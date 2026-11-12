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Trebuie să speli hainele de iarnă după ce le scoți din dulap, chiar dacă sunt curate? Ce spun specialiștii

Trebuie să speli hainele de iarnă după ce le scoți din dulap? Specialiștii explică ce articole pot fi purtate direct și care au nevoie de o spălare.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 08:00 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 15:00
Trebuie să speli hainele de iarnă după ce le scoți din dulap, chiar dacă sunt curate? | Profimediaimages.ro
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Odată cu venirea sezonului rece, puloverele, gecile și paltoanele revin în garderobă după luni întregi de depozitare. Dar trebuie să le speli înainte să le porți, chiar dacă le-ai pus curate în dulap?

Răspunsul specialiștilor este că nu toate hainele au nevoie de o nouă spălare. Totul depinde de modul în care au fost păstrate și de starea lor. Hainele care miros a mucegai, au pete sau au fost depozitate în spații umede trebuie curățate înainte de purtare. În schimb, puloverele și gecile care au fost spălate înainte de depozitare și au rămas curate pot fi doar aerisite, scrie southernliving.com.

De ce contează modul în care au fost depozitate hainele de iarnă

Potrivit Southern Living, primul lucru pe care trebuie să îl iei în calcul este modul în care ai pregătit hainele la finalul sezonului rece. Dacă le-ai spălat sau le-ai dus la curățătorie înainte de depozitare, iar apoi le-ai păstrat într-un spațiu curat și uscat, nu este nevoie să le speli din nou.

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În schimb, dacă ai pus puloverele, pantalonii sau gecile în cutii fără să le cureți, este recomandat să le speli înainte de a le îmbrăca.

Explicația este simplă. Urmele de transpirație, deodorant, grăsime sau alte pete pot afecta materialele în timp. Unele pete se pot fixa în țesătură și devin mult mai greu de îndepărtat după câteva luni. În plus, hainele murdare pot atrage dăunători precum moliile de haine.

De aceea, este important să verifici fiecare articol înainte de a-l pune înapoi în garderobă. Uită-te după pete, urme de mucegai, insecte sau mirosuri neplăcute.

Ce haine trebuie spălate înainte de a le purta

Există câteva categorii de articole vestimentare care ar trebui spălate după ce sunt scoase din depozitare, chiar dacă au fost curățate înainte de a fi puse deoparte.

Potrivit Southern Living, acestea sunt hainele care pot acumula praf, mirosuri sau urme de umezeală în timpul depozitării.

Hainele care intră direct în contact cu pielea

Lenjeria intimă, șosetele, pijamalele, hainele purtate pe sub pulovere și echipamentele pentru sport trebuie spălate înainte de utilizare. Aceste articole intră direct în contact cu pielea și pot acumula praf sau mirosuri neplăcute în timpul depozitării. Spălarea lor ajută la îndepărtarea impurităților care pot provoca iritații.

Hainele păstrate în dulap timp îndelungat

Dacă ai anumite pulovere sau paltoane pe care le folosești foarte rar, este bine să le cureți înainte de a le purta din nou.

Hainele păstrate mai multe luni sau chiar mai multe sezoane pot acumula praf și pot fi afectate de umezeală. Acest lucru este valabil mai ales dacă au fost depozitate în garaje, subsoluri sau alte spații slab ventilate.

Hainele care au un miros de mucegai

Un miros închis sau de mucegai este un semn că hainele au fost expuse la umezeală. Acest lucru se poate întâmpla atunci când sunt păstrate în cutii închise, în spații umede sau în locuri în care aerul nu circulă suficient.

Hainele pentru bebeluși

Și hainele copiilor mici trebuie spălate înainte de utilizare, chiar dacă au fost curate atunci când au fost depozitate.

Praful, alergenii și mirosurile acumulate în timp pot provoca iritații pe pielea sensibilă a bebelușilor. O nouă spălare ajută la îndepărtarea acestor impurități.

Când nu este nevoie să speli hainele de iarnă

Vestea bună este că nu trebuie să pui toate hainele în mașina de spălat imediat ce le scoți din dulap.

Dacă ai spălat sau ai dus la curățătorie puloverele, pantalonii din catifea reiată, vestele și alte articole înainte de depozitare, le poți purta fără să le cureți din nou. Este important însă să nu aibă pete, mirosuri neplăcute sau urme de mucegai.

Același lucru este valabil și în cazul paltoanelor și gecilor care nu intră direct în contact cu pielea și au fost păstrate în condiții bune.

În loc să le speli din nou, le poți scoate la aerisit și le poți scutura ușor pentru a-și recăpăta forma.

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