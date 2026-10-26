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Aparatul care ar putea înlocui cuptorul cu microunde în bucătărie. De ce tot mai mulți oameni îl preferă

Tot mai mulți oameni aleg să înlocuiască cuptorul cu microunde cu un alt aparat, care poate combina mai multe funcții. Este preferat pentru că permite coacerea, prăjirea, prepararea alimentelor sau reîncălzirea.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 09:33 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 09:53
Aparatul care ar putea înlocui cuptorul cu microunde în bucătărie | Profimedia
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Tot mai mulți oameni aleg să renunțe la clasicul cuptor cu microunde pentru un cuptor multifuncțional compact, care, în funcție de model, poate combina mai multe funcții.

De ce tot mai mulți oameni preferă cuptorul multifuncțional compact

Folosirea cuptorului cu microunde este asociat și cu temeri legate de radiații, deși specialiștii spun că dacă este folosit corespunzător, nu există riscuri semnificative pentru sănătate. Cei care aleg cuptorul multifuncțional compact o fac, în principal, ținând cont de spațiul disponibil, dar și pentru a combina mai multe funcții. Aparatul poate lua locul cuptorului de microunde, pentru că încălzește rapid alimentele, gătește cu aburi sau folosind aerul cald și poate avea funcția de grill și prăjirea pâinii, scrie The Coolist.

Cuptorul cu microunde are atât avantaje, cât și dezavantaje, de exemplu, viteza cu care încălzește ar putea greu de egalat de un cuptor multifuncțional compact. Aparatul este mai lent atunci când se reîncălzește mâncare și poate costa mai mult decât cuptorul cu microunde.

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Înainte să te gândești să faci o nouă achiziție, ia în considerare de motivele pentru care folosești cuptorul cu microunde. Dacă încălzești mâncare, cuptorul cu microunde este suficient, dar dacă gătești des porții mici, reîncălzești mâncare și au puțin spațiu în bucătărie, atunci cuptorul multifuncțional compact poate fi o idee bună.

Cât costă un un cuptor multifuncțional compact

În România, un cuptor cuptor multifuncțional compact poate costa între 900 și 4.000 de lei, dacă alegi un aparat de blat sau unul cu mai multe funcții. Cuptoarele multifuncționale încorporabile pot costa și mai mult, undeva la 9.000 de lei.

De exemplu, un mini-cuptor cu aer cald, cu funcția de air fryer ajunge la 1.000 - 1.500 de lei, dar nu înlocuiește neapărat un cuptor cu microunde. Un cuptor multifuncțional compact, care include microunde, air fryer, gătire cu aburi și convecție costă aproape 3.000 de lei. Aparatele care au funcția grill pot ajunge și la 3.700 de lei.

Citește și: 10 mituri despre cuptorul cu microunde. Este sau nu periculos pentru sănătate?

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