Sătulă de critici, o tânără cu o imperfecțiune la nivelul feței a oferit o lecție de viață. Ce i-au scris oamenii apoi

Marianne a avut dintotdeauna acest defect la nivelul feței, însă pentru ea nu a reprezentat neapărat o problemă. Pentru cei din jur, însă, da, și a fost pusă la zid pentru că nu vrea să facă o schimbare, astfel, a decis să facă un video prin care le vorbește oamenilor din mediul online despre acest defect la nivelul ochilor.

Cum le-a răspuns tânăra internauților care au acuzat-o că se preface și că nu ar avea acest defect: „Dacă nu mă credeți, vă voi arăta poze”

Marianne are o formă mai ciudată a sprâncenelor, motiv pentru care a stârnit o oarecare indignare în mediul online.

Sătulă de criticile din mediul online, tânăra a făcut un video în care a dezvăluit că la un moment dat până și ea și-a urât din tot sufletul acest defect și la un moment dat chiar și-a pensat mai mult sprânceana. Însă pentru că arăta mai rău, a decis că este momentul să se accepte așa cum este.

A vrut să își tatueze sprâncenele, dar lucrurile nu au mers conform planului. Cât a costat-o tratamentul eșuat „A fost îngrozitor”

„M-am luptat cu oamenii care îmi comentau sprâncenele literalmente toată viața, dar nu am văzut niciodată oameni care să se enerveze atât de tare din cauza asta. Ei sunt ceva de genul: `Poți să o dai jos, minți`. Crescând, am urât-o atât de mult încât am tăiat-o literalmente și arăta chiar mai rău", a spus ea, arătând o imagine a modului în care arăta în trecut. „Acum, într-un fel, o îmbrățișez”, a mai adăugat ea, spunând că este un defect transmis genetic.

„Mama are una, bunica le-a avut pe amândouă, așa că dacă nu mă credeți, vă voi arăta poze cu mama și bunica mea. Poți vedea asta chiar și când eram copil. Nu știu de ce oamenii insistă să mă `prefac`”, a mai spus ea.

Cu toate că tânăra s-a plâns de lipsa de empatie a oamenilor, în secțiunea de comentarii au fost câțiva internauți care s-au arătat încântați de acest defect al ei spunând că li se pare chiar drăguț.

Sammie-Jo Hailford este femeie cu cele mai mari sprâncene din Marea Britanie. Cum arăta înainte și de ce a ales acest look

„Cred că este atât de drăguț, nu știu despre ce vorbesc", a comentat o persoană la videoclip. „E atât de drăguț!”, „cred că este foarte drăguț că este genetic”, „Am și eu asta! Merge în jos pe o parte”, au mai fost câteva dintre comentariile scrise în mediul online.

Videoclipul postat de tânără pe Tik Tok a strâns aproape 3 milioane de vizualizări.

Decizii radicale și secrete dezvăluite în noul episod Hotel Portofino ▶ Vezi ce urmează pentru protagoniști în AntenaPLAY