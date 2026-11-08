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La ce folosesc, de fapt, cele două găuri ale cârligelor de rufe. Detaliul mai puțin cunoscut care îți poate proteja hainele

De ce au cârligele de rufe două găuri și cum pot fi folosite corect. Trucul simplu care poate reduce urmele lăsate pe haine la uscare.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 16:10 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 16:11
La ce folosesc, de fapt, cele două găuri ale cârligelor de rufe | pexels
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Puțini oameni știu că cele două găuri ale cârligelor de rufe pot avea o întrebuințare practică. Deși le folosim frecvent pentru a întinde hainele la uscat, forma lor ascunde un truc simplu care ar putea ajuta la prevenirea cutelor și a urmelor inestetice de pe materialele textile. Iată cum pot fi utilizate corect.

Cârligele de rufe sunt obiecte pe care le folosim aproape zilnic, fără să acordăm prea multă atenție formei lor. Totuși, cele două deschideri aflate între brațele cârligelor pot avea un rol practic atunci când întindem hainele la uscat.

Potrivit publicației TheCoolist, există un truc simplu de utilizare a cârligelor de rufe care ar putea ajuta la reducerea urmelor și cutelor lăsate pe materialele textile.

La ce folosesc cele două găuri ale cârligelor de rufe

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Dacă privești cu atenție un cârlig de rufe obișnuit, vei observa două deschideri de dimensiuni diferite. Una este mai mică și se află în apropierea arcului metalic, iar cealaltă este mai mare, spre vârful cârligului. Conform explicației prezentate de TheCoolist, cele două deschideri pot fi folosite astfel:

• Deschiderea mică, aflată lângă arc, poate fixa cârligul pe sârma de rufe sau pe bara uscătorului.
• Deschiderea mare, situată spre capăt, poate susține materialul textil.

Această metodă ar putea distribui mai bine presiunea exercitată asupra hainelor și ar putea reduce urmele care apar uneori după uscare.

Cum să întinzi corect hainele pentru a evita urmele cârligelor

Pe lângă modul în care sunt poziționate cârligele, contează și locul în care fixezi fiecare articol vestimentar. Tricourile și bluzele subțiri pot fi prinse de tiv, pentru a evita deformarea umerilor. Pantalonii și blugii pot fi întinși cu partea de jos în sus, prinzându-i de marginile cracilor.

Rochiile și fustele pot fi fixate de talie sau de cusăturile laterale, în timp ce șosetele pot fi prinse de zona elastică. Un alt truc este să scuturi bine hainele înainte de a le întinde. Acest lucru poate ajuta la îndreptarea materialului și la reducerea cutelor.

De asemenea, hainele închise la culoare ar trebui uscate, pe cât posibil, la umbră, pentru a limita decolorarea provocată de expunerea prelungită la soare.

Cârligele din lemn nu ar trebui lăsate permanent afară, deoarece umezeala le poate deteriora, iar cele din plastic pot deveni fragile după expunerea îndelungată la soare.

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