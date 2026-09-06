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Cum faci curățenie în dormitor fără să pierzi ore întregi. Ce trebuie să faci zilnic, săptămânal și lunar

Să ai un dormitor curat și ordonat nu înseamnă neapărat că trebuie să muncești ore întregi. Cu o rutină simplă, împărțită pe zile, săptămâni și luni, poți menține mai ușor curățenia. Iată ce trebuie să faci zilnic, săptămânal și lunar dacă vrei să ai un dormitor mereu îngrijit.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 13:35 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 13:54
Cum faci curățenie în dormitor fără să pierzi ore întregi. Ce trebuie să faci zilnic, săptămânal și lunar | Profimediaimages.ro
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Un dormitor curat începe cu o rutină simplă și bine organizată. Ordinea și aerisirea zilnică, curățenia săptămânală și treburile făcute o dată pe lună te ajută să ții praful și dezordinea sub control. Află cum îți poți face un program de curățenie în dormitor, fără să pierzi ore întregi.

Ce trebuie să faci zilnic în dormitor

Curățenia zilnică din dormitor nu trebuie să dureze mult. Câteva minute sunt suficiente pentru a păstra camera ordonată și aerisită.

Începe prin a aerisi camera, dacă vremea și calitatea aerului de afară permit. Apoi aranjează patul și strânge hainele și obiectele rămase prin cameră. Pune hainele curate în dulap, iar pe cele purtate în coșul de rufe.

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Nu uita de noptieră. Strânge paharele, cănile, ambalajele și alte obiecte al căror loc nu e în dormitor. Verifică să nu fie firimituri pe podeaua sau covor, păr de animale sau alte murdării care pot fi îndepărtate rapid.

Dacă lenjeria este umedă după noapte, las-o puțin la aer înainte de a face patul. Cu o rutină simplă, dormitorul rămâne curat și ordonat, iar curățenia săptămânală devine mult mai ușoară, scrie lovedeco.ro.

Ce trebuie să faci săptămânal în dormitor

Curățenia săptămânală este momentul potrivit pentru a îndepărta praful și murdăria acumulate în dormitor. Începe cu patul. Schimbă lenjeria și spală cearșafurile și fețele de pernă, respectând indicațiile de pe etichetă.

După ce ai eliberat patul, șterge praful de pe mobilier, noptiere, polițe, tăblia patului și celelalte suprafețe. O lavetă din microfibră ușor umedă este o alegere bună pentru această etapă.

Aspiră apoi bine covorul și pardoseala, mai ales în jurul patului, în colțuri și sub mobilier. Dacă ai fotolii sau alte obiecte tapițate, nu le ocoli. Aspiră-le și pe acestea, mai ales dacă ai animale de companie.

La final, spală podeaua, șterge oglinzile, mânerele și întrerupătoarele, golește coșul de gunoi și verifică zonele care sunt atinse frecvent.

O curățenie săptămânală făcută constant te ajută să ții praful sub control și să păstrezi dormitorul proaspăt și ordonat.

Cum faci curățenie lunar în dormitor

Curățenia lunară este momentul potrivit pentru locurile pe care le neglijezi în restul timpului. Sub pat, în spatele mobilierului, pe plinte sau deasupra dulapurilor se adună praf chiar și atunci când dormitorul pare curat.

Începe prin a muta, dacă este posibil și sigur, obiectele și piesele de mobilier ușoare. Aspiră bine sub pat, în spatele noptierelor și în colțurile mai greu accesibile. Șterge apoi praful de pe ramele ușilor, deasupra dulapurilor și de pe corpurile de iluminat.

O dată pe lună poți acorda mai multă atenție și saltelei. După ce scoți lenjeria, verifică dacă există pete sau urme de umezeală și aspiră suprafața folosind accesoriul potrivit. Dacă producătorul recomandă rotirea saltelei, respectă instrucțiunile acestuia.

Tot acum poți curăța textilele folosite mai rar. Cuverturile, păturile, husele, perdelele și draperiile trebuie întreținute conform etichetelor și materialului din care sunt făcute. Nu este necesar să le speli pe toate în fiecare lună, dacă nu există o recomandare specifică.

La final, verifică dulapurile și sertarele. Pune hainele în ordine, elimină lucrurile inutile și șterge praful din zonele în care acesta s-a acumulat. Cu cât ai mai puține obiecte lăsate la întâmplare, cu atât curățenia de zi cu zi va fi mai simplă, mai notează sursa anterior menționată.

De ce este importantă curățenia în dormitor

Curățenia din dormitor înseamnă mai mult decât o cameră care arată bine. Praful se poate aduna ușor pe saltea, perne, covoare, draperii și mobilier, iar o curățenie făcută regulat ajută la menținerea unui spațiu mai plăcut și mai confortabil.

Patul are nevoie de o atenție specială. Lenjeria trebuie schimbată și spălată regulat, iar salteaua, pernele și celelalte textile trebuie și ele întreținute. Aspirarea covoarelor și ștergerea prafului contribuie, de asemenea, la reducerea murdăriei și a particulelor din cameră.

Un dormitor aerisit, ordonat și curat este mai plăcut înainte de culcare.

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