Cum să faci mașina să consume mai puțin, în contextul scumpirii carburanților. Trucuri simple care te ajută să economisești

Te-ai întrebat cum să faci mașina să consume mai puțin combustibil? În contextul creșterii prețurilor, mulți șoferi caută alternative să economisească benzină sau motorină.

Există mai multe trucuri care te pot ajuta să economisești combustibilul mașinii, unele dintre ele chiar pe site-urile departamentelor de energie.

Deși economia pe termen scurt poate să pară mică, contează pe termen lung, mai ales într-o perioadă în care prețul la combustibil crește la nivel mondial.

De când Donald Trump a decis să pornească războiul din Iran în februarie, iar Strâmtoarea Ormuz a fost ulterior închisă, prețurile la gaz și petrol au explodat, scrie Business Insider.

Aceste costuri se reflectă nu doar în benzinării, ci în toate produsele pe care le consumăm, cum costul transportului afectează profitul final pentru companii.

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Cum să faci mașina să consume mai puțin, în contextul scumpirii carburanților

În acest context, experții oferă mai multe sfaturi care te pot ajuta să economisești echivalentul a sute de euro în fiecare an, dacă folosești des mașina.

Un stil de condus care economisește combustibil îmbunătățește și siguranța rutieră și previne uzura vehiculului, potrivit Natural Resources Canada.

Iată cum să faci mașina să consume mai puțin, potrivit experților:

Accelerează lin

Cu cât accelerezi mai puternic, cu atât consumi mai mult combustibil. În oraș, poți consuma mai puțin combustibil apăsând pedala de accelerație treptat.

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Pentru o eficiență maximă, acordă-ți 5 secunde pentru a accelera mașina de pe loc până la 20 km/h.

Menține o viteză constantă

Când viteza ta fluctuează continuu, consumi mai mult combustibil și cheltuiești mai mulți bani decât e necesar. Potrivit Natural Resources Canada, testele au arătat că variația vitezei între 75 și 85 km/h la fiecare 18 secunde poate crește consumul cu până la 20%.

Cei care au pilot automat în vechiul îl pot folosi la drum lung pe autostradă sau unde permit condițiile. Dar și mici variații de viteză pot fi benefice acolo unde permite traficul permite.

Menține o distanță sigură

Pentru a nu brusca mașina, e indicat să menții o distanță sigură față de vehiculul din față. Astfel, poți menține viteza mai constantă în multe cazuri. Și, astfel, nu doar că vei conduce mai sigur, dar vei consuma și mai puțin combustibil.

Respectă limita de viteză

Cele mai multe vehicule au un consum ideal de combustibil la viteze cuprinse între 50 și 80 km/h. Peste această viteză, vehiculele consumă din ce în ce mai mult combustibil cu cât merg mai repede.

De exemplu, la 120 km/h, un vehicul consumă cu aproximativ 20% mai mult combustibil decât la 100 km/h. Pe un traseu de 25 de kilometri, această creștere a vitezei și a consumului îți va reduce timpul de călătorie cu doar 2 minute.

Alte trucuri care te pot ajuta să consumi mai puțin combustibil

Dincolo de regulile principale de comportament în trafic, care te pot ajuta să economisești combustibil, există și alte sfaturi care te pot ajuta, scrie SGI.

Acestea au un impact mai redus asupra consumului de combustibil, dar toți acești factori se adună în timp.

Experții recomandă să verifici presiunea din anvelope în fiecare lună. Mersul cu anvelope umflate insuficient (cu doar 0.5 bar/8 psi sub nivelul recomandat) poate crește consumul de combustibil cu până la 4%. De asemenea, poate reduce durata de viață a anvelopelor cu peste 10.000 de kilometri.

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De asemenea, încearcă să nu cari greutate inutilă în mașină. Scoate toate obiectele care nu sunt necesare, mai ales dacă sunt grele. Cu cât mașina e mai ușoară, cu atât va consuma mai puțin. Consumul unei mașini de talie medie crește cu aproximativ 1% pentru fiecare 25 de kilograme în plus.

Și aerul condiționat poate influența consumul de combustibil, cu o creștere de până la 20%. Atunci când e cald, experții recomandă să deschizi geamurile. Sau să folosești funcția de recirculare a aerului, pentru a minimiza consumul.

Dar cel mai bun mod de a economisi combustibil e evitarea condusului agresiv. Nu doar că înseamnă condus mai sigur, dar și unul mai ieftin pe termen lung.