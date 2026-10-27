Cum să cureți cabina de duș cu oțet și să scapi de depunerile de calcar și urmele de săpun. Trucul simplu pentru baie

Experții au dezvăluit cum să cureți cabina de duș cu oțet și să scapi de depunerile de calcar și urmele care sunt mai greu de îndepărtat.

Oțetul te poate ajuta să cureți rapid cabina de duș | Shutterstock

Atunci când vine vorba de curățenia din casă, unele dintre cele simple soluții pot fi și cele mai eficiente.

Când vine vorba de baie, sebumul secretat de corp, pielea moartă, murdăria, reziduurile de săpun, depunerile minerale, petele de apă dură și mucegaiul se pot lipi de pereți, ușă, rosturi și pardoseală.

Uneori, acestea sunt mai dificil de îndepărtat decât cred mulți, scrie Southern Living.

Din fericire, există metode prin care poți scăpa ușor de această problemă.

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Cum să cureți cabina de duș cu oțet și să scapi de depunerile de calcar și urmele de săpun

Curățarea dușului nu trebuie să implice numeroase produse de curățare speciale sau chiar mult timp.

O soluție simplă e oțetul obișnuit, care se află în case din întreaga lume. Aciditatea oțetului dizolvă reziduurile de săpun și depunerile minerale, potrivit Martha Stewart.

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De asemenea, descompune petele și elimină mirosurile, așa că va arăta și va mirosi proaspăt. Când vine vorba de curățenia în baie, trebuie să ții cont de câteva reguli simple.

În primul rând, ar trebui să îți cureți dușul în fiecare săptămână, potrivit Spruce. Acesta e expus frecvent la umezeală și căldură, mediul perfect pentru dezvoltarea mucegaiului și a igrasiei.

Dacă ai apă dură în zona ta, poți folosi o racletă în fiecare zi pentru a șterge apa și resturile de săpun de pe pereții dușului. Capetele de duș, perdelele și foliile de protecție trebuie curățate bine la 1-2 luni.

Înainte să cureți dușul, trebuie să îndepărtezi sticlele de șampon și balsam, aparatele de ras, săpunul și orice obiecte de acest fel. Dacă ai ventilator în baie sau geam, e indicat să le folosești, pentru că va crește umiditatea în timp ce faci curățenie.

Important e să nu combini niciodată oțetul cu substanțe chimice sau produse de curățare precum înălbitorul sau amoniacul. Această combinație poate genera vapori toxici.

Cum folosești oțet pentru a curăța dușul

Pentru a curăța depunerile de calcar și urmele de săpun, ai nevoie de oțet alb simplu, un recipient cu pulverizator, detergent de vase, o perie moale sau un burete care să nu fie abraziv, lavetă și, în caz de nevoie, o racletă.

Potrivit Martha Stewart, trebuie să încălzești aproximativ 1 ceașcă de oțet alb la cuptorul cu microunde timp de 30 de secunde.

Amestecă oțetul încălzit cu o cantitate egală de detergent de vase într-un recipient cu pulverizator și agită pentru a se omogeniza. Folosește această soluție pentru a acoperi cu un strat generos suprafața pe care vrei să o cureți. Lasă soluția să acționeze timp de 15 - 30 de minute pentru a descompune orice acumulare.

După aceea, folosește o perie sau un burete pentru a freca suprafața. În cazul unor depuneri mai rezistente, folosește racleta. Apoi, clătește suprafața cu apă fierbinte și șterge-o cu o cârpă, preferabil cu o lavetă din microfibre.

Dacă ai zone mai mici și mai greu accesibile, poți folosi o periuță de dinți pentru a freza acea arie.

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Dacă vrei să previi aceste depuneri, un sfat simplu e să folosești o racletă sau o cârpă pe cabina de duș după fiecare utilizare. Astfel, scapi de excesul de umiditate și de reziduurile mai puțin rezistente.

Ține ușa dușului sau perdeaua de duș deschisă după duș, pentru a lasă umezeala să se evapore rapid.

Dacă ai pete foarte rezistente, poți folosi oțet combinat cu bicarbonat de sodiu, până vei obține o pastă. Folosește un burete pentru a o aplica generos pe zona pătată și las-o să acționeze timp de 15 minute. Freacă zona cu o perie moale sau un burete, apoi clătește și usucă.