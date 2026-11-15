Cum să scoți petele dificile de pe haine fără să strici materialul. Trucurile care funcționează în funcție de tipul petei

Te-ai întrebat cum să scoți petele dificile de pe haine, fără să strici materialul? Câteva trucuri simple te pot ajuta.

De la stropi de mâncare și picături de cafea, până la pete de iarbă și urme de cerneală, murdăria e inevitabilă în viața de zi cu zi.

Secretul pentru a îndepărta astfel de pete e să folosești metoda potrivită pentru tipul specific de pată, scrie Martha Stewart.

Ceea ce funcționează pe grăsime, de exemplu, poate avea un efect redus asupra vinului sau sângelui.

Din fericire, majoritatea petelor obișnuite pot fi îndepărtate printr-o abordare corectă. Primul pas e să identifici exact cu ce ai de-a face.

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Cum să scoți petele dificile de pe haine fără să strici materialul

Dacă ai observat o pată pe haine, nu trebuie să te panichezi. Majoritatea petelor pot fi tratate folosind produse obișnuite de curățenie din gospodărie. Multe dintre cele mai comune pete se îndepărtează cu soluția preparată în casă din detergent de vase diluat.

Trebuie să te asiguri că folosești un detergent de vase fără parfum sau coloranți, dar care conține

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Asigură-te că folosești un detergent fără parfum și fără coloranți, care conține sodium lauryl sulfate (SLS) sau sodium laureth sulfate.

Dar această soluție nu trebuie folosită pe haine realizate cu fibre de proveniență animală, precum mătasea, cașmirul sau lână. E ideală pentru haine din fibre de plante, precum bumbacul sau inul.

Pentru soluție, trebuie să combini 1 lingură de detergent lichid de vase cu aproximativ 280 de mililitri de apă, într-o sticlă cu pulverizator. Iată cum folosești această soluție pentru a scăpa de diferite pete:

Pete de grăsime

Petele de grăsime sunt mai greu de îndepărtat, dar poți începe procesul prin a acoperi pata respectivă cu alcool izopropilic, scrie Martha Stewart. După ce se usucă, folosește soluția de detergent de vase și înmoaie haina respectivă cu detergent, după care o poți spăla conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de sânge

Dacă ai pete de sânge pe haine sau orice altă sursă proteică, precum gălbenușul de ou, trebuie să pulverizezi soluția și s-o lași să acționeze timp de câteva minute. După aceea, clătește cu apă caldă și spală conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de fructe sau legume

În funcție de fructe sau legume, acestea pot lăsa pete persistente când intră în contact cu țesătura. Pulverizează soluție diluată de detergent de vase pe pată pentru a îndepărta zaharurile.

Cu o, clătește zona cu oțet alb și apoi cu apă oxigenată pentru a îndepărta orice urmă de culoare rămasă. Spală conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de iarbă

Fie că s-au jucat copiii afară, fie că ai lucrat în grădină, petele de iarbă apar ușor, dar scapi de ele mai greu. Clătește zona cu alcool izopropilic, tamponează ușor și lasă să se usuce, scrie NY Times. După aceea, spală conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de noroi

Petele de noroi sunt o altă consecință a timpului petrecut în aer liber. Dacă pata e amestecată cu iarbă, urmează instrucțiunile de mai sus. Totuși, petele de noroi curat sunt mai ușor de tratat, deoarece nu trebuie să îți faci griji că pigmentul de iarbă va pătrunde în haine.

Scutură sau răzuiește reziduurile uscate, stropește pata cu soluție diluată de detergent de vase, lasă la înmuiat și spală conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de vin

Dacă ai vărsat vin pe covor sau haine, pulverizează soluție diluată de detergent de vase pe pată și tamponează ușor cu o perie cu peri moi. Clătește cu apă, aplică oțet alb și tamponează ușor.

Lasă să acționeze câteva minute și clătește din nou. Dacă pata rămâne, aplică apă oxigenată și lasă să acționeze. Dacă pata încă persistă, aplică 1 sau 2 picături de amoniac pe zona umedă. Clătește cu apă. Spală din nou conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de cafea sau ceai

De la ceașca de cafea de dimineață până la cana de ceai de seară, petele de la aceste băuturi sunt frecvente, dar foarte ușor de tratat. Cu o pipetă, clătește zona cu suc de lămâie sau oțet alb pentru a îndepărta pata.

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Tratează cu un înălbitor mai puternic, dacă e necesar. Pentru a ajuta la îndepărtarea zahărului sau a laptelui, pulverizează zona cu soluție diluată de detergent de vase și spală conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Pete de ciocolată

Bucățelele rupte de ciocolată se pot topi rapid în haine dacă nu sunt observate la timp. Îți recomandăm să răzuiești excesul înainte de spălarea la mașină, astfel încât detergentul să poată pătrunde cu adevărat în pată. După aceea, pulverizează zona cu soluție diluată de detergent de vase și spală conform instrucțiunilor de îngrijire.

Pete de ceară sau gumă de mestecat

Aceste substanțe lipicioase sunt mai ușor de tratat atunci când sunt înghețate. Așa că inițial trebuie să bagi hainele în congelator. După ce s-a înghețat pata, răzuiește sau rupe cât mai mult din substanță.

Îndepărtează reziduurile cu un solvent uleios, clătește cu alcool izopropilic și lasă să se usuce, după care poți spăla hainele conform instrucțiunilor de îngrijire.