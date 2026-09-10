Cât de des trebuie schimbată lenjeria de pat? Află ce se acumulează în așternuturi, când trebuie schimbate mai des și cât de des se spală pilota și perna.

Cât de des trebuie schimbată lenjeria de pat. Ce se acumulează în așternuturi dacă amâni prea mult | Shutterstock

Te întrebi cât de des ar trebui schimbată lenjeria de pat? Așternuturile pot părea curate la prima vedere, însă, după mai multe nopți de utilizare, în țesături se pot acumula transpirație, celule moarte ale pielii, sebum și microorganisme. De aceea, schimbarea regulată a lenjeriei este importantă pentru igiena și confortul din timpul somnului.

Cât de des trebuie schimbată lenjeria de pat

Potrivit recomandărilor citate de BBC, cearșafurile ar trebui schimbate o dată pe săptămână sau cel mult la două săptămâni. Pentru majoritatea oamenilor, schimbarea săptămânală reprezintă o regulă simplă și ușor de respectat.

Unul dintre principalele motive este transpirația. Chiar și în timpul somnului, corpul elimină transpirație, iar aceasta ajunge în cearșafuri și în fețele de pernă. În timp, materialul poate căpăta un miros neplăcut și poate deveni un mediu favorabil pentru acumularea microorganismelor.

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În așternuturi se adună și celule moarte ale pielii. Acestea pot deveni hrană pentru acarieni, organisme microscopice care se găsesc în mod obișnuit în praful din locuințe. Pentru unele persoane, acarienii și particulele provenite din aceștia pot contribui la apariția sau agravarea simptomelor alergice, precum strănutul, nasul înfundat sau iritațiile.

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Când ar trebui schimbată lenjeria de pat mai des

Intervalul de o săptămână nu este o regulă identică pentru toată lumea. În anumite situații, lenjeria ar trebui schimbată mai des.

Cearșafurile și fețele de pernă pot necesita o schimbare la câteva zile dacă transpiri mult în timpul nopții, ai alergii sau o piele sensibilă, dacă animalele de companie dorm în pat ori dacă te culci fără să îndepărtezi produsele de îngrijire aplicate pe piele, spune Boeleisure.com.

De asemenea, dacă ai fost bolnav, lenjeria poate fi schimbată după ce te-ai recuperat, pentru a păstra un mediu cât mai proaspăt și curat.

Cât de des trebuie schimbate husele de pilotă și fețele de pernă

Husa de pilotă și fața de pernă sunt printre materialele textile care intră cel mai des în contact cu pielea. De aceea, și acestea ar trebui schimbate regulat, ideal o dată pe săptămână, în același timp cu cearșaful.

Pilota și perna propriu-zisă necesită spălare mai rar, deoarece sunt protejate de huse. În general, acestea pot fi curățate de câteva ori pe an, însă frecvența exactă depinde de material și de instrucțiunile producătorului.

Cum păstrezi lenjeria de pat curată mai mult timp

Pentru o rutină bună de igienă, este recomandat să aerisești dormitorul zilnic și să lași patul să se aerisească înainte de a-l acoperi. Lenjeria trebuie spălată conform instrucțiunilor de pe etichetă și uscată complet înainte de a fi pusă din nou pe pat.

Schimbarea regulată a lenjeriei nu înseamnă doar un pat mai plăcut și mai proaspăt. Este și o parte importantă a rutinei de igienă, mai ales pentru persoanele care transpiră mult, au alergii sau împart patul cu animale de companie.