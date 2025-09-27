Antena Căutare
Home Lifestyle Food 10 mituri despre cuptorul cu microunde. Este sau nu periculos pentru sănătate?

10 mituri despre cuptorul cu microunde. Este sau nu periculos pentru sănătate?

Cuptorul cu microunde este unul dintre cele mai controversate electrocasnice. În jurul lui s-au dezvoltat o mulțime de mituri, unele dintre ele apărute din legende urbane fără bază științifică. Iată câteva dintre cele mai întâlnite.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Sambata, 27 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 17:43
Cuptorul de microunde trebuie folosit în modul în care este recomandat de producător | Shutterstock

Pentru unii, cuptorul cu microunde este un mod rapid și comod de a încălzi resturile de mâncare, de a face un ceai sau chiar un desert. Pentru alții, este sursa tuturor relelor: încălzire neuniformă, radiații periculoase și schimbarea compoziției chimice a alimentelor.

Realitatea este mult mai echilibrată. Deși nu sunt perfecte și au limitările lor, microundele nu sunt „cutia diabolică” pe care o evită unii. Dacă sunt folosite corect și în siguranță, pot deveni un aliat de nădejde în bucătărie. Iată cele mai frecvente mituri despre cuptoarele cu microunde și adevărul din spatele lor.

CITEȘTE ȘI: Pericolul ascuns din cuptorul cu microunde. Incredibil câte bacterii se găsesc în interior și cum ne afectează sănătatea

Folosirea cuptorului cu microunde poate duce la apariția cancerului

Articolul continuă după reclamă

Microundele funcționează cu radiații, dar nu de tipul celor care cauzează cancer. Vorbim despre radiații neionizante, de intensitate scăzută, similare celor folosite de radio sau televiziune, care fac moleculele alimentelor să vibreze și astfel să se încălzească. Spre deosebire de razele X sau gamma, nu sunt periculoase pentru sănătate.

Carcasa metalică și geamul cu plasă metalică împiedică radiațiile să iasă din cuptor. Așadar, chiar dacă ar putea fi dăunătoare – ceea ce nu este cazul – ele nu ajung la tine.

Microundele interferează cu stimulatorul cardiac

Cuptoarele cu microunde moderne, aflate în stare bună de funcționare, nu interferează cu stimulatoarele cardiace. NHS (serviciul național de sănătate din Marea Britanie) menționează clar că utilizarea unui cuptor cu microunde sau a unei pături electrice nu afectează un pacemaker.

Totuși, dacă simți că dispozitivul medical nu funcționează corect, este prudent să te îndepărtezi de orice aparat electronic sau magnetic – o recomandare generală, nu specifică microundelor.

Poți fixa ușa cuptorului cu microunde cu o lingură de lemn

O ușă defectă a cuptorului cu microunde trebuie reparată, nu „fixată” improvizat cu linguri de lemn sau bandă adezivă. Chiar dacă radiațiile neionizante nu sunt la fel de periculoase ca cele ionizante, scurgerea lor în spațiul de locuit nu este recomandată.

EPA (Agenția pentru Protecția Mediului din SUA) avertizează că radiațiile cu microunde nu se detectează ușor și de aceea orice defecțiune trebuie remediată de un specialist.

CITEȘTE ȘI: Cele mai ingenioase metode de curățare a cuptorului cu microunde cu zero efort. Experții au dezvăluit secrete simple și eficiente

Mâncarea gătită la microunde este radioactivă

Alimentele încălzite la microunde nu devin radioactive. Radiațiile neionizante nu modifică structura chimică a alimentelor mai mult decât o face fierberea sau aburirea. Ele doar pun moleculele în mișcare, generând căldură.

Vasele de plastic etichetate ca sigure pentru microunde nu produc boli

Chiar și recipientele din plastic etichetate „sigur pentru microunde” pot elibera substanțe nedorite precum BPA sau ftalați atunci când sunt încălzite. Aceste substanțe au efecte endocrine și pot crește riscul unor boli.

Pentru a evita contaminarea, folosește recipiente din sticlă cu capace din silicon.

Microundele modifică ADN-ul apei

Apa nu are ADN, deci nu există nimic de „schimbat”. Microundele încălzesc apa doar prin vibrarea moleculelor, fără modificări structurale. Experimentele populare care susțin contrariul nu au bază științifică.

Apa încălzită la microunde este perfectă pentru ceai

Încălzirea apei în cuptorul cu microunde poate provoca supraîncălzire, fenomen în care apa ajunge la temperatura de fierbere fără a forma bule. La mișcare, aceasta poate erupe brusc, provocând arsuri. E mai sigur să încălzești apa pe aragaz sau în fierbător electric.

CITEȘTE ȘI: De ce nu este bine să încălzești alimente în recipiente de plastic la cuptorul cu microunde. Avertismentul specialiștilor

Microundele scad cantitatea de nutrienți din legume

Pierderile de nutrienți nu țin atât de metoda de gătire, cât de cantitatea de apă folosită. De fapt, pentru multe legume, microundele păstrează mai bine vitaminele decât fierberea în apă, dacă sunt gătite corect.

Microundele omoară bacteriile din mâncare

Nu radiațiile în sine omoară bacteriile, ci căldura pe care o generează acestea. Cuptoarele cu microunde gătesc alimentele prin încălzirea moleculelor de apă din interiorul lor. Aceste molecule, puse în vibrație de energia emisă, produc frecare, iar frecarea transformă apa în abur, care la rândul său încălzește și gătește mâncarea.

Dacă mâncarea se gătește neuniform în cuptorul cu microunde, înseamnă că aparatul nu funcționează

Alimentele cu forme neregulate sau grosimi diferite se pot găti neuniform, lăsând zone reci. Pe lângă formă și grosime, și ambalajul influențează încălzirea. Sticla, hârtia, ceramica sau plasticul permit trecerea energiei cu microunde, care încălzește doar mâncarea, nu și recipientul. Aceste materiale devin fierbinți doar prin absorbția căldurii de la alimentele pe care le conțin.

Cum se spală corect afinele. Metoda care îndepărtează toate impuritățile... Îți plac burgerii? Iată ce greșeli să nu faci pentru a-i pregăti ca la restaurant...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere” Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Observatornews.ro Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum se spală corect afinele. Metoda care îndepărtează toate impuritățile
Cum se spală corect afinele. Metoda care îndepărtează toate impuritățile
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Baclava, kebab turcesc, kofte, tulumba și ouă turcești - rețete pentru un meniu turcesc delicios
Baclava, kebab turcesc, kofte, tulumba și ouă turcești - rețete pentru un meniu turcesc delicios
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt Gandul
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x