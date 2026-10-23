Greșeala pe care o faci zilnic în baie și care îți poate crește factura la energie. Cum să economisești fără să renunți la confort

Când vine vorba despre reducerea facturilor, cei mai mulți oameni se gândesc la încălzirea locuinței sau la consumul aparatelor electrocasnice. Există însă o cheltuială pe care o facem zilnic, fără să îi acordăm prea multă atenție: apa caldă.

Greșeala pe care o faci zilnic în baie și care îți poate crește factura la energie | Profimediaimages.ro

Durata dușului, debitul apei și obiceiurile din baie pot influența consumul de energie. Specialiștii explică ce schimbări simple te pot ajuta să economisești fără să renunți la confort.

De ce consumul de apă caldă poate crește factura la energie

Când vine vorba despre economisirea energiei, mulți oameni se gândesc la încălzirea locuinței, iluminat sau folosirea electrocasnicelor. Totuși, un alt factor poate influența factura lunară, consumul de apă caldă.

Dușurile, băile, spălatul pe mâini și curățenia sunt activități obișnuite, dar toate necesită apă încălzită. În locuințele cu boiler electric, acest lucru înseamnă un consum mai mare de energie electrică. În cazul centralelor pe gaz, încălzirea apei duce la un consum suplimentar de gaz.

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Potrivit Departamentului pentru Energie al SUA, încălzirea apei poate reprezenta aproximativ 14-25% din energia consumată într-o locuință. Procentul diferă în funcție de tipul locuinței, instalația folosită și numărul persoanelor din gospodărie.

La rândul său, organizația britanică Energy Saving Trust recomandă reducerea consumului de apă caldă pentru a diminua cheltuielile cu energia și apa.

Pentru a ține facturile sub control, pot fi utile câteva schimbări simple. Dușuri mai scurte, evitarea risipei de apă și folosirea eficientă a instalațiilor. Pe termen lung, aceste obiceiuri pot contribui la reducerea cheltuielilor lunare.

Dușurile prea lungi, o greșeală care poate crește factura la energie

Un duș lung pare un răsfăț nevinovat, dar poate duce la un consum mai mare de apă și energie. Cu cât apa curge mai mult, cu atât crește și costul încălzirii acesteia.

De exemplu, un duș de 15 minute poate consuma de trei ori mai multă apă decât unul de 5 minute, dacă debitul rămâne constant.

Potrivit Energy Saving Trust, un duș de aproximativ 4 minute poate ajuta la reducerea consumului. Estimările sale arată că acest obicei poate economisi anual circa 17.000 de litri de apă și aproximativ 45 de lire sterline la factura de energie, în condițiile unei gospodării tipice din Marea Britanie.

Economiile pot fi diferite în România, în funcție de instalație și de consumul fiecărei familii. Vestea bună este că nu trebuie să renunți la confort. Câteva minute în minus la duș pot face diferența pe termen lung.

Câți litri de apă consumi la un duș de 5, 10 sau 15 minute. Diferența se vede și la factură

Un duș de câteva minute poate consuma mai multă apă decât ai crede. Totul depinde de durata dușului și de debitul capului de duș. Iar atunci când folosești apă caldă, consumul mai mare poate însemna și o factură mai ridicată la energie.

Pentru un calcul simplu, să presupunem că dușul are un debit de 10 litri pe minut. În acest caz, consumul este următorul:

Duș de 5 minute: 50 de litri de apă.

Duș de 10 minute: 100 de litri de apă.

Duș de 15 minute: 150 de litri de apă.

Duș de 20 de minute: 200 de litri de apă.

Așadar, între un duș de 5 minute și unul de 15 minute există o diferență de 100 de litri de apă. Dacă reduci zilnic durata dușului de la 15 la 5 minute, poți economisi, teoretic, aproximativ 3.000 de litri de apă în 30 de zile.

Într-o familie cu trei persoane, economia poate ajunge la 9.000 de litri pe lună, dacă fiecare reduce zilnic dușul cu 10 minute și debitul rămâne constant.

Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), un cap de duș standard poate avea un debit de aproximativ 9,5 litri pe minut. Modelele certificate WaterSense sunt concepute să limiteze debitul la aproximativ 7,6 litri pe minut.

Este important de precizat că valorile prezentate sunt estimări matematice. Consumul real depinde de tipul instalației și de debitul apei. În plus, reducerea consumului de apă caldă poate contribui și la scăderea energiei necesare încălzirii acesteia.

Câtă energie consumă încălzirea apei și cum se vede acest lucru pe factură

Apa caldă consumată zilnic poate avea un impact important asupra facturii la energie. Cu cât încălzești mai multă apă, cu atât crește și energia necesară. Contează și temperatura la care vrei să ajungă apa.

De exemplu, pentru a încălzi 100 de litri de apă de la 15°C la 40°C, este nevoie de aproximativ 2,9 kWh de energie termică. Dacă volumul crește la 200 de litri, necesarul ajunge la aproximativ 5,8 kWh.

Cât costă această energie? La un tarif ipotetic de 1 leu/kWh, încălzirea celor 100 de litri ar echivala cu aproximativ 2,90 lei. La un tarif de 1,30 lei/kWh, costul ar ajunge la circa 3,77 lei.

Aceste valori sunt orientative și nu reprezintă tarife actuale verificate pentru România. În plus, calculul arată energia termică necesară încălzirii apei. Consumul facturat poate fi mai mare, în funcție de eficiența boilerului sau a centralei și de pierderile de căldură.

În cazul centralelor pe gaz sau al sistemelor centralizate, costul depinde de combustibilul folosit și de tarifele aplicabile.

Capul de duș poate crește factura la energie. Cum poți economisi apă și bani

Nu doar durata dușului influențează consumul de apă. Un rol important îl are și capul de duș. Unele modele lasă să curgă mai multă apă într-un minut, ceea ce poate duce la cheltuieli mai mari.

Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), alegerea unui cap de duș eficient poate reduce consumul fără să afecteze semnificativ confortul.

De exemplu, un cap de duș cu un debit de 9,5 litri pe minut consumă aproximativ 95 de litri în 10 minute. În schimb, un model cu un debit de 7,6 litri pe minut folosește 76 de litri în același interval.

Diferența este de 19 litri la fiecare duș de 10 minute. Dacă o persoană face zilnic duș și folosește un model economic, poate economisi teoretic aproximativ 570 de litri de apă într-o lună. Pentru o familie cu trei persoane, economia poate ajunge la 1.710 litri lunar.

La rândul său, Energy Saving Trust estimează că înlocuirea unui cap de duș ineficient cu unul economic poate reduce consumul anual cu aproximativ 9.000 de litri de apă, în condițiile folosite în calculele sale.

Alegerea unui cap de duș economic poate fi o soluție simplă pentru reducerea consumului de apă și a costurilor cu încălzirea acesteia. Economiile reale depind însă de debitul inițial și de obiceiurile fiecărei persoane.

Lași apa să curgă în timp ce te speli pe dinți? Greșeala care îți poate crește factura

Un gest aparent banal poate duce la risipă de apă în fiecare zi. Este vorba despre lăsarea robinetului deschis în timp ce te speli pe dinți, te bărbierești sau te speli pe față.

Potrivit Energy Saving Trust, un robinet deschis poate consuma aproximativ 9 litri de apă pe minut. Asta înseamnă că, în doar două minute, se pot pierde circa 18 litri de apă.

Dacă lași robinetul să curgă de două ori pe zi, timp de câte două minute, consumul poate ajunge la 36 de litri zilnic. Într-o lună de 30 de zile, se adună aproximativ 1.080 de litri de apă. Iar dacă folosești apă caldă, risipa poate însemna și energie consumată inutil pentru încălzirea acesteia.

