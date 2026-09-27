Umezeala și mucegaiul apar mai frecvent în locuințe odată cu răcirea vremii, însă condensul nu este întotdeauna cauza. Locul în care apare pata, aspectul acesteia și momentul în care se accentuează pot oferi indicii importante despre sursa problemei.

Cum îți dai seama de unde vine umezeala din casă. Semnul de pe perete care arată că problema s-ar putea să nu fie condensul | Shutterstock

O urmă de umezeală care pornește de la nivelul podelei și formează o linie vizibilă pe partea inferioară a peretelui poate indica o problemă diferită de condens: așa-numita umezeală ascensională.

În schimb, o pată care se mărește după ploaie poate fi asociată unei infiltrații. Identificarea corectă a cauzei este importantă, deoarece simpla curățare a mucegaiului nu rezolvă problema dacă sursa umezelii rămâne.

Semnul de pe perete care poate indica umezeala ascensională

Umezeala ascensională apare atunci când apa din sol urcă prin pereții sau podelele unei clădiri. Fenomenul este întâlnit în special în clădirile mai vechi și poate apărea atunci când bariera destinată să împiedice pătrunderea umezelii din sol lipsește sau nu mai funcționează corespunzător.

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Unul dintre cele mai caracteristice semne este o urmă asemănătoare unei „linii a apei” pe partea inferioară a peretelui. Potrivit www.oxford.gov.uk, această urmă apare, de regulă, la mai puțin de un metru deasupra podelei. Pot apărea și alte semne, precum vopseaua sau tapetul care se desprind în apropierea podelei, tencuiala deteriorată și depuneri albe de săruri pe perete. Umezeala ascensională afectează în principal subsolurile și încăperile aflate la parter, deoarece apa provine din sol.

Prezența unei asemenea urme nu este însă suficientă pentru un diagnostic cert. Ghidul oficial publicat pe www.gov.uk precizează că umezeala ascensională este uneori diagnosticată greșit și că, deși poate fi identificată inițial prin inspecție vizuală, confirmarea poate necesita o evaluare de specialitate și testări adecvate.

Cum arată, de obicei, umezeala provocată de condens

Condensul are o altă cauză. Acesta se formează atunci când aerul cald și încărcat cu vapori de apă din locuință intră în contact cu suprafețe mai reci. Este cea mai frecventă formă de umezeală din locuințe, potrivit www.gov.uk.

Fenomenul apare frecvent în jurul ferestrelor, în colțurile reci ale camerelor și în partea de jos a pereților din spatele canapelelor sau dulapurilor. Printre semnele care pot indica o problemă de condens se numără picăturile de apă de pe ferestre și alte suprafețe reci, mucegaiul negru din jurul ferestrelor, de pe pereți sau tavane, petele din colțurile camerelor ori din spatele mobilierului și mirosul specific de umezeală, potrivit www.oxford.gov.uk.

Condensul este mai frecvent în sezonul rece, când diferența dintre temperatura din interior și cea a suprafețelor reci ale clădirii este mai mare.

Petele care se accentuează după ploaie pot avea o altă cauză

Există și un al treilea tip important de problemă: umezeala provocată de infiltrații.

În acest caz, apa pătrunde în locuință din exterior sau printr-o defecțiune a instalațiilor. Cauzele pot include țigle deteriorate sau lipsă, jgheaburi blocate ori defecte, fisuri în pereții exteriori, probleme în jurul ferestrelor sau scurgeri ale conductelor.

Un indiciu important îl reprezintă petele de umezeală de pe pereți sau tavan care devin mai pronunțate după ce plouă, potrivit www.oxford.gov.uk.

Peretele poate fi umed la atingere, iar petele pot apărea în apropierea locului prin care apa pătrunde în clădire. Așadar, dacă o pată apare sau se mărește după episoadele de ploaie, problema nu ar trebui pusă automat pe seama condensului din locuință.

Unde apare mucegaiul provocat de condens

Locul în care apare mucegaiul poate oferi, la rândul său, indicii. Condensul tinde să se formeze pe suprafețele reci și în locurile în care aerul circulă insuficient. Din acest motiv, problema poate rămâne mult timp ascunsă în spatele unui dulap, al unei canapele sau al altor piese mari de mobilier.

Agenția americană pentru Protecția Mediului arată pe www.epa.gov că mucegaiul ascuns poate exista inclusiv în spatele plăcilor de gips-carton, tapetului, sub covoare, în jurul conductelor sau pe pereții din spatele mobilierului, unde se poate forma condens. Un miros persistent de mucegai, chiar dacă nu există pete vizibile, poate fi un motiv pentru verificarea unor astfel de zone ascunse.

Condens, infiltrație sau umezeală ascensională: cum le poți deosebi

În linii mari, condensul apare cu precădere pe suprafețe reci, în jurul ferestrelor, în colțuri și în zone slab ventilate și este frecvent asociat cu mucegai.

Umezeala ascensională afectează partea inferioară a pereților de la parter sau subsol și poate lăsa o linie vizibilă, deteriorarea tencuielii și depuneri albe de săruri. Infiltrațiile, în schimb, pot produce pete localizate pe pereți sau tavane, iar un indiciu important este faptul că acestea se agravează după ploaie. Dacă sursa este o conductă, pata poate apărea în apropierea instalației respective. Totuși, o locuință poate avea simultan mai multe surse de umezeală.

Ghidul publicat pe www.gov.uk avertizează că infiltrațiile sau alte surse de apă pot agrava inclusiv condensul.

De ce nu este suficient să ștergi mucegaiul de pe perete

Îndepărtarea petelor vizibile nu elimină cauza care a permis apariția lor. Dacă există o infiltrație, o problemă la acoperiș, o conductă care pierde apă, o barieră antiumezeală deteriorată sau o altă defecțiune a clădirii, aceasta trebuie identificată și remediată.

Autoritățile britanice recomandă identificarea tuturor surselor de apă și condens, atât din interiorul, cât și din exteriorul locuinței. O evaluare făcută doar pe baza fotografiilor poate să nu fie suficientă pentru stabilirea întregii probleme, iar în anumite situații este necesară o inspecție de specialitate.

Prin urmare, poziția și evoluția petei de umezeală pot oferi primele indicii, dar nu înlocuiesc verificarea cauzei. O linie de umezeală care urcă de la podea, o pată care se accentuează după ploaie și mucegaiul apărut într-un colț rece al camerei pot avea surse diferite și, implicit, soluții diferite.