Care sunt particularitățile unui lanț de drujbă Stihl și când trebuie ascuțit acesta?

Stihl este o companie cu traditie in fabricarea drujbelor, fiind dedicata producerii de echipament de calitate pentru orice utilizator, de la cel ocazional pana la cel profesionist. Orice drujba este formata din doua parti: cea care contine motorul, si cea care taie efectiv. Aceasta ultima, la randul ei, este formata din lama, lant de drujba si ambreiaj. In acest articol vom discuta despre particularitatile unui lant de drujba Stihl, precum si despre conditiile in care lantul are nevoie de ascutire:

Pe langa calitatea si forta motorului, performantele depind in mare parte de ansamblul de taiere, precum si de conditia acestuia. Prin urmare, un lant de drujba bine intretinut si ascutit iti va usura enorm activitatea. In plus, va ajuta si la cresterea duratei de viata a intregului ansamblu de taiere.

Stihl este singurul producator de drujbe din lume, care isi fabrica si propriile lame si lanturi. Aceste piese nu doar ca vin perfect in completarea drujbelor Stihl, ci dau dovada de performante ridicate si cand sunt atasate la drujbele altor producatori. Lanturile de drujba Stihl sunt produse in fabricile Stihl din Elvetia, folosind masini construite special in acest scop.

Iata care sunt particularitatile unui lant de drujba Stihl:

Proces avansat de nituire - O masinarie avansata nituieste lanturile de drujba Stihl, care au astfel parte de un finisaj de top, care creste flexibilitatea, precum si durata de viata a lantului.

Pre-intindere - La finalul productiei, fiecare za a unui lant de drujba Stihl este testat prin pastrare in tensiune. Acest proces reduce procesul de intindere al unui lant de drujba nou, creste durabilitatea si reduce uzura.

Geometrie avansata - Zalele lanturilor de drujba Stihl sunt fabricate nu doar pentru a taia exceptional, ci si pentru a reduce vibratiile. Astfel, ai parte de mai mult confort in timpul taierii, vibratiile fiind reduse cu pana la 70%.

Sistemul de lubrifiere Oilomatic - Acesta reduce frecarea si uzura, extinzand viata intregului ansamblu de taiere. Uleiul curge printre canalele fine dintre zalele lantului si lama. Micile cavitati ale lantului de drujba sunt astfel permanent inecate in ulei, pentru a asigura un film continuu de lubrifiant.

Pentru cele mai bune rezultate, iti recomandam sa folosesti un ulei de lant de la aceeasi companie.

Cand este nevoie sa ascutim un lant?

Chiar si cele mai performante lanturi de drujba se pot toci si uza dupa o anumita perioada de folosinta. Prin urmare, daca recunosti cateva din conditiile de mai jos, este timpul sa il ascuti, sau sa optezi pentru un nou lant de drujba:

Atunci cand lantul nu mai "musca" si trebuie aplicata presiune pe lama drujbei pentru a forta taierea;

Cand la o sectionare, in loc de aschii si bucati mai mari de rumegus se obtine un praf fin;

Cand iese fum din lemn in timpul taierii, cu toate ca lubrifierea este in regula;

In cazul in care lama incepe sa devieze. Acesta este un indicator ca lantul este tocit pe o parte, sau ca ai o piesa incompatibila;

Cand drujba trancane si salta in timpul taierii. In acest caz, poti verifica si adancimea de taiere.

