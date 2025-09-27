10 mituri despre cuptorul cu microunde. Este sau nu periculos pentru sănătate?

Cuptorul cu microunde este unul dintre cele mai controversate electrocasnice. În jurul lui s-au dezvoltat o mulțime de mituri, unele dintre ele apărute din legende urbane fără bază științifică. Iată câteva dintre cele mai întâlnite.

Cuptorul de microunde trebuie folosit în modul în care este recomandat de producător

Pentru unii, cuptorul cu microunde este un mod rapid și comod de a încălzi resturile de mâncare, de a face un ceai sau chiar un desert. Pentru alții, este sursa tuturor relelor: încălzire neuniformă, radiații periculoase și schimbarea compoziției chimice a alimentelor.

Realitatea este mult mai echilibrată. Deși nu sunt perfecte și au limitările lor, microundele nu sunt „cutia diabolică” pe care o evită unii. Dacă sunt folosite corect și în siguranță, pot deveni un aliat de nădejde în bucătărie. Iată cele mai frecvente mituri despre cuptoarele cu microunde și adevărul din spatele lor.

Folosirea cuptorului cu microunde poate duce la apariția cancerului

Microundele funcționează cu radiații, dar nu de tipul celor care cauzează cancer. Vorbim despre radiații neionizante, de intensitate scăzută, similare celor folosite de radio sau televiziune, care fac moleculele alimentelor să vibreze și astfel să se încălzească. Spre deosebire de razele X sau gamma, nu sunt periculoase pentru sănătate.

Carcasa metalică și geamul cu plasă metalică împiedică radiațiile să iasă din cuptor. Așadar, chiar dacă ar putea fi dăunătoare – ceea ce nu este cazul – ele nu ajung la tine.

Microundele interferează cu stimulatorul cardiac

Cuptoarele cu microunde moderne, aflate în stare bună de funcționare, nu interferează cu stimulatoarele cardiace. NHS (serviciul național de sănătate din Marea Britanie) menționează clar că utilizarea unui cuptor cu microunde sau a unei pături electrice nu afectează un pacemaker.

Totuși, dacă simți că dispozitivul medical nu funcționează corect, este prudent să te îndepărtezi de orice aparat electronic sau magnetic – o recomandare generală, nu specifică microundelor.

Poți fixa ușa cuptorului cu microunde cu o lingură de lemn

O ușă defectă a cuptorului cu microunde trebuie reparată, nu „fixată” improvizat cu linguri de lemn sau bandă adezivă. Chiar dacă radiațiile neionizante nu sunt la fel de periculoase ca cele ionizante, scurgerea lor în spațiul de locuit nu este recomandată.

EPA (Agenția pentru Protecția Mediului din SUA) avertizează că radiațiile cu microunde nu se detectează ușor și de aceea orice defecțiune trebuie remediată de un specialist.

Mâncarea gătită la microunde este radioactivă

Alimentele încălzite la microunde nu devin radioactive. Radiațiile neionizante nu modifică structura chimică a alimentelor mai mult decât o face fierberea sau aburirea. Ele doar pun moleculele în mișcare, generând căldură.

Vasele de plastic etichetate ca sigure pentru microunde nu produc boli

Chiar și recipientele din plastic etichetate „sigur pentru microunde” pot elibera substanțe nedorite precum BPA sau ftalați atunci când sunt încălzite. Aceste substanțe au efecte endocrine și pot crește riscul unor boli.

Pentru a evita contaminarea, folosește recipiente din sticlă cu capace din silicon.

Microundele modifică ADN-ul apei

Apa nu are ADN, deci nu există nimic de „schimbat”. Microundele încălzesc apa doar prin vibrarea moleculelor, fără modificări structurale. Experimentele populare care susțin contrariul nu au bază științifică.

Apa încălzită la microunde este perfectă pentru ceai

Încălzirea apei în cuptorul cu microunde poate provoca supraîncălzire, fenomen în care apa ajunge la temperatura de fierbere fără a forma bule. La mișcare, aceasta poate erupe brusc, provocând arsuri. E mai sigur să încălzești apa pe aragaz sau în fierbător electric.

Microundele scad cantitatea de nutrienți din legume

Pierderile de nutrienți nu țin atât de metoda de gătire, cât de cantitatea de apă folosită. De fapt, pentru multe legume, microundele păstrează mai bine vitaminele decât fierberea în apă, dacă sunt gătite corect.

Microundele omoară bacteriile din mâncare

Nu radiațiile în sine omoară bacteriile, ci căldura pe care o generează acestea. Cuptoarele cu microunde gătesc alimentele prin încălzirea moleculelor de apă din interiorul lor. Aceste molecule, puse în vibrație de energia emisă, produc frecare, iar frecarea transformă apa în abur, care la rândul său încălzește și gătește mâncarea.

Dacă mâncarea se gătește neuniform în cuptorul cu microunde, înseamnă că aparatul nu funcționează

Alimentele cu forme neregulate sau grosimi diferite se pot găti neuniform, lăsând zone reci. Pe lângă formă și grosime, și ambalajul influențează încălzirea. Sticla, hârtia, ceramica sau plasticul permit trecerea energiei cu microunde, care încălzește doar mâncarea, nu și recipientul. Aceste materiale devin fierbinți doar prin absorbția căldurii de la alimentele pe care le conțin.