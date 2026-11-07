Ce înseamnă triunghiul de pe eticheta hainelor. Simbolul pe care mulți îl ignoră și greșeala care îți poate strica hainele

Etichetele hainelor conțin informații importante despre modul în care trebuie îngrijite, însă multe dintre simbolurile de pe acestea pot fi greu de înțeles. Iată ce semnifică, de fapt, triunghiul pe care îl vezi pe eticheta hainelor!

La ce trebuie să sporești atenția înainte să bagi hainele la spălat | arhiva

Unele semne indică temperatura potrivită pentru spălare, altele arată dacă poate fi folosit înălbitorul sau ce program al mașinii de spălat este recomandat. Ignorarea acestor semne poate duce la deteriorarea materialelor preferate.

Cum îți dai seama dacă poți folosi înălbitor și ce program de spălare trebuie să alegi

Unul dintre simbolurile care pot crea confuzie este triunghiul. Acesta indică dacă o haină poate fi curățată cu înălbitor. Dacă pe etichetă apare un triunghi simplu, produsul poate fi folosit. În schimb, dacă simbolul este tăiat cu un X, înseamnă că înălbitorul nu este recomandat, potrivit New York Post.

La fel de important este și simbolul care indică programul potrivit al mașinii de spălat. Acesta este reprezentat printr-un lighean cu apă, iar numărul liniilor de sub el oferă informații despre tipul de spălare recomandat.

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Astfel, ligheanul fără nicio linie indică programul normal. Dacă apare o singură linie sub simbol, este recomandat programul pentru haine care necesită o spălare mai blândă, precum cele din fibre sintetice, inclusiv poliesterul, care sunt tratate pentru a rezista mai bine la șifonare.

Ce haine trebuie spălate cu un program delicat

Printre articolele care necesită mai multă atenție se numără sutienele, dresurile, blugii vintage și tricourile mai vechi. Pentru acestea, alegerea unui program delicat poate reduce riscul de deteriorare a materialului.

De asemenea, există două indicații de pe etichete pe care nu ar trebui să le ignorăm: „doar curățare chimică” și „doar spălare manuală”. Prima este reprezentată, de regulă, printr-un cerc, în timp ce a doua poate fi recunoscută după simbolul unei mâini introduse într-un lighean cu apă.

Respectarea acestor recomandări este importantă pentru păstrarea hainelor în stare bună. Chiar dacă unele simboluri par greu de descifrat la prima vedere, înțelegerea lor poate preveni greșelile frecvente și deteriorarea articolelor vestimentare în timpul spălării.