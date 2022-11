Care sunt alimentele de care un cunoscut medic cardiolog nu se atinge niciodată. Ce alternative a găsit în schimb

Dr. Harmony Reynolds, cardiolog la NYU Langone, unul dintre cele mai importante centre medicale academice din SUA, a spus că evită alimente precum baconul și chipsurile din cartofi pentru a-și menține sănătatea inimii, potrivit Digi24. Ce alte alimente se regăsesc pe „lista neagră” a cardiologului și ce alternative le-a găsit, pentru a nu pierde savoarea gustului.

Alimentele pe care un cunoscut medic cardiolog nu le-ar recomanda pentru sănătatea inimii. Cu ce alternative la fel de savuroase le-a înlocuit

Cunoscutul cardiolog, Harmony Reynolds, a declarat că are o listă lungă de alimente pe care încearcă să le evite. Pentru început, aceasta susține că evită margarina și uleiul vegetal, pentru că studiile observaționale sugerează că cele două, consumate în mod constant, sunt asociate cu o mortalitate cardiovasculară mai mare. Cu toate acestea, medicul a declarat că nu este clar de ce, pentru că acestea nu par să crească factori de risc precum colesterolul, potrivit aceleași surse menționate mai sus.

În schimb, Reynolds a sugerat că untul ar putea fi o alternativă mai bună, cu condiția să fie consumat și el cu moderație. Însă, studiile spun că uleiul de măsline ar fi cea mai sănătoasă alegere:

„Oamenii ar trebui să gătească cu ulei de măsline oricând este posibil, iar dacă folosesc alte grăsimi, să le folosească în cantități cât mai reduse”, a spus Reynolds.

Din punctul său de vedere, uleiul de cocos ar putea fi un alt aliment care să trezească îngrijorare, de vreme ce este tot mai des folosit în rețete. Motivul invocat de medic ar fi faptul că este un aliment compus din grăsimi saturate, asociate cu riscuri ridicate pentru sănătatea inimii:

„Am învățat să întreb pacienții despre asta (n.n. - consumul de ulei de cocos), pentru că vedeam mai mulți pacienți al căror colesterol crește, pentru că au introdus în dietă alimente care conțin ulei de cocos”, a spus Reynolds.

Medicul din New York a recunoscut că nu mănâncă niciodată chipsuri din cartofi și nici nu are așa ceva în casă, recunoscând că îi este prea greu să se abțină dacă are o astfel de tentație lângă ea. În schimb, ea recomandă floricelele de porumb ca alternativă:

„E greu să pui deoparte punga de chipsuri”, mărturisește ea. Floricelele de porumb pot fi o alternativă mai sănătoasă sau chiar legume proaspete, dacă ai poftă de o gustare crocantă.”, a spus Reynolds.

Cunoscutul medic cardiolog recunoaște că sunt alimente pe care le mai consumă ocazional

Cunoscutul medic cardiolog recunoaște că, uneori, mănâncă și ciocolată. Însă, preferă să își cumpere batoane mici, astfel încât să aibă control asupra porției:

„Cred că îi ajută pe oameni să știe că cei care dau sfaturi sunt și ei oameni. Pacienții nu pot fi perfecți în a urma o dietă. Este important să recunoașteți că există momente în care doriți un răsfăț și nu este în regulă să spuneți că nu voi mânca niciodată alimente care îmi plac. Cred că este mai bine că încercați să mâncați mai puțin și să înlocuiți acolo unde se poate", a mai spus dr. Reynolds.

De asemenea, Reynold a mai spus că încearcă să se ferească de deserturile procesate, cum ar fi prăjiturile și gogoșile ambalate, pentru că sunt bogate în zahăr și grăsimi nesănătoase, care sunt legate de riscuri crescute de diabet și boli de inimă.

În schimb, Reynolds recomandă fructele, iaurtul, ciocolata neagră și nucile, pentru că ar putea fi alegeri mai sănătoase. Dar, desigur, dacă tentația este mare, medicul sugerează că moderația este cheia.

Cu toate acestea, Reynolds recunoaște că este dificil să ofere sfaturi alimentare din calitatea de medic, pentru că cercetările din domeniul nutriției sunt limitate. Însă, în baza dovezilor disponibile, ea a ales să evite anumite alimente și să le înlocuiască cu alternative considerate mai sănătoase.

„Avem nevoie de o cercetare mult mai temeinică în acest domeniu. O mulțime de recomandări pe care le facem se bazează pe dovezi limitate și de aceea și pacienții au impresia că ne schimbăm părerile des”, a spus medicul cardiolog.

