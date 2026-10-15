Locul din baie în care poate apărea mucegai fără să observi. Cum îl cureți corect și împiedici să reapară

Puțini știu care e locul din baie în care poate să apară mucegai fără să observi și e un obiect folosit în fiecare zi.

Atunci când vine vorba de baie, mucegaiul poate să apară mai ușor și mai des din cauza condițiilor umede.

Multe dintre obiectele pe care le găsim în băi stau mare parte din zi într-un mediu relativ umed, ceea ce crește șansele apariției mucegaiului dacă nu ai grijă.

Din fericire, există câteva soluții simple pentru a scăpa de mucegai, dar întâi trebuie să știi unde să cauți.

În timp ce mulți dintre noi știm să verificăm colțurile băii, un obiect folosit zilnic ar putea ascunde mucegai fără să ne dăm seama.

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Locul din baie în care poate apărea mucegai fără să observi

Para de duș (sau capul de duș) stă constant într-un mediu umed, care creează condițiile ideale pentru dezvoltarea mucegaiului, scrie Martha Stewart.

În plus, reziduurile de săpun și depunerile de minerale se pot acumula în jurul duzelor și îmbinărilor perei de duș. Brusc, obiectul responsabil cu igiena ta poate deveni un mediu propice pentru mucegai și igrasie.

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Din fericire, aceste acumulări sunt de obicei minore și pot fi tratate cu produse de curățare pe care cel mai probabil le ai deja la îndemână.

Când cureți o pară de duș, consultă întotdeauna instrucțiunile producătorului, deoarece fiecare model are cerințe de curățare diferite, susțin experții. În general, frecarea cu apă și detergent de vase, urmată de scufundarea perei de duș în oțet, e o metodă sigură pentru majoritatea modelelor și poate ajuta la combaterea mucegaiului și a igrasiei, potrivit Horow.

Cum cureți para de duș

Atunci când speli para de duș sau alte obiecte sanitare din baie, ai grijă să lași ușa deschisă sau să pornești ventilatorul/deschizi fereastra dacă ai așa ceva. Substanțele de curățare pot avea compuși periculoși pentru oameni în spații care nu sunt aerisite.

Dacă modelul îți permite, demontează para de duș, conform instrucțiunilor producătorului. Spală para de duș cu apă caldă și puțin detergent de vase pentru a îndepărta murdăria de la suprafață.

Folosește o periuță de dinți moale pentru a freca în jurul duzelor, îmbinărilor și în orice alte zone cu depuneri. Pentru duzele flexibile din cauciuc, apasă sau flexează ușor orificiile cu degetul pentru a disloca depunerile fără a le deteriora.

Pentru depunerile minerale, scufundă para de duș într-un bol cu oțet alb. Dacă para de duș nu e detașabilă, umple o pungă de plastic cu oțet și fixează-o în jurul perei de duș cu un elastic astfel încât duzele să fie scufundate.

Lasă para de duș la înmuiat timp de 30 de minute până la 1 oră. Scoate para de duș din oțet și freac-o din nou cu o perie cu peri moi.

După aceea, clătește cu apă curată. Dacă ai demontat para de duș, reinstaleaz-o. Lasă apă fierbinte să curgă prin para de duș timp de câteva minute pentru a elimina reziduurile rămase.

Cum să eviți mucegaiul pe para de duș

Mucegaiul apare de obicei pe para de duș sub formă de pete negre, verde închis, maro sau uneori rozalii și poate avea un miros neplăcut.

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Depunerile minerale sunt, de obicei, albe, calcaroase sau uneori verzuie, în funcție de mineralele și compoziția chimică a apei, susțin experții.

Curățarea regulată ajută la menținerea perei de duș fără mucegai și igrasie, scrie Mira Showers. Dar există pași pe care îi poți face între curățări pentru a încetini creșterea mucegaiului și a igrasiei.

Pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului, asigură-te că pornești ventilatorul din baie sau deschizi o fereastră înainte de duș, susțin experții.

Lăsarea perdelei de duș deschise după duș permite, de asemenea, o circulație mai mare a aerului și ajută suprafețele să se usuce mai repede. Dacă observi că para de duș rămâne udă, șterge-o cu un prosop sau o lavetă după fiecare duș.