(P) Cum transformi un look de zi într-unul de seară: sfaturi simple pentru a străluci în orice moment

Trecerea de la un look de zi la unul de seară poate fi o adevărată provocare. Când trebuie să pleci de la birou direct la o petrecere sau la un eveniment special este firesc să vrei să adaugi un strop de strălucire ţinutei tale, dar şi machiajului.

Trecerea de la un look de zi la unul de seară poate fi o adevărată provocare | Pexels.com

Cu ajutorul acestor trucuri simple o să poţi să-ţi transformi rapid ţinuta de zi într-una șic și elegantă pentru o seară deosebită. Iată ce trebuie să ai în vedere.

Eleganță în alegerea hainelor

Prima etapă pentru a trece rapid de la o ţinută de zi la una de seară constă în alegerea pieselor vestimentare potrivite. Dimineaţa, când pleci la birou, alege o rochie simplă, dar versatilă, sau o fustă sofisticată şi o bluză din mătase. Ambele opţiuni sunt potrivite pentru birou, dar pot fi transformate rapid cu ajutorul unor accesorii simple, precum broşele, colierele sau eşarfele, pentru a fi adecvate la un eveniment stilat. De asemenea, încălţămintea este importantă, aşa că alege o pereche de stiletto care pot corespunde şi codului vestimentar de la birou, dar şi unei ţinute de cocktail.

Pregăteşte-te să-ţi transformi machiajul

Rutina ta de înfrumuseţare de dimineaţă trebuie să fie puţin adaptată, pentru a putea să-ţi schimbi machiajul înainte să pleci la evenimentul tău special. Curăţă tenul în profunzime şi aplică o crema de fata cu cafeina si acid hialuronic, care va constitui o bază foarte bună de machiaj. Cafeina combate eventualele inflamații în timp ce acidul hialuronic hidratează în profunzime, astfel încât tenul tău să arate impecabil. Aplică un fond de ten cu acoperire bună, care rezistă bine de-a lungul zilei, un blush şi un strat de rimel. Acesta va fi machiajul tău de zi şi baza pentru cel de seară.

Înainte să pleci la petrecere, adaptează-ţi machiajul, în câţiva paşi simpli. Ochii pot fi puşi în evidenţă cu ajutorul unui fard metalic sau al unui tuş negru. De asemenea, poţi opta pentru un ruj în nuanţe îndrăzneţe de roşu. Aplică un strop de iluminator pe partea de sus a pomeţilor şi mai aplică un pic de blush lichid şi eşti gata !

Mizează pe accesorii strălucitoare

Nimic nu transformă un look la fel de rapid ca accesoriile. La ţinuta ta de birou, poţi adăuga o pereche de cercei lungi sau un inel îndrăzneț. Colierele fine din aur sau din argint suprapuse arată foarte elegant, dar şi modern. Pentru un look mai curând formal, poţi să optezi pentru accesorii cu perle. Un clutch elegant sau o poșetă șic poate, de asemenea, să facă minuni pentru a completa look-ul de seară. Curelele decorate cu paiete sau mărgele pot contribui şi ele la transformarea ţinutei şi adaugă un plus de strălucire.

Coafură sofisticată

Poate părea dificil să-ţi transformi coafura de zi în una de seară la birou. Totuşi, nu este imposibil, trebuie doar să ai câteva accesorii potrivire în geantă. De exemplu, poţi adăuga o bentiţă decorată cu pietre strălucitoare sau îţi poţi strânge părul într-un coc dezordonat, dar foarte şic. Dacă ai o placă de păr mică de voiaj, o poţi lua cu tine la serviciu şi o poţi folosi pentru a crea câteva bucle dezordonate, pentru un look elegant, dar natural. Fixativul şi agrafele simple îţi pot fi de mare ajutor dacă vrei o coafură simplă, dar de efect.

Un strop de parfum seducător

Parfumul este tuşa finală perfectă pentru o transformare de succes a look-ului tău. Alege un parfum mai intens și rafinat pentru seară. Un singur strop de parfum 1 Million de la Paco Rabanne poate lăsa o impresie de durată și poate adăuga o dimensiune seducătoare look-ului tău.

Atitudinea schimbă totul

Încrederea este cel mai bun accesoriu al tău şi cel care te va face să ieşi în evidenţă. Indiferent de ținuta pe care o alegi, poart-o cu încredere şi vei fi vedeta petrecerii. Afişează un zâmbet strălucitor şi vei cuceri cu siguranţă orice interlocutor.

Ţinând seamă de aceste sfaturi simple, îţi poţi transforma cu ușurință look-ul de zi într-unul de seară șic și memorabil. Fie că este vorba de o ieșire cu prietenii, un cocktail al firmei sau chiar un eveniment formal, poţi străluci în orice circumstanțe cu doza potrivită de creativitate și încredere.