănătos și strălucitor în sezonul rece, este esențial să urmezi o rutină de îngrijire adaptată iernii. Iată 7 obiceiuri esențiale care te ajută să protejezi podoaba capilară de frig, uscăciune și stres termic.

1. Spălarea zilnică? Mai bine nu.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a menține echilibrul natural al scalpului, evită spălarea zilnică a părului. Sebumul, substanța nutritivă produsă de pielea capului, are rolul de a hidrata și proteja fibra capilară. Lăsându-l să acționeze, părul devine mai rezistent și mai strălucitor.

2. Speli părul frecvent? Alege formule delicate

Dacă rutina ta implică spălări frecvente, optează pentru produse blânde, fără sulfați, parabeni sau alcool, care curăță delicat fără a agresa scalpul. Caută produse cu formule care se bazează pe ingrediente de origine naturală. Important este ca pe lângă curățarea părului să protejezi fibra capilară și să menții echilibrul natural al scalpului, astfel de produse sunt ideale pentru utilizare frecventă.

3. Balsamul – scutul invizibil al părului

„Deși unele persoane îl evită, balsamul este esențial în protejarea părului. Formează un film protector care apără fibra capilară de agresiuni externe precum căldura aparatelor de styling, umiditatea, aerul uscat și radiațiile UV. Noile formule sunt ușoare, eficiente și nu îngreunează părul, ci dimpotrivă, îl lasă suplu și hidratat.”, punctează stilistul Mihai Badin.

4. Clătește părul cu apă caldă, nu rece

„Deși apa rece este adesea considerată benefică, apa caldă este mai eficientă în eliminarea reziduurilor precum metale, clor sau calcar. O clătire corectă cu apă călduță contribuie la un păr mai curat, mai strălucitor și mai ușor de coafat.”, susține specialistul.

5. Curățare naturală pentru strălucire și prospețime

Pentru a elimina reziduurile minerale și a închide cuticulele firului de păr, poți apela la soluții naturale, ușor de preparat acasă. Un amestec din suc proaspăt de lămâie și apă plată, sau câteva picături de oțet de mere, aplicat după spălare, ajută la redarea strălucirii și la menținerea unui păr curat, suplu și revitalizat.

6. Măștile – tratamentul intensiv al părului

Aplicarea regulată a măștilor nutritive este esențială, mai ales dacă părul este vopsit, tratat termic sau predispus la deshidratare. Pentru părul de lungime medie, o cantitate echivalentă cu dimensiunea unei nuci este suficientă. Secretul stă în aplicare: după ce ai tamponat ușor părul cu prosopul, distribuie masca pe lungimi și vârfuri, masând delicat pentru a favoriza absorbția ingredientelor active. Timpul de acțiune poate varia între 2 și 10 minute, în funcție de nevoile părului.

7. Hrănirea părului din interior: histidina

Histidina este un aminoacid cu rol reparator asupra fibrei capilare, esențial pentru un păr sănătos și rezistent. O dietă bogată în histidină include alimente precum carne de porc, vită, ton, lapte, dar și semințe de dovleac, tofu sau ouă – toate excelente pentru susținerea sănătății părului din interior.

Cu puțină grijă și consecvență, părul tău poate înfrunta iarna cu strălucire și vitalitate. Transformă aceste obiceiuri în ritualuri și bucură-te de frumusețea naturală în fiecare sezon.

