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Ce să pui pe grătarele aragazului ca să scapi de grăsimea arsă. Ingredientul banal pe care îl ai deja în bucătărie

Chiar și profesioniștii în curățenie se bazează pe acest ingredient banal, pe care cu siguranță îl ai în bucătărie, pentru a îndepărta grăsimea arsă de pe grătarele aragazului.

Autor: Sorina Văleanu
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 13:14 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 13:25
Ce să pui pe grătarele aragazului ca să scapi de grăsimea arsă. Ingredientul banal pe care îl ai deja în bucătărie | Shutterstok
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Cu cât amâni mai mult curățarea grătarelor aragazului, cu atât devine mai greu să îndepărtezi murdăria acumulată. Dacă ți-ai găsit în sfârșit motivația să te ocupi de această sarcină, vestea bună este că specialiștii în curățenie au soluția pentru tine și e chiar mai la îndemână decât ai fi crezut.

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Ingredientul banal din bucătărie care te ajută să cureți grăsimea arsă de pe grătarele aragazului

Potrivit thespruce.com, pentru a curăța grăsimea arsă de pe grătarele aragazului nu ai nevoie decât de puțin bicarbonat de sodiu, apă și un burete abraziv sau o periuță. Opțional, mai poți adăuga ulei esențial și mai poți folosi prosoape de bucătărie sau o lavetă din microfibră.

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Începe prin a amesteca bine, într-un bol, o cană de bicarbonat de sodiu cu patru lingurițe de apă.

„Din experiența mea, consistența ideală este cea a unei paste care încă are o textură grunjoasă, aproape ca nisipul”, a explicat Murahwa. „Nu trebuie să fie prea lichidă, deoarece nu va adera bine la grătare și, în plus, puterea bicarbonatului de sodiu va fi diluată”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate mai sus.

Pentru un miros plăcut, poți adăuga în amestec câteva picături de ulei esențial.

Apoi, aplică pasta pe grătare, folosind o pensulă sau o periuță și las-o să acționeze cel puțin o oră.

„Este recomandat să lași pasta pe grătarele aragazului cel puțin o oră. Totuși, o poți lăsa chiar și jumătate de zi. Astfel, te asiguri că bicarbonatul de sodiu acționează eficient asupra petelor dificile și ajută la îndepărtarea grăsimii și a murdăriei acumulate”, a afirmat Murahwa, potrivit thespruce.com.

Folosește un burete abraziv sau o perie mai mică pentru a freca grătarele și a îndepărta murdăria acumulată.

„Îmi place să folosesc o perie mică, uneori chiar și o periuță de dinți electrică, deoarece astfel pot ajunge mai ușor în spațiile înguste și în colțurile grătarelor”, a explicat Murahwa. „De asemenea, recomand să faci acest lucru deasupra chiuvetei”.

La final, clătește grătarele cu apă și usucă-le cu o lavetă din microfibră.

Poți adăuga și oțet?

Deși ai putea fi tentat să adaugi puțin oțet în pasta de bicarbonat de sodiu, Murahwa nu recomandă acest lucru.

„Mulți oameni cred că amestecarea bicarbonatului de sodiu cu oțet ajută la curățarea mai eficientă a grătarelor aragazului, dar acest lucru nu este adevărat”, a explicat ea. „Oțetul este foarte acid, iar atunci când amesteci cele două ingrediente, practic le neutralizezi efectele, deoarece unul este acid, iar celălalt este o bază”, mai notează thespruce.com.

Dacă, totuși, dorești să folosești și oțetul, aceasta recomandă să îl aplici după ce ai îndepărtat pasta de bicarbonat de sodiu. Tot ce trebuie să faci este să cureți chiuveta, să astupi scurgerea, să o umpli cu apă și să adaugi două căni de oțet. Apoi, lasă grătarele la înmuiat timp de 20 de minute.

„Scopul este să înmuiem eventualele resturi de mâncare întărite care au mai rămas și, în același timp, să dezinfectăm suprafața, deoarece oțetul poate combate anumite tipuri de germeni și bacterii”, a dezvăluit Murahwa, conform thespruce.com.

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