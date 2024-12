După ce a studiat actoria la Los Angeles, americanul a venit în România și și-a văzut visul împlinit. Iată despre cine este vorba.

Dacă suntem obișnuiți să auzim de români care își împlinesc visurile peste hotare, ei bine, de această dată s-a întâmplat chiar invers. Un american a plecat de pe ceea ce se numea „pământul făgăduinței” și a venit în România pentru a-și trăi visul.

Actorul care a lăsat America pentru România. Ce spune despre viața în țara de adopție

Actorul american James Longshore s-a născut la New York, a studiat la Los Angeles, a locuit o vreme la Pars ca mai apoi să se stabilească, în 2010, în România, conform unei surse. Acesta a lansat cartea Stage Fright la Târgul Gaudeamus. Cartea este inspirată din propria viață.

În cadrul unui interviu, acesta a dezvăluit ce l-a făcut să se mute în țara noastră și cum a ajuns să joace alături de actori de Oscar, precum Vanessa Kirby și John Malkovich.

James Longshore a lucrat la mai multe proiecte cinematografice în țară, precum The World To Come, Diaz, Nasty, filme care au câștigat premii la festivaluri prestigioas, precum Berlinale, Biennale (Festivalul de Film de la Veneția), Cannes și San Sebastian.

Acesta se ocupă și cu ”antrenarea accentului american”. Actori din toată lumea lucrează cu el pnetru a dobândi accentul american nativ pentru proiectele la care lucrează.

Actorul consideră că statutul de american în România este cu mult mai bun decât în alte țări, mai ales că, în București, oamenii vorbesc engleză și îi este ușor să comunice, spre deosebire de Franța, unde bariera lingvistică era pregnantă.

„Să fii american în România este mai ușor decât să fii un american în multe alte țări. Am locuit în Franța timp de trei ani și limba a fost o mare problemă.

În România, mai ales în București, românii vorbesc foarte bine engleza. Este mai ușor să comunici. În plus, faptul că atât de mulți români au crescut cu cultura pop americană înseamnă că împărtășim referințe comune de cultură pop care ne ajută să ne apropiem unii de alții”, a declarat actorul.

„A fi un actor american aici este o situație mixtă. Nu am ocazia să-mi exersez meseria atât de mult pe cât mi-aș dori. Nu am prea multe oportunități, dar atunci când apar, sunt oportunități mai bune și am șanse mai mari.

În viața mea, vreau experiențe unice și construirea unei cariere de actor în România este ceva special”, a mai adăugat el.

De asemenea, James Longshore mărturisește că în România și-a împlinit visul de a juca alături de actori de Oscar. Acesta a jucat cu Vanessa Kirby și John Malkovich în Cravata galbenp, în regia lui Serge Ioan Celibidachi.

Acesta nu este singurul vis împlinit aici: „Întotdeauna am visat să joc într-un sitcom televizat la nivel național, cu o audiență live în studio. În România, am ajuns să fac asta, în serialul „Tanti Florica” cu Florin Călinescu.”

„Așa cum românii citesc despre America îndepărtată și visează să participe la lucruri americane, în America am visat ca filmele în care joc să aibă premiera la festivaluri prestigioase din Europa îndepărtată și să pășească pe covorul roșu acolo, ca la Berlin, Cannes și Veneția”, a mai subliniat actorul.

Totodată, James Longshore a dezvăluit că a folosit în cartea recent lansată elemente din viața sa în România, precum povestea personajului principal, dar și umorul românilor care îl încântă.

„Sunt cu siguranță influențat de simțul umorului românesc”, a declarat el.

James Longshore a făcut și o paralelă între filmele românești și cele americane:

„Cea mai mare diferență este că aici nu există atât de mult o industrie comercială, iar scriitorii și actorii nu sunt la fel de recompensați ca regizorii. Mi-a dat o apreciere mai profundă pentru sindicate și pentru protecția și considerația față de actorii și scriitorii din industria cinematografică americană și pentru compensațiile financiare pe care le primesc, ceea ce lipsește aici.

În America este vorba despre pasiunea de a face filmul în orice mod posibil. În România contează dacă există sau nu bani pentru el. Nu există ideea de a fi motivat să faci filmul pentru că este important să faci filmul, din dragoste pentru întregul proces. Asta pentru că există foarte puține recompense comerciale la capătul curcubeului.

Majoritatea filmelor mari de aici sunt făcute pentru prestigiu în circuitul festivalurilor, nu pentru public. Majoritatea românilor îți va spune că nu îi place să meargă să vadă filme românești. Ar prefera să vadă un film american. România are nevoie de filme românești mai distractive, mai relaxate. Un lucru care începe să se întâmple”, a punctat actorul american.

„Filmul în care sunt cel mai mândru că am avut un rol rămâne primul film pe care l-am făcut aici, un film italian numit Diaz: Don’t Clean Up This Blood, pentru că nu este un film superficial de divertisment sau de gen, ci mai degrabă o poveste care e important să fie spusă. În plus, îmi plac italienii. Dar în loc să merg la Roma, am venit în România”, a mai spus el.