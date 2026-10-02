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Greșeala pe care să nu o faci când cureți plita cu inducție. Experții spun că îi poți deteriora suprafața

Experții au dezvăluit greșeala pe care să nu o faci când cureți plita cu inducție și modul ideal în care să te ocupi de această sarcină.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 14:13 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 14:16
Plita cu inducție poate fi curățată ușor dacă urmezi o regulă simplă | Shutterstock
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Mulți cred că unul dintre cele mai mari avantaje ale unei plite cu inducție e faptul că se curăță mult mai ușor decât un aragaz obișnuit sau o plită pe gaz.

Chiar dacă teoretic necesită, în general, mai puțină întreținere, asta nu înseamnă că poate fi neglijată complet, scrie Southern Living.

Potrivit experților, o plită cu inducție poate fi curățată ușor, astfel încât aparatul să reziste cât mai mult și să funcționeze la capacitate maximă.

Însă unii consumatori fac o greșeală care poate scurta viața dispozitivului.

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Ce avantaje are plita cu inducție

Experții au dezvăluit greșeala pe care să nu o faci când cureți plita cu inducție. Potrivit Marlei Mock, președinta companiei Molly Maid, curățarea frecventă e esențială pentru menținerea performanței și prelungirea duratei de viață a plitei cu inducție.

„Dacă nu e curățată, grăsimea, resturile de mâncare și alte reziduuri pot crea un aspect mat și pot face ca plita să nu mai funcționeze la fel de eficient,” susține Mock.

Gătitul prin inducție e diferit de cel pe gaz sau electric, deoarece vasele sunt încălzite direct prin inducție electromagnetică, potrivit Kitchen Aid.

„Energia creată de câmpul electromagnetic aflat sub suprafața de gătit încălzește vasul,” susține Dirk Sappok, director în cadrul Miele North American Region. „În cazul gătirii pe gaz sau electric, sursa de căldură e transferată indirect către vas prin intermediul plitei.”

Inducția are mai multe avantaje importante. Deoarece căldura e transmisă direct vasului, această metodă e mai eficientă energetic decât cele tradiționale, care încălzesc atât vasul, cât și zona din jur, potrivit ABT Electronics.

„Avantajele inducției sunt că e mult mai rapidă, mai precisă și mai eficientă din punct de vedere al timpului de gătire,” susține Sappok. „Și uniformitatea încălzirii e impresionantă. Dacă fierbi o oală simplă cu apă pe inducție și una identică pe o altă plită, diferența e remarcabilă. Inducția e foarte rapidă.”

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Un alt avantaj e controlul precis al temperaturii, aspect util pentru anumite rețete. Plitele cu inducție sunt și foarte sigure, potrivit experților.

„Tehnologia încălzește direct vasele, nu suprafața plitei, astfel încât aceasta nu se încinge în același mod,” susține Sappok. Acest lucru reprezintă o alternativă mai sigură la flacăra unei plite pe gaz sau la o suprafață electrică fierbinte, însă.

Există și un avantaj din punct de vedere al calității aerului. Plitele cu inducție nu eliberează gaze în încăpere, spre deosebire de cele pe gaz.

Trebuie însă ținut cont de un aspect important. Inducția funcționează pe baza proprietăților magnetice ale materialului din care e făcut vasul. De aceea, vasele precum cele din aluminiu, nu sunt compatibile cu o astfel de plită.

„Pentru a vedea dacă un vas e compatibil, trebuie doar să faceți testul cu un magnet. Dacă magnetul se lipește de vas, acesta va funcționa pe plita cu inducție,” susține Sappok. „Mulți consumatori nu își dau seama că majoritatea vaselor de calitate disponibile în prezent sunt deja compatibile cu inducția. E foarte ușor să verificați vasele pe care le aveți deja, folosind un magnet.”

Acest lucru poate explica și unele experiențe neplăcute cu plitele cu inducție: este posibil ca utilizatorii să fi încercat să gătească folosind vase incompatibile.

Greșeala pe care să nu o faci când cureți plita cu inducție

Pentru curățarea unei plite cu inducție, ai nevoie de o lavetă din microfibră, detergent delicat, detergent de vase sau soluție specială pentru plite din sticlă. Poți folosi și cremă pentru lustruirea plitei, dar trebuie să te asiguri că produsele sunt compatibile cu un astfel de dispozitiv, avertizează experții.

Pentru a curăța plita cu inducție, trebuie să oprești plita și să aștepți să se răcească. Îndepărtează firimiturile și resturile alimentare cu o lavetă moale sau una din microfibră, potrivit Kitchen Aid.

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După aceea, umezește o lavetă moale cu apă caldă și aplică un detergent delicat. După aceea, șterge suprafața cu mișcări circulare.

Unii consumatori greșesc și folosesc produse sau bureți abrazivi, care pot zgâria suprafața. Așa că experții recomandă întotdeauna să verifici produsele pe care le folosești pentru plita cu inducție.

După aceea, trebuie să clătești suprafața și s-o ștergi din nou cu o lavetă moale și uscată.

Pentru petele persistente sau resturile de mâncare arse, Sappok recomandă folosirea unei soluții speciale pentru suprafețe ceramice și din inox și respectarea instrucțiunilor producătorului. Soluția trebuie lăsată să acționeze câteva minute, apoi îndepărtată cu o lavetă umedă din microfibră.

O alternativă naturală pentru petele dificile e combinația dintre oțet alb și bicarbonat de sodiu.

„Combinația reprezintă o alternativă bună pentru îndepărtarea petelor dificile fără a deteriora suprafața,” susține Mock.

Pentru urmele de arsură sau reziduurile lipicioase, Mock recomandă aplicarea unei soluții de curățare delicate. Se poate folosi inclusiv o pastă obținută din bicarbonat de sodiu și oțet alb.

„Curățarea frecventă a suprafeței, imediat după ce apar petele sau se varsă ceva, împiedică reziduurile să se întărească și să devină mai greu de îndepărtat,” explică Sappok. Astfel, eviți riscul unor urme pe plită.

De asemenea, e important să respecți întotdeauna instrucțiunile de întreținere oferite de producătorul aparatului.

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