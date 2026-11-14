Trucuri ingenioase pentru uscarea rufelor în casă, fără să ocupi prea mult spațiu. Soluțiile simple la care puțini se gândesc

Câteva trucuri ingenioase te pot ajuta să usuci rufele în casă fără să ocupi foarte mult spațiu în lunile ploioase și friguroase.

Cum vremea nu mai permite uscarea rufelor pe frânghie afară, trebuie să găsim metode care să ne ajute în interior.

Cea mai simplă metodă pentru uscarea hainelor e folosirea unui uscător automat, dar acestea electrocasnice nu sunt atât de comune în România.

Din fericire, există unele trucuri semnificativ mai ieftine și simple pentru uscarea rufelor în casă, scrie Good Housekeeping.

Acestea te ajută nu doar să usuci hainele în cel mai scurt timp, ci și să nu ocupi prea mult spațiu.

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Trucuri ingenioase pentru uscarea rufelor în casă, fără să ocupi prea mult spațiu

Există mai multe metode prin care poți usca rapid rufele în casă, fără să ocupi foarte mult spațiu. Fie că vorbim de o frânghie pe balcon sau de un uscător de metal, iată ce trucuri te pot ajuta.

Umerașe pentru haine

Umerașele sunt ideale pentru uscarea articolelor ușoare pe uscătorul de haine sau frânghie, cum ar fi cămășile și tricourile. Trebuie doar să le agăți de marginea cadrului sau pe un cârlig dedicat pentru umerașe, dacă uscătorul tău are așa ceva.

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Umerașele groase din plastic sunt cele mai bune, deoarece mențin haina deschisă în timp ce se usucă, fără a absorbi umezeala, scrie Martha Stewart. Folosirea umerașelor eliberează multe bare ale uscătorului și folosește mult mai bine spațiul de uscare pe verticală.

Dacă ai un loc unde să îl agăți, ai putea chiar să treci la un uscător electric de haine în miniatură, în formă de umeraș, pentru a accelera procesul.

Un cearșaf peste uscător

Dacă ai un uscător din metal și o sursă de căldură în apropiere, o soluție surprinzătoare e să pui un cearșaf peste uscător și rufele întinse pe el, scrie BBC. Metoda funcționează prin crearea unui fel de cort care reține și circulă aerul cald.

Ai nevoie de o sursă de căldură în apropiere, altfel ventilația va fi restricționată de cearșaf și vei obține efectul opus. Prin urmare, e posibil să ai nevoie de o aerotermă sau un calorifer portabil care să încălzească camera.

De asemenea, nu trebuie să sigilezi căldura în interior. Scest lucru împiedică evacuarea umidității, așa că cearșaful trebuie să permită o anumită ventilație la nivelul podelei. Apropo, nu uita să aerisești camera dacă folosești acest truc, deoarece se eliberează multă umezeală. Poți folosi un dezumidificator dacă nu vrei să pierzi căldura.

Cârlige de rufe

Acestea funcționează într-un mod similar cu umerașele, dacă ai un cadru metalic. Astfel, în loc să agăți o pereche de blugi peste 3-4 bare, o poți prinde de una singură, cât cârligele sunt suficient de rezistente.

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Ai nevoie de cârlige puternice, cu mânere din cauciuc pentru a preveni alunecarea și șifonarea.

Nu grupa hainele grele și groase la un loc

Păstrarea articolelor grele, cum ar fi blugii, într-un singur loc înseamnă că aerul nu poate circula la fel de ușor pentru a le usca. De asemenea, acest lucru poate îndoi, deforma și deteriora cadrul de metal.

E mai bine să alternezi ceea ce usuci în funcție de mărime și greutate pentru cele mai bune rezultate. Astfel, un tricou sau un prosop de bucătărie poate separa 2 pulovere groase.

Ca regulă generală, păstrează articolele mai mici și mai ușoare spre centrul uscătorului, iar articolele mai lungi spre capete.

Nu folosi toate barele uscătorului

Folosirea tuturor barelor de metal ale uscătorului favorizează apariția bacteriilor și a mirosurilor neplăcute de mucegai.

E mai bine să speli mai puține haine o dată și să sari peste o bară acolo unde e posibil, între articolele voluminoase, pentru o mai bună circulație a aerului.