Robinetul care picură îți poate crește factura. Câți litri de apă se pierd într-un an

Un robinet care picură poate părea o problemă minoră, dar pierderile se adună în timp. Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), un robinet care pierde o picătură pe secundă poate risipi peste 11.000 de litri de apă într-un an.

Dacă scurgerea este pe circuitul de apă caldă, se poate consuma și energie pentru încălzirea apei. De aceea, este important să repari robinetele defecte și să verifici periodic instalațiile sanitare, inclusiv capul de duș.

Baie în cadă sau duș? Ce variantă te ajută să economisești apă și bani

O baie în cadă poate fi relaxantă, dar consumul de apă poate fi mai mare decât în cazul unui duș scurt. Totuși, durata contează. Un duș foarte lung poate consuma la fel de multă apă sau chiar mai mult decât o baie.

Potrivit organizației britanice Energy Saving Trust, înlocuirea unei băi pe săptămână cu un duș de aproximativ patru minute poate economisi circa 4.000 de litri de apă pe an, în condițiile estimate de organizație.

Pentru a reduce consumul, contează atât cantitatea de apă din cadă, cât și debitul dușului și timpul petrecut sub apă. Un duș scurt poate fi o alegere mai economică, mai ales dacă folosești un cap de duș cu debit redus.

Ce rol are temperatura apei în consumul de energie

Temperatura apei influențează direct consumul de energie. Cu cât apa trebuie încălzită mai mult, cu atât este nevoie de mai multă energie. De aceea, folosirea apei la o temperatură confortabilă, fără a fi excesiv de fierbinte, poate ajuta la reducerea facturii.

Totuși, temperatura apei de la duș nu trebuie confundată cu cea de stocare din boiler. Aceasta din urmă trebuie reglată conform instrucțiunilor producătorului și recomandărilor de siguranță sanitară. O reducere făcută fără verificări poate favoriza dezvoltarea bacteriilor în instalație.

Cum verifici câtă apă consumi la duș

Vrei să afli câtă apă consumi la fiecare duș? Poți verifica simplu, chiar acasă, fără aparate speciale. Ai nevoie doar de un recipient cu volum cunoscut și de un cronometru.

Pornește dușul la debitul folosit în mod obișnuit și colectează apa timp de 10 secunde. Înmulțește apoi cantitatea obținută cu șase. De exemplu, dacă aduni 1,5 litri de apă, debitul este de aproximativ 9 litri pe minut.

Astfel, un duș de 10 minute ar consuma în jur de 90 de litri de apă. Dacă reduci durata, poți estima ușor cât ai putea economisi.

Trucuri simple prin care poți reduce consumul de apă și energie

Câteva schimbări mici pot face diferența la facturile lunare. Montează un aerator la robinet, alege un cap de duș economic și repară instalațiile care pierd apă. Închide robinetul când te speli pe dinți și fă dușuri mai scurte.

Folosește apă rece atunci când nu ai nevoie de apă caldă și curăță periodic capul de duș pentru a îndepărta depunerile de calcar. De asemenea, pornește mașina de spălat cu o încărcătură potrivită și alege programe eficiente.

Sunt măsuri simple, ușor de aplicat, care te pot ajuta să reduci risipa de apă și energia folosită în gospodărie.

Dușurile lungi și fierbinți pot favoriza apariția mucegaiului în baie. Ce trebuie să faci

Dușurile lungi și fierbinți nu cresc doar consumul de apă și energie. Ele produc și mai mulți vapori, care se pot transforma în picături de apă pe oglinzi, pereți și alte suprafețe reci.

Dacă baia nu este aerisită suficient, umezeala poate rămâne în încăpere mult timp. În aceste condiții, crește și riscul apariției mucegaiului.

Pentru a preveni această problemă, este important să aerisești baia în timpul și după duș. Folosirea ventilatorului, dacă există, și reducerea duratei dușurilor fierbinți pot ajuta la limitarea umezelii. Totuși, ventilarea corectă rămâne esențială, indiferent de cât timp petreci sub duș.

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