La ce detalii să fii atent atunci când aplici spuma de iarnă (P)

Aplicarea spumei de iarna incepe cu indepartarea prafului si murdariei de pe suprafata rostului, sau a ghetii daca este cazul. Rostul trebuie protejat de precipitatii directe, ninsoare sau lapovita. Umezirea rostului nu este necesara in conditii de iarna, si, din cauza posibilitatii de a ingheta, este de evitat a se pulveriza apa in rost (asa cum se aplica vara).

Tehnica aplicarii spumei nu depinde de sezonalitate. In mod obisnuit spuma poliuretanica se aplica de jos in sus, in zig-zag, pana la umplerea rostului. In conditii de iarna, trebuie luat in considerare ca uscarea spumei poate dura pana la de trei ori mai mult decat vara, de regula pana la 24 de ore.

La temperaturi foarte scazute, sau la variatii bruste de temperatura, in primele ore de la aplicare straturile superioare ale spumei aplicate pot avea un aspect fragil (casant), dar acesta este doar un fenomen temporar, uscarea completa avand loc in decurs de mai multe ore (pana la 24 ore, cand se obtine si structura dimensionala si densitatea optima).

Odata intarita, spuma nu mai este afectata de conditiile de vreme; totusi, este recomandat ca dupa uscarea completa, spuma sa fie acoperita pentru a fi protejata de radiatiile UV (care, altfel, pot macina in timp orice spuma PU). In plus, prin acoperirea spumei (cu silicon, masticuri, plinte, etc) se obtine si finisarea rostului si rezulta un aspect estetic.

Daca va ramane spuma de iarna de la lucrari, aceasta se poate folosi si pe vreme calda. Totusi, in conditii de vara torida, expandarea spumei este mai mare si suprafetele ar trebui umezite inainte de aplicare pentru a reduce post-expandarea in rost (presiunea pe suprafetele din jur). De cealalta parte, daca doriti sa folositi spuma de vara la temperaturi sub pragul de inghet, nu veti obtine un rezultat optim, spuma va colapsa sau nu se va intari.