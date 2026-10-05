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Șapte greșeli banale de curățenie care te fac să cheltuiești mai mult. Unele îți pot strica lucrurile din casă

Curățenia pare o activitate banală, însă anumite obiceiuri pe care le repetăm săptămână de săptămână pot duce la cheltuieli inutile și, în unele cazuri, chiar la deteriorarea obiectelor și suprafețelor din locuință.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 14:34 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 17:02
Șapte greșeli banale de curățenie care te fac să cheltuiești mai mult. Unele îți pot strica lucrurile din casă | Shutterstok
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Specialiștii în curățenie atrag atenția că printre cele mai frecvente greșeli se numără folosirea unei cantități prea mari de produs, cumpărarea unui detergent diferit pentru fiecare suprafață, utilizarea excesivă a produselor de unică folosință și neglijarea întreținerii aspiratorului sau a altor aparate de curățenie, potrivit marthastewart.com,

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Cele șapte greșeli banale de curățenie care te fac să cheltuiești mai mult

Prima greșeală și una dintre cele mai comune este că folosești prea mult detergent sau prea multă soluție de curățare.

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Conform marthastewart.com, excesul de detergent de rufe, detergent de vase, soluție pentru pardoseală sau dezinfectant înseamnă, în primul rând, bani irosiți. În plus, unele produse folosite în exces pot lăsa o peliculă pe suprafețe, care favorizează depunerea murdăriei.

În cazul mașinii de spălat, problema este și mai clară. Potrivit whirlpool.com, prea mult detergent poate provoca spumă în exces, clătire necorespunzătoare, cicluri de spălare mai lungi și chiar o performanță mai slabă a spălării.

Excesul poate lăsa și reziduuri albe pe haine, iar uneori acestea trebuie spălate din nou. Asta înseamnă detergent, apă și energie consumate suplimentar.

Recomandat este să respecți doza precizată pe ambalaj și indicațiile producătorului mașinii de spălat, mai ales în cazul detergenților concentrați.

Cumperi câte un produs diferit pentru fiecare suprafață

Bucătărie, baie, aragaz, frigider, chiuvetă, mobilier, pardoseală - este foarte ușor să ajungi cu dulapul plin de produse.

Conform marthastewart.com, specialiștii spun că multe dintre produsele destinate unei singure utilizări nu sunt necesare într-o locuință obișnuită. Un produs universal potrivit suprafețelor respective poate acoperi o mare parte dintre sarcinile zilnice.

Produsele speciale trebuie păstrate pentru suprafețele care chiar au nevoie de ele. De exemplu, anumite tipuri de piatră naturală, inox sau alte materiale care necesită îngrijire specifică.

Ideea este că nu avem nevoie de câte un produs pentru fiecare colț al casei, dar trebuie respectate instrucțiunile producătorului suprafeței.

Folosești prosoape de hârtie pentru aproape orice

Prosoapele de hârtie sunt utile în anumite situații, însă dacă sunt folosite zilnic pentru praf, blaturi, mese, oglinzi și orice pată minoră devin o cheltuială recurentă.

Potrivit sursei citate mai sus, pentru multe dintre aceste activități pot fi folosite lavete din microfibră, care se spală și se reutilizează. Prosoapele de hârtie pot rămâne pentru situațiile în care folosirea unui material de unică folosință este mai potrivită, cum ar fi anumite murdării grase sau nesanitare.

Cumperi mereu lavete, mopuri și alte produse de unică folosință

Este aceeași capcană financiară. Rezervele de unică folosință pentru mop, șervețelele umede pentru curățenie și lavetele sau pămătufurile care trebuie înlocuite permanent sunt comode, însă costul lor se acumulează în timp.

Potrivit marthastewart.com, pentru activitățile de curățenie făcute frecvent este mai economică folosirea unor variante lavabile și reutilizabile, cum ar fi lavetele din microfibră sau rezervele lavabile pentru mop.

Pot costa mai mult la prima achiziție, însă pot fi spălate și refolosite de numeroase ori.

Cumperi aparate și accesorii care fac un singur lucru

Perii speciale, gadgeturi pentru rosturi, dispozitive pentru colțuri, instrumente pentru geamuri, multe dintre acestea ajung să fie folosite de câteva ori și apoi uitate într-un dulap.

Potrivit marthastewart.com, înainte de a cumpăra un nou gadget de curățenie merită verificat dacă aceeași operațiune poate fi făcută cu ceva existent deja în casă.

O lavetă bună, o perie moale, o racletă potrivită sau accesoriile aspiratorului pot avea mai multe întrebuințări.

Nu întreții aspiratorul și celelalte aparate cu care faci curățenie

Un aspirator scump nu este o investiție bună dacă nu îi cureți sau înlocuiești filtrele atunci când recomandă producătorul.

Potrivit sursei citate mai sus, necurățarea filtrelor, negolirea recipientului de praf sau a rezervoarelor și ignorarea instrucțiunilor de întreținere pot reduce eficiența aparatelor și le pot scurta durata de viață.

Același principiu este valabil pentru aspiratoarele robot și alte aparate de curățenie. Întreținerea periodică poate evita pierderea performanței și înlocuirea prematură a aparatului.

Folosești produsul greșit pe o suprafață

Aceasta este greșeala care poate deveni cea mai costisitoare. Potrivit marthastewart.com, utilizarea produsului nepotrivit pe blaturi, electrocasnice sau anumite finisaje poate produce daune care costă mult mai mult decât produsul de curățenie în sine.

Atenție în special la piatră naturală, lemn nefinisat, suprafețe placate și dispozitive electronice. Nu toate soluțiile „universale” sunt potrivite pentru toate materialele.

Și, cel mai important, nu trebuie amestecate la întâmplare produsele de curățenie. Unele combinații pot produce vapori periculoși, pe lângă faptul că pot deteriora suprafețele.

Așadar, o casă mai curată nu necesită neapărat mai multe produse sau cantități mai mari de detergent.

Respectarea dozelor recomandate, folosirea produsului potrivit pentru fiecare material, alegerea unor accesorii reutilizabile și întreținerea aparatelor pot reduce cheltuielile și pot prelungi durata de viață a lucrurilor din casă.

Uneori, cea mai costisitoare greșeală de curățenie nu este produsul pe care îl cumperi, ci modul în care îl folosești.

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