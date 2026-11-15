Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina Cum să scoți petele dificile de pe haine fără să strici materialul. Trucurile care funcționează în funcție de tipul petei

Cum să scoți petele dificile de pe haine fără să strici materialul. Trucurile care funcționează în funcție de tipul petei

Te-ai întrebat cum să scoți petele dificile de pe haine, fără să strici materialul? Câteva trucuri simple te pot ajuta.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 15:48
Câteva trucuri simple te ajută să scapi rapid de petele dificile | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

De la stropi de mâncare și picături de cafea, până la pete de iarbă și urme de cerneală, murdăria e inevitabilă în viața de zi cu zi.

Secretul pentru a îndepărta astfel de pete e să folosești metoda potrivită pentru tipul specific de pată, scrie Martha Stewart.

Ceea ce funcționează pe grăsime, de exemplu, poate avea un efect redus asupra vinului sau sângelui.

Din fericire, majoritatea petelor obișnuite pot fi îndepărtate printr-o abordare corectă. Primul pas e să identifici exact cu ce ai de-a face.

Articolul continuă după reclamă

Cum să scoți petele dificile de pe haine fără să strici materialul

Dacă ai observat o pată pe haine, nu trebuie să te panichezi. Majoritatea petelor pot fi tratate folosind produse obișnuite de curățenie din gospodărie. Multe dintre cele mai comune pete se îndepărtează cu soluția preparată în casă din detergent de vase diluat.

Trebuie să te asiguri că folosești un detergent de vase fără parfum sau coloranți, dar care conține

Citește și: Trebuie să speli hainele de iarnă după ce le scoți din dulap, chiar dacă sunt curate? Ce spun specialiștii

Asigură-te că folosești un detergent fără parfum și fără coloranți, care conține sodium lauryl sulfate (SLS) sau sodium laureth sulfate.

Dar această soluție nu trebuie folosită pe haine realizate cu fibre de proveniență animală, precum mătasea, cașmirul sau lână. E ideală pentru haine din fibre de plante, precum bumbacul sau inul.

Pentru soluție, trebuie să combini 1 lingură de detergent lichid de vase cu aproximativ 280 de mililitri de apă, într-o sticlă cu pulverizator. Iată cum folosești această soluție pentru a scăpa de diferite pete:

Pete de grăsime

Petele de grăsime sunt mai greu de îndepărtat, dar poți începe procesul prin a acoperi pata respectivă cu alcool izopropilic, scrie Martha Stewart. După ce se usucă, folosește soluția de detergent de vase și înmoaie haina respectivă cu detergent, după care o poți spăla conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de sânge

Dacă ai pete de sânge pe haine sau orice altă sursă proteică, precum gălbenușul de ou, trebuie să pulverizezi soluția și s-o lași să acționeze timp de câteva minute. După aceea, clătește cu apă caldă și spală conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de fructe sau legume

În funcție de fructe sau legume, acestea pot lăsa pete persistente când intră în contact cu țesătura. Pulverizează soluție diluată de detergent de vase pe pată pentru a îndepărta zaharurile.

Cu o, clătește zona cu oțet alb și apoi cu apă oxigenată pentru a îndepărta orice urmă de culoare rămasă. Spală conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de iarbă

Fie că s-au jucat copiii afară, fie că ai lucrat în grădină, petele de iarbă apar ușor, dar scapi de ele mai greu. Clătește zona cu alcool izopropilic, tamponează ușor și lasă să se usuce, scrie NY Times. După aceea, spală conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de noroi

Petele de noroi sunt o altă consecință a timpului petrecut în aer liber. Dacă pata e amestecată cu iarbă, urmează instrucțiunile de mai sus. Totuși, petele de noroi curat sunt mai ușor de tratat, deoarece nu trebuie să îți faci griji că pigmentul de iarbă va pătrunde în haine.

Scutură sau răzuiește reziduurile uscate, stropește pata cu soluție diluată de detergent de vase, lasă la înmuiat și spală conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de vin

Dacă ai vărsat vin pe covor sau haine, pulverizează soluție diluată de detergent de vase pe pată și tamponează ușor cu o perie cu peri moi. Clătește cu apă, aplică oțet alb și tamponează ușor.

Lasă să acționeze câteva minute și clătește din nou. Dacă pata rămâne, aplică apă oxigenată și lasă să acționeze. Dacă pata încă persistă, aplică 1 sau 2 picături de amoniac pe zona umedă. Clătește cu apă. Spală din nou conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de cafea sau ceai

De la ceașca de cafea de dimineață până la cana de ceai de seară, petele de la aceste băuturi sunt frecvente, dar foarte ușor de tratat. Cu o pipetă, clătește zona cu suc de lămâie sau oțet alb pentru a îndepărta pata.

Citește și: Ce înseamnă triunghiul de pe eticheta hainelor. Simbolul pe care mulți îl ignoră și greșeala care îți poate strica hainele

Tratează cu un înălbitor mai puternic, dacă e necesar. Pentru a ajuta la îndepărtarea zahărului sau a laptelui, pulverizează zona cu soluție diluată de detergent de vase și spală conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de ciocolată

Bucățelele rupte de ciocolată se pot topi rapid în haine dacă nu sunt observate la timp. Îți recomandăm să răzuiești excesul înainte de spălarea la mașină, astfel încât detergentul să poată pătrunde cu adevărat în pată. După aceea, pulverizează zona cu soluție diluată de detergent de vase și spală conform instrucțiunilor de îngrijire.

Pete de ceară sau gumă de mestecat

Aceste substanțe lipicioase sunt mai ușor de tratat atunci când sunt înghețate. Așa că inițial trebuie să bagi hainele în congelator. După ce s-a înghețat pata, răzuiește sau rupe cât mai mult din substanță.

Îndepărtează reziduurile cu un solvent uleios, clătește cu alcool izopropilic și lasă să se usuce, după care poți spăla hainele conform instrucțiunilor de îngrijire.

Trucuri ingenioase pentru uscarea rufelor în casă, fără să ocupi prea mult spațiu. Soluțiile simple la care puțini se gâ...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro "Un hotdog 65 de lei". Cu ce preţuri îi aşteaptă târgul de Crăciun din Craiova pe vizitatori "Un hotdog 65 de lei". Cu ce preţuri îi aşteaptă târgul de Crăciun din Craiova pe vizitatori
Observatornews.ro Familie cu 20 de membri angajați la STB. Cum a ajuns compania la datorii de peste 1,5 miliarde de lei Familie cu 20 de membri angajați la STB. Cum a ajuns compania la datorii de peste 1,5 miliarde de lei
Antena 3 ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
AS.ro Cui a făcut cadou Gigi Becali 25 de vile. Ionuţ Luţu s-a mutat şi el aici! „Nu știu câți bani înseamnă” Cui a făcut cadou Gigi Becali 25 de vile. Ionuţ Luţu s-a mutat şi el aici! &#8222;Nu știu câți bani înseamnă&#8221;
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Trucuri ingenioase pentru uscarea rufelor în casă, fără să ocupi prea mult spațiu. Soluțiile simple la care puțini se gândesc
Trucuri ingenioase pentru uscarea rufelor în casă, fără să ocupi prea mult spațiu. Soluțiile simple la care...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Trebuie să speli hainele de iarnă după ce le scoți din dulap, chiar dacă sunt curate? Ce spun specialiștii
Trebuie să speli hainele de iarnă după ce le scoți din dulap, chiar dacă sunt curate? Ce spun specialiștii
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